◈SPC그룹◇파리크라상▷대표이사(각자) 사장 (겸 SPC(주) 대표이사) 황재복▷대표이사(각자) 부사장 이명욱◇비알코리아▷대표이사 부사장 도세호▷부사장 이경일◇SPC삼립▷부사장 박해만◇SPC▷부사장 김범성 박원호
◈유유제약▷이사 박정태
◈휴온스그룹◇휴온스글로벌◎승진<이사대우>▷장현수 최성진◇휴온스◎승진<이사대우>▷용은실 김종헌 남승관◇휴온스메디케어◎승진<이사대우>▷조승진◇휴온스메디컬◎승진<이사대우>▷장석찬 이종웅◇휴베나◎승진<이사대우>▷정재환
◈코스콤<본부장>▷데이터사업 정동욱▷디지털사업 김성환◎신임<부서장>▷금융마케팅 김성계▷금융투자상품 이용순▷금융솔루션 박문호▷리스크관리 현정훈▷데이터사업 한강덕▷정보서비스 김진우▷클라우드사업 이주화▷데이터오피스사업 정홍배▷신사옥리모델링TF 류호증◎전보<부서장>▷경영기획 김도연▷HR 임지영
◈대보건설<상무>▷건축영업·기술담당 정재수
◈예금보험공사◎신규선임▷이사 박상진
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷시설안전감사단장 김성진▷적극행정지원단장 강민호
◈국방부<국장급>장관정책보좌관 최용길
◈식품의약품안전처▷의료기기안전국 혁신진단기기정책과장 노혜원▷평가원 바이오생약심사부 신종감염병백신검정과장 오호정▷사이버조사단장 김현중▷운영지원과장 최현철
◈기상청◎승진<3급>▷대변인 이은정<4급>▷감사담당관실 김동수▷기획재정담당관실 이수홍▷정보통신기술과 김진석▷강원지방기상청 기후서비스과장 조경모◎전보<4급>▷혁신행정담당관 조남산▷총괄예보관 박경진
◈금융투자협회◎신규선임<상무>▷정책지원본부장 윤영호
◈한국과학기술기획평가원(KISTEP)▷부원장 이길우▷혁신전략연구소장 손병호▷사업조정본부장 류영수▷감사부장 길부종▷전문위원 이장재▷전문위원 김치용▷경영기획본부 총무전산실장 강문상▷〃 시설운영실장 직무대리 박용철
◈한국직업능력개발원▷부원장 손유미▷미래인재연구본부장 정재호▷고용능력·자격연구본부장 류기락▷연구기획센터장 전종호▷인력수급분석센터장(겸임 타당성조사연구팀장) 정지운▷진로체험·콘텐츠센터장 이민욱▷기획팀장 김대영▷고등교육혁신연구팀장 송창용
◈한국해양수산개발원<연구위원>▷김민수 윤인주 고병욱 김은수 김찬호 백은영 장정인<부연구위원>▷최나영환 김세원 강무홍 최석우<전문연구원>▷박상원 전혜은<책임행정원>▷김은영 김선기<전임행정원>▷이정헌 성무석<전임사무원>▷신수정 이재진<전문사무원>▷이한정 조승우 허헌
◈건설공제조합◎승진<1급>▷보증사업실장 이종원▷신용심사실장 강민규▷감사실장 윤우중▷인천지점장 이향숙<2급>▷종로지점 부지점장 임세열▷동대문지점 부지점장 박종훈▷전주지점 부지점장 박투표▷대구지점 부지점장 이정일◎전보▷경영지원실장 강도영▷채권관리실장 박성호▷자산운용실장 김성수▷중앙지점장 최재윤▷종로지점장 신길순▷동대문지점장 공준식▷여의도지점장 김성희▷서초지점장 서인렬▷삼성지점장 이장희▷부천지점장 최원규▷성남지점장 이일광▷안산지점장 서용오▷원주지점장 양태호▷삼척지점장 조남경▷대전지점장 이은석▷전주지점장 이금환▷광주지점장 양희동▷순천지점장 송득현▷목포지점장 나용철▷대구지점장 김창균▷울산지점장 김용진▷진주지점장 송명기▷강남보상센터장 안현종▷중부보상센터장 이일양▷리스크관리팀장 김용윤▷회계팀장 김광현▷공제기획팀장 김지현▷공제보상팀장 임복열▷신용평가팀장 임철수▷보증심사팀장 강수헌▷자산관리팀장 서문민수▷수원지점 부지점장 강동호▷안양지점 부지점장 김수현▷성남지점 부지점장 백재훈▷춘천지점 부지점장 안상호▷목포지점 부지점장 조영민▷강북보상센터 부센터장 김석헌◎파견▷세종개발(주) 김태호
