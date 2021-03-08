◈대한상공회의소◎승진<부장>▷기획팀장 김의구▷회원CEO팀장 이강민▷제도혁신지원실장 겸 스타트업지원팀장 이종명▷아주통상팀장 이성우◎신규 보임<팀장>▷회계 박병일▷회원소통 이상준▷기업정책 최규종▷조세정책 송승혁▷샌드박스관리 강민재▷고용노동정책 유일호▷미주통상 김형모▷유통물류정책 이은철◎전보▷대외협력팀장 김기수▷인사팀장 강명수▷IT지원팀장 정범식▷지역경제팀장 임충현▷회원협력팀장 겸 중소기업복지센터장 진경천▷원산지증명센터장 오주원▷규제혁신팀장 이상헌▷산업정책팀장 겸 코로나19대책반 점검팀장 전인식▷ESG경영팀장 윤철민▷구주통상팀장 추정화▷글로벌경협전략팀장 진덕용▷산업기술혁신팀장 정영석▷스마트제조혁신팀장 박준▷농식품산업협력TF팀장 구재본▷지역인적자원개발팀장 겸 산업인적자원개발팀장 방창률▷자격평가기획팀장 임철▷자격평가운영팀장 김종태▷표준협력팀장 이헌배▷데이터정보팀장 김성열▷투자환경개선팀장 엄성용
◈금융투자협회◎신규 보임<부서장>▷증권지원2부장 박두성▷정보시스템부장 장영훈▷감사부장 김형기◎전보<부서장>▷자산운용지원2부장 박상철▷증권지원1부장 진양규▷파생상품지원부장 김중흥▷투자자교육부장 김태룡▷자율규제기획부장 허욱◎신규 보임<팀장>▷부동산신탁지원부 리츠업무 조항신▷투자자교육부 금융투자테스트 이득수▷경영관리부 재무회계 하영훈
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷조세심판원 상임심판관 이기태<과장급>▷규제정책과장 이화원▷연설행정관 박신
◈국가보훈처▷보훈심사위원회 상임위원 나치만▷기획조정실 기획재정담당관 황의균▷보훈예우국 예우정책과장 강병구
◈헤럴드▷포럼사무국장 겸 헤럴드경제 부국장 김필수▷헤럴드경제 증권부장 정순식
◈금융투자협회◎신규 보임<부서장>▷증권지원2부장 박두성▷정보시스템부장 장영훈▷감사부장 김형기◎전보<부서장>▷자산운용지원2부장 박상철▷증권지원1부장 진양규▷파생상품지원부장 김중흥▷투자자교육부장 김태룡▷자율규제기획부장 허욱◎신규 보임<팀장>▷부동산신탁지원부 리츠업무 조항신▷투자자교육부 금융투자테스트 이득수▷경영관리부 재무회계 하영훈
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷조세심판원 상임심판관 이기태<과장급>▷규제정책과장 이화원▷연설행정관 박신
◈국가보훈처▷보훈심사위원회 상임위원 나치만▷기획조정실 기획재정담당관 황의균▷보훈예우국 예우정책과장 강병구
◈헤럴드▷포럼사무국장 겸 헤럴드경제 부국장 김필수▷헤럴드경제 증권부장 정순식
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