◈교육부▷미래교육기획과장 이상돈▷교육부(국가교육회의 파견) 예혜란▷학교정책과장 장홍재▷교육과정정책과장 신진수▷교과서정책과장 강전훈▷특수교육정책과장 김선미▷동북아교육대책팀장 이진우▷교육부(한국청소년정책연구원 파견) 조성연▷중앙교육연수원 김영재▷인천시교육청 이성희▷고등교육정책실 신민영▷교육부(국외훈련 파견) 최경▷중앙교육연수원 박신영▷전북대학교 문규식▷제주대학교 김기민▷충남대학교 강양은▷한밭대학교 권지영▷교육부 배정익▷학생지원국 진창원▷국립특수교육원 김종무
◈외교부▷주이스탄불총영사 우성규
◈국토교통부◎전보<국장급>▷건축정책관 엄정희◎승진<국장급>▷공항정책관 주종완▷교육파견 한동민◎전보<과장급>▷산업입지정책과장 윤영중▷건설정책과장 김근오▷교통안전정책과장 강성습▷도로시설안전과장 이경재▷대도시권광역교통위원회 광역환승시설과장 조민우
◈법제처◎승진<부이사관>▷기획재정담당관 구본규◎전보<부이사관>▷경제법령해석1과장 서용우◎승진<과장급>▷자치법규입안지원과장 양혜원◎전보<과장급>▷경제법령해석2과장 이영진▷법령의견제시과장 정용복<서기관>▷법령의견제시과 임종훈▷경제법령해석1과 손문수▷기획재정담당관실 최종훈
◈통계청◎임용<일반직 고위공무원>▷통계서비스정책관 공미숙◎전보<과장급>▷운영지원과장 송영선
◈한국농촌경제연구원◎보직▷부원장 박준기▷국제농업개발협력센터장 김종선
◈건설공제조합◎임원 선임▷보증공제본부장 김진현▷경영지원본부장 김창용
◈아주대·아주대의료원◇아주대▷사회과학대학장 김동근▷다산학부대학장 송하석▷정보통신대학원장 겸 정보통신전문대학원장 김민구▷교통·ITS대학원장 이상수▷글로제약임상대학원장 정이숙▷교무처장 한호▷연구정보처장 김현정▷총무처장 권순정▷입학처장 석혜정▷국제협력처장 손정훈◇아주대의료원▷대외협력실장 박준성
◈외교부▷주이스탄불총영사 우성규
◈국토교통부◎전보<국장급>▷건축정책관 엄정희◎승진<국장급>▷공항정책관 주종완▷교육파견 한동민◎전보<과장급>▷산업입지정책과장 윤영중▷건설정책과장 김근오▷교통안전정책과장 강성습▷도로시설안전과장 이경재▷대도시권광역교통위원회 광역환승시설과장 조민우
◈법제처◎승진<부이사관>▷기획재정담당관 구본규◎전보<부이사관>▷경제법령해석1과장 서용우◎승진<과장급>▷자치법규입안지원과장 양혜원◎전보<과장급>▷경제법령해석2과장 이영진▷법령의견제시과장 정용복<서기관>▷법령의견제시과 임종훈▷경제법령해석1과 손문수▷기획재정담당관실 최종훈
◈통계청◎임용<일반직 고위공무원>▷통계서비스정책관 공미숙◎전보<과장급>▷운영지원과장 송영선
◈한국농촌경제연구원◎보직▷부원장 박준기▷국제농업개발협력센터장 김종선
◈건설공제조합◎임원 선임▷보증공제본부장 김진현▷경영지원본부장 김창용
◈아주대·아주대의료원◇아주대▷사회과학대학장 김동근▷다산학부대학장 송하석▷정보통신대학원장 겸 정보통신전문대학원장 김민구▷교통·ITS대학원장 이상수▷글로제약임상대학원장 정이숙▷교무처장 한호▷연구정보처장 김현정▷총무처장 권순정▷입학처장 석혜정▷국제협력처장 손정훈◇아주대의료원▷대외협력실장 박준성
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