◈한국방송광고진흥공사▷광고영업본부장 이정혜
◈경희의료원◇경희대병원▷병리과장 성지연▷재활의학과 물리치료실 팀장 조정완▷직업환경의학과 업무지원팀 팀장 강동환◇경희대치과병원▷교육부장 겸 종합진료실장 김성훈◇경희대한방병원▷폐장호흡내과장 이범준▷신장내분비내과장 이병철▷침구과장 김용석 교수◇경희의료원▷영양팀장 우미혜▷의료정보관리팀장 남여란
◈강동경희대병원▷협진진료처 협진진료처장 전영수▷〃 뇌신경센터장 신원철▷〃 관절센터장 이재훈▷의대병원 정형외과장 김용찬▷〃 산부인과장 기경도▷〃 방사선종양학과장 정미주▷한방병원 한방내과장 고석재▷〃 한방안이비인후피부과장 김민희▷〃 한방재활의학과장 김고운▷치과병원 기획진료부원장 겸 교육수련부장 강윤구▷적정관리실장 이우인▷적정관리실 보험심사팀 팀장 최설옥▷약제실 조제팀 팀장 김정보
◈한양대의료원▷대외협력실장 김희진▷의료정보실장 김이석◇한양대의과대학▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 겸 보건대학원장 고현철◇한양대병원▷기획조정실장 이형중▷수련교육부장 이봉근◇한양대류마티스병원▷병원장 김태환◇한양대국제병원▷병원장 이항락
◈고려대▷연구부총장 겸 대학원장 이관영▷문과대학장 정병호▷보건과학대학장 홍성회▷글로벌비즈니스대학장 겸 경영정보대학원장 구상회▷공공정책대학장 김기환▷문화스포츠대학장 겸 문화스포츠대학원장 최종택▷미디어대학원장 민영▷국제대학원장 이재승
◈한양대◇서울캠퍼스▷경영부총장 오성근▷의과대학장 겸 보건대학원장 고현철◇ERICA캠퍼스▷부총장 겸 사회봉사단장 이한승▷교무처장 황승준▷입학처장 신성원
◈건국대▷건축대학 건축학부장 주범▷공학교육연구소장 김원준▷공과대학 기계항공공학부장 성상경▷〃 컴퓨터공학부장 김두현▷상허교양대학 교양교육센터장 이승진▷〃 사회봉사센터장 남원▷IPP사업단장 김형석▷KU:L HOUSE 관장 한길수▷입학처 입학팀장 김응태▷취창업전략처 진로교육센터장 김호섭▷〃 현장실습지원센터장 안진우▷대학원 행정실장 이우광▷행정대학원 행정실장 배영숙▷교육대학원 행정실장 김은숙▷언론홍보대학원 행정실장 김성우▷정보통신대학원 행정실장 김진기▷문과대학 행정실장 박창복▷이과대학 행정실장 이승창▷출판부 출판과장 이필우▷KU:LHOUSE 행정실장 안형렬▷일우헌 행정실장 고해웅▷산학협력단 산학총무인사팀장 이윤상
◈숭실대▷비서실장 윤형흔▷발전기금팀장 조성민
◈가천대▷수석부총장 최미리▷부총장 윤원중▷교학부총장 이영미
◈한국교원대▷교육연구원장 차우규▷사도교육원장 최정아▷미래교육혁신원장 강남화
◈신라대▷입학관리처장 김라연▷글로벌경영대학장 유영명▷정보전산원장 겸 도서관장 남재현
◈시사아카데미▷일본경제사회연구소장 최인한
