◈농림축산식품부◎전보<과장급>▷식량산업과장 김보람▷농촌산업과장 최정미◎주재관 전·출입▷외교부 전출(주일본국대한민국대사관) 지성훈▷농식품부 전입 국립종자원 경남지원장 김철순◎파견<과장급>▷농식품부(국외훈련) 송지숙
◈행정안전부◎전보<과장급>▷기획재정담당관 황기연▷조직기획과장 심영재▷지역사회혁신정책과장 장헌범▷정부청사관리본부 청사건축과장 박제원▷경제조직과장 장금용▷지역디지털협력과장 김응수▷지능행정기반과장 김성록▷차세대지방재정세입정보화추진단 지방세정보화사업과장 전종길▷인천청사관리소장 최병배
◈특허청◎전보<과장급>▷국제특허출원심사1팀장 목승균▷특허심판원 심판장 강흠정
◈행정안전부◎전보<과장급>▷기획재정담당관 황기연▷조직기획과장 심영재▷지역사회혁신정책과장 장헌범▷정부청사관리본부 청사건축과장 박제원▷경제조직과장 장금용▷지역디지털협력과장 김응수▷지능행정기반과장 김성록▷차세대지방재정세입정보화추진단 지방세정보화사업과장 전종길▷인천청사관리소장 최병배
◈특허청◎전보<과장급>▷국제특허출원심사1팀장 목승균▷특허심판원 심판장 강흠정
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