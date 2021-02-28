◈농림축산식품부◎승진<과장직위>▷농어업·농어촌특별위원회 사무국 파견 송인달▷농촌재생에너지팀장 송재원◎전보<과장급>▷한국농수산대학 기획조정과장 서정호▷친환경농업과장 강혜영▷국립농산물품질관리원 운영지원과장 최호종▷국립농산물품질관리원 경북지원장 권혁일◎전입<과장급>▷감사담당관 박상호◎파견<과장급>▷대통령비서실(농해수비서관실) 김철
◈관세청◎전보<국장급>▷통관지원국장 김용식▷심사정책국장 이석문▷조사감시국장 고석진▷부산세관장 김재일▷대구세관장 서재용▷광주세관장 성태곤▷관세청 주시경◎승진<서기관>▷관세국경위험관리센터 정구천▷혁신기획재정담당관실 최영환▷인사관리담당관실 최문기▷감사담당관실 박재붕▷원산지지원담당관실 정영진▷통관기획과 백광환 임동욱▷심사정책과 김지현▷관세국경감시과 정지은▷인천세관 세관운영과 최영훈▷서울세관 통관지원과장 도기봉▷부산세관 세관운영과장 김원식
◈국가철도공단<임원>▷기획본부장 윤여철▷건설본부장 장봉희<본부장급>▷안전본부장 이계승▷시설본부 자산운영단장 윤혁천▷해외사업본부장 성영석▷영남본부장 신형하▷충청본부장 박진현▷강원본부장 손병두<처장급>▷안전계획처장 윤영호▷철도시설안전합동혁신단장 최영환▷혁신성과처장 우현구▷법무처장 차영경▷경영노무처장 이재우▷건설계획처장 유성기▷광역민자철도처장 이종범▷기준심사처장 이창현▷재산용지처장 이현철▷인재양성처장 남희목▷영남본부 재산지원처장 구창서▷〃 동해북부사업단장 박창완▷호남본부 재산지원처장 조복형▷충청본부 재산지원처장 신성열▷강원본부 안전혁신처장 김태희
◈관세청◎전보<국장급>▷통관지원국장 김용식▷심사정책국장 이석문▷조사감시국장 고석진▷부산세관장 김재일▷대구세관장 서재용▷광주세관장 성태곤▷관세청 주시경◎승진<서기관>▷관세국경위험관리센터 정구천▷혁신기획재정담당관실 최영환▷인사관리담당관실 최문기▷감사담당관실 박재붕▷원산지지원담당관실 정영진▷통관기획과 백광환 임동욱▷심사정책과 김지현▷관세국경감시과 정지은▷인천세관 세관운영과 최영훈▷서울세관 통관지원과장 도기봉▷부산세관 세관운영과장 김원식
◈국가철도공단<임원>▷기획본부장 윤여철▷건설본부장 장봉희<본부장급>▷안전본부장 이계승▷시설본부 자산운영단장 윤혁천▷해외사업본부장 성영석▷영남본부장 신형하▷충청본부장 박진현▷강원본부장 손병두<처장급>▷안전계획처장 윤영호▷철도시설안전합동혁신단장 최영환▷혁신성과처장 우현구▷법무처장 차영경▷경영노무처장 이재우▷건설계획처장 유성기▷광역민자철도처장 이종범▷기준심사처장 이창현▷재산용지처장 이현철▷인재양성처장 남희목▷영남본부 재산지원처장 구창서▷〃 동해북부사업단장 박창완▷호남본부 재산지원처장 조복형▷충청본부 재산지원처장 신성열▷강원본부 안전혁신처장 김태희
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