◈TV조선▷보도본부 보도위원실장 신효섭▷경영기획실 재무팀장 백승민▷〃 인사팀장 김종혁
◈유유제약▷이사 박정태
◈휴온스그룹◇휴온스글로벌◎승진<이사대우>▷장현수 최성진◇휴온스◎승진<이사대우>▷용은실 김종헌 남승관◇휴온스메디케어◎승진<이사대우>▷조승진◇휴온스메디컬◎승진<이사대우>▷장석찬 이종웅◇휴베나◎승진<이사대우>▷정재환
◈코스콤<본부장>▷데이터사업 정동욱▷디지털사업 김성환◎신임<부서장>▷금융마케팅 김성계▷금융투자상품 이용순▷금융솔루션 박문호▷리스크관리 현정훈▷데이터사업 한강덕▷정보서비스 김진우▷클라우드사업 이주화▷데이터오피스사업 정홍배▷신사옥리모델링TF 류호증◎전보<부서장>▷경영기획 김도연▷HR 임지영
◈대보건설<상무>▷건축영업·기술담당 정재수
◈예금보험공사◎신규선임▷이사 박상진
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷시설안전감사단장 김성진▷적극행정지원단장 강민호
◈국방부<국장급>장관정책보좌관 최용길
◈식품의약품안전처▷의료기기안전국 혁신진단기기정책과장 노혜원▷평가원 바이오생약심사부 신종감염병백신검정과장 오호정▷사이버조사단장 김현중▷운영지원과장 최현철
◈기상청◎승진<3급>▷대변인 이은정<4급>▷감사담당관실 김동수▷기획재정담당관실 이수홍▷정보통신기술과 김진석▷강원지방기상청 기후서비스과장 조경모◎전보<4급>▷혁신행정담당관 조남산▷총괄예보관 박경진
◈금융투자협회◎신규선임<상무>▷정책지원본부장 윤영호
◈한국과학기술기획평가원(KISTEP)▷부원장 이길우▷혁신전략연구소장 손병호▷사업조정본부장 류영수▷감사부장 길부종▷전문위원 이장재▷전문위원 김치용▷경영기획본부 총무전산실장 강문상▷〃 시설운영실장 직무대리 박용철
◈한국직업능력개발원▷부원장 손유미▷미래인재연구본부장 정재호▷고용능력·자격연구본부장 류기락▷연구기획센터장 전종호▷인력수급분석센터장(겸임 타당성조사연구팀장) 정지운▷진로체험·콘텐츠센터장 이민욱▷기획팀장 김대영▷고등교육혁신연구팀장 송창용
◈한국해양수산개발원<연구위원>▷김민수 윤인주 고병욱 김은수 김찬호 백은영 장정인<부연구위원>▷최나영환 김세원 강무홍 최석우<전문연구원>▷박상원 전혜은<책임행정원>▷김은영 김선기<전임행정원>▷이정헌 성무석<전임사무원>▷신수정 이재진<전문사무원>▷이한정 조승우 허헌
◈건설공제조합◎승진<1급>▷보증사업실장 이종원▷신용심사실장 강민규▷감사실장 윤우중▷인천지점장 이향숙<2급>▷종로지점 부지점장 임세열▷동대문지점 부지점장 박종훈▷전주지점 부지점장 박투표▷대구지점 부지점장 이정일◎전보▷경영지원실장 강도영▷채권관리실장 박성호▷자산운용실장 김성수▷중앙지점장 최재윤▷종로지점장 신길순▷동대문지점장 공준식▷여의도지점장 김성희▷서초지점장 서인렬▷삼성지점장 이장희▷부천지점장 최원규▷성남지점장 이일광▷안산지점장 서용오▷원주지점장 양태호▷삼척지점장 조남경▷대전지점장 이은석▷전주지점장 이금환▷광주지점장 양희동▷순천지점장 송득현▷목포지점장 나용철▷대구지점장 김창균▷울산지점장 김용진▷진주지점장 송명기▷강남보상센터장 안현종▷중부보상센터장 이일양▷리스크관리팀장 김용윤▷회계팀장 김광현▷공제기획팀장 김지현▷공제보상팀장 임복열▷신용평가팀장 임철수▷보증심사팀장 강수헌▷자산관리팀장 서문민수▷수원지점 부지점장 강동호▷안양지점 부지점장 김수현▷성남지점 부지점장 백재훈▷춘천지점 부지점장 안상호▷목포지점 부지점장 조영민▷강북보상센터 부센터장 김석헌◎파견▷세종개발(주) 김태호
