LG AI 연구원, 최고 권위 학회서 출범 후 첫 연구 성과 공개

토론토대와 공동연구 결과 발표…구광모 취임 후 AI 연구원 설립, 투자 확대LG그룹의 AI 전담 조직인 LG AI 연구원이 세계 최고 권위의 인공지능 학회인 '국제인공지능학회(Association for the Advancement of Artificial Intelligence·AAAI)'를 통해 출범 이후 첫 연구성과를 공개했다.LG AI연구원은 이번 학회에서 '설명하는 AI(Explainable AI)'와 '연속 학습(Continual Learning)' 분야 논문 2편을 발표했다고 25일 밝혔다.LG는 2018년 토론토대학교와 '토론토 인공지능연구소'를 설립한 바 있다.이번에 발표한 논문은 토론토대와 공동으로 진행한 연구 결과다.'설명하는 AI'는 단순히 결과만 알려주는 AI가 아니라 어떤 근거를 바탕으로 결과가 도출됐는지 인간이 쉽게 이해할 수 있도록 논리적으로 설명하는 기술이다.예를 들면, 엑스선 촬영(X-Ray) 이미지를 AI가 분석한 뒤 특정 신체 부위의 이상 유무뿐만 아니라, 어떤 이유로 신체 이상 유무를 판단했는지까지 자세히 설명하는 방식이다.LG AI 연구원은 토론토대 콘스탄티노스 플라타니오티스(Konstantinos Plataniotis) 교수팀과 공동으로 '설명하는 AI' 기술 연구에 매진해 기존 기술보다 설명의 정확도와 충실도를 높여, 이를 영상 인식 관련 분야에서 활용할 수 있도록 개발했다.설명하는 AI는 신뢰성이 중요한 의료·금융·법률 등의 분야에서 인간의 의사결정을 돕거나 대체하는 AI 개발의 핵심 기술이라고 LG는 설명했다.또한 세계적인 기업인 구글도 초기 연구 단계 수준에 머무르고 있어 향후 우리나라가 선구자로 나갈 수 있는 가능성이 열려 있는 분야이기도 하다.'연속 학습'은 인공지능이 데이터를 순차적으로 학습해가는 것을 뜻한다.마치 사람처럼 단기 메모리를 사용해 과거의 중요한 데이터들을 저장해 새로 학습한 내용을 바탕으로 종합적으로 판단할 수 있게 하는 기술이다.기존에는 AI가 데이터를 학습할 때 많은 양의 데이터를 학습하면 메모리 사용이 급증하고, 데이터의 양을 줄이면 정확도가 떨어지는 것이 최대 난제였다.LG AI 연구원이 이번 논문에 발표한 내용은 AI가 학습할 때 사용하는 메모리는 줄이면서도 성능을 유지하거나 향상시키는 기술이다.LG AI 연구원과 토론토대 스캇 새너(Scott Sanner) 교수팀은 데이터의 중요도를 측정하는 평가값인 새플리 지표(Shapley value)를 연속 학습에 최초로 적용해 기존 방식 대비 최대 40%까지 학습 성능을 향상하는 기술을 개발했다.이 연속학습 기술은 국제 학회인 CVPR이 지난해 처음 개최한 '연속학습 기술경연 대회'에서 다른 세계적인 기업이나 연구기관들일 제치고 종합 1위를 차지한 바 있다.구광모 ㈜LG 대표는 취임 이후 AI 분야를 미래 먹거리 분야로 키우고 있다.글로벌 최신 AI 원천 기술을 확보하고 난제 해결 역할을 수행하기 위해 LG AI 연구원이 지난해 12월 설립됐다.세계적인 AI 석학인 이홍락 미국 미시간대학교 교수를 C레벨급 AI 사이언티스트(CSAI·Chief Scientist of AI)로 영입했다.LG AI 연구원은 2023년까지 전문가 1천여명을 키운다는 계획이다.배경훈 연구원장은 "AI 기술 연구를 고도화해 고객이 직접 기술 발달을 체감할 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "젊은 AI 인재를 계속 영입하겠다"고 말했다.이외에 LG전자, LG화학, LG유플러스, LG CNS 등 4개 계열사는 소프트뱅크벤처스가 조성한 약 3천200억원 규모의 펀드에 200억여원을 공동 출자하는 등 AI 분야에 집중적으로 투자하고 있다./연합뉴스