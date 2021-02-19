◈환경부◎전보▷기획조정실 혁신행정담당관 김병훈▷자원순환정책관실 자원재활용과장 서영태▷대기환경정책관실 대기미래전략과장 김효정▷환경보건정책관실 화학안전과장 손삼기
◈문화체육관광부▷기획조정실 재정담당관 강동진
◈농촌진흥청▷차장 김두호▷국립농업과학원장 김상남▷국립식량과학원장 윤종철▷연구정책국장 조남준▷국립농업과학원 농식품자원부장 홍성진
◈소방청<소방정>◎승진▷중앙119구조본부 119구조상황실장 신용식▷제주특별자치도 전출 박광찬▷중앙119구조본부 기획협력과장 김경호▷대구광역시 전출 양순주▷경상남도 전출 김진옥▷부산광역시 전출 박해영▷강원도 소방학교장 권선욱▷중앙소방학교 교육훈련과장 신희범▷전라남도 전출 최인석◎전입·전출▷경기도 전출 한선▷국무조정실 파견 김학근▷소방청 119종합상황실 이진호▷소방청 운영지원과 이중기▷소방청 장비기획과장 박진수▷중앙소방학교 교육지원과장 고영국▷광주광역시 소방학교장 구동욱◎전보▷소방청 119종합상황실 김수환 최홍영 박태원▷〃 화재대응조사과장 성호선▷〃 소방산업과장 김문용▷〃 국립소방병원추진단장 주영국▷〃 119생활안전과장 박성열▷중앙119구조본부 영남119특수구조대장 진용만▷〃 충청강원119특수구조대장 김재산▷소방청 감사담당관실 신설준비단장 백승두
◈국민권익위원회◎승진<서기관>▷운영지원과 유준호▷혁신행정담당관실 김동현▷청렴정책총괄과 조유지▷보호보상정책과 김옥희▷경찰민원과 백수경▷기업고충민원팀 정동률▷국토해양심판과 김수환▷제도개선총괄과 장은경
◈한국농어촌공사◎임용▷어촌수산처장 김자영
◈문화체육관광부▷기획조정실 재정담당관 강동진
◈농촌진흥청▷차장 김두호▷국립농업과학원장 김상남▷국립식량과학원장 윤종철▷연구정책국장 조남준▷국립농업과학원 농식품자원부장 홍성진
◈소방청<소방정>◎승진▷중앙119구조본부 119구조상황실장 신용식▷제주특별자치도 전출 박광찬▷중앙119구조본부 기획협력과장 김경호▷대구광역시 전출 양순주▷경상남도 전출 김진옥▷