◈한국방송광고진흥공사▷광고영업본부장 이정혜
◈경희의료원◇경희대병원▷병리과장 성지연▷재활의학과 물리치료실 팀장 조정완▷직업환경의학과 업무지원팀 팀장 강동환◇경희대치과병원▷교육부장 겸 종합진료실장 김성훈◇경희대한방병원▷폐장호흡내과장 이범준▷신장내분비내과장 이병철▷침구과장 김용석 교수◇경희의료원▷영양팀장 우미혜▷의료정보관리팀장 남여란
◈강동경희대병원▷협진진료처 협진진료처장 전영수▷〃 뇌신경센터장 신원철▷〃 관절센터장 이재훈▷의대병원 정형외과장 김용찬▷〃 산부인과장 기경도▷〃 방사선종양학과장 정미주▷한방병원 한방내과장 고석재▷〃 한방안이비인후피부과장 김민희▷〃 한방재활의학과장 김고운▷치과병원 기획진료부원장 겸 교육수련부장 강윤구▷적정관리실장 이우인▷적정관리실 보험심사팀 팀장 최설옥▷약제실 조제팀 팀장 김정보
◈한양대의료원▷대외협력실장 김희진▷의료정보실장 김이석◇한양대의과대학▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 겸 보건대학원장 고현철◇한양대병원▷기획조정실장 이형중▷수련교육부장 이봉근◇한양대류마티스병원▷병원장 김태환◇한양대국제병원▷병원장 이항락
◈고려대▷연구부총장 겸 대학원장 이관영▷문과대학장 정병호▷보건과학대학장 홍성회▷글로벌비즈니스대학장 겸 경영정보대학원장 구상회▷공공정책대학장 김기환▷문화스포츠대학장 겸 문화스포츠대학원장 최종택▷미디어대학원장 민영▷국제대학원장 이재승
◈한양대◇서울캠퍼스▷경영부총장 오성근▷의과대학장 겸 보건대학원장 고현철◇ERICA캠퍼스▷부총장 겸 사회봉사단장 이한승▷교무처장 황승준▷입학처장 신성원
◈건국대▷건축대학 건축학부장 주범▷공학교육연구소장 김원준▷공과대학 기계항공공학부장 성상경▷〃 컴퓨터공학부장 김두현▷상허교양대학 교양교육센터장 이승진▷〃 사회봉사센터장 남원▷IPP사업단장 김형석▷KU:L HOUSE 관장 한길수▷입학처 입학팀장 김응태▷취창업전략처 진로교육센터장 김호섭▷〃 현장실습지원센터장 안진우▷대학원 행정실장 이우광▷행정대학원 행정실장 배영숙▷교육대학원 행정실장 김은숙▷언론홍보대학원 행정실장 김성우▷정보통신대학원 행정실장 김진기▷문과대학 행정실장 박창복▷이과대학 행정실장 이승창▷출판부 출판과장 이필우▷KU:LHOUSE 행정실장 안형렬▷일우헌 행정실장 고해웅▷산학협력단 산학총무인사팀장 이윤상
◈숭실대▷비서실장 윤형흔▷발전기금팀장 조성민
◈가천대▷수석부총장 최미리▷부총장 윤원중▷교학부총장 이영미
◈한국교원대▷교육연구원장 차우규▷사도교육원장 최정아▷미래교육혁신원장 강남화
◈신라대▷입학관리처장 김라연▷글로벌경영대학장 유영명▷정보전산원장 겸 도서관장 남재현
◈시사아카데미▷일본경제사회연구소장 최인한
◈TV조선▷보도본부 보도위원실장 신효섭▷경영기획실 재무팀장 백승민▷〃 인사팀장 김종혁
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