◈보험연수원◎승진▷연수본부장 양해식▷경영관리부장 배병한◎전보<부서장>▷기획부장 이정민▷미래전략부장 이우호▷콘텐츠개발부장 황재용<팀장>▷기획부 연수협력팀장 김지훈▷〃 ICT관리팀장 김상헌▷연수부 연수운영팀장 김용태▷〃 전문연수팀장 이윤풍▷경영관리부 자격검정팀장 이병윤▷〃 경영지원팀장 이준구
◈과학기술정보통신부◎임용<전문임기제 가급>▷지식재산전략기획단장 신준호
◈문화체육관광부◎전보<고위공무원>▷저작권국장 이영열▷국립중앙도서관 디지털자료운영부장 이수명▷국립아시아문화전당장 전담 직무대리 최원일
◈국세청◎임명<과장급(일반임기제)>▷부산지방국세청 납세자보호담당관 김광수
◈방위사업청◎승진<고위공무원>▷함정사업부장 방극철▷방위사업교육원장 한경수◎전보<과장급>▷정책조정담당관 이형석▷합동지휘통제체계사업팀장 김영숙▷지상지휘통제체계사업팀장 김태원▷조직인사담당관 박정은▷국방부 기반전력계획평가과장 김달원
◈한국교통연구원<본부장>▷광역교통연구본부장 김영호<센터장>▷스마트시티교통연구센터장 김태형▷SOC디지털연구센터장 김찬성▷글로벌교통협력센터장 이훈기▷광역교통정책연구센터장 박준식▷광역교통평가센터장 안강기▷광역교통평가센터장 안강기▷국가교통안전·방재연구센터장 한상진▷철도운영·투자연구센터장 이주연▷항공기술·항공학적검토연구센터장 한재현▷우수물류기업·스마트물류인증센터장 서상범<팀장>▷운송산업·이동권연구팀장 임서현▷도로정책연구팀장 박상조▷철도정책·안전연구팀장 최진석▷철도산업·광역철도연구팀장 이호▷빅데이터플랫폼·데이터경제연구팀장 천승훈▷모빌리티·빅데이터분석팀장 조범철
◈조선대▷장애학생지원센터장 정은희
◈신라대▷기획조정처장 최승복
◈과학기술정보통신부◎임용<전문임기제 가급>▷지식재산전략기획단장 신준호
◈문화체육관광부◎전보<고위공무원>▷저작권국장 이영열▷국립중앙도서관 디지털자료운영부장 이수명▷국립아시아문화전당장 전담 직무대리 최원일
◈국세청◎임명<과장급(일반임기제)>▷부산지방국세청 납세자보호담당관 김광수
◈방위사업청◎승진<고위공무원>▷함정사업부장 방극철▷방위사업교육원장 한경수◎전보<과장급>▷정책조정담당관 이형석▷합동지휘통제체계사업팀장 김영숙▷지상지휘통제체계사업팀장 김태원▷조직인사담당관 박정은▷국방부 기반전력계획평가과장 김달원
◈한국교통연구원<본부장>▷광역교통연구본부장 김영호<센터장>▷스마트시티교통연구센터장 김태형▷SOC디지털연구센터장 김찬성▷글로벌교통협력센터장 이훈기▷광역교통정책연구센터장 박준식▷광역교통평가센터장 안강기▷광역교통평가센터장 안강기▷국가교통안전·방재연구센터장 한상진▷철도운영·투자연구센터장 이주연▷항공기술·항공학적검토연구센터장 한재현▷우수물류기업·스마트물류인증센터장 서상범<팀장>▷운송산업·이동권연구팀장 임서현▷도로정책연구팀장 박상조▷철도정책·안전연구팀장 최진석▷철도산업·광역철도연구팀장 이호▷빅데이터플랫폼·데이터경제연구팀장 천승훈▷모빌리티·빅데이터분석팀장 조범철
◈조선대▷장애학생지원센터장 정은희
◈신라대▷기획조정처장 최승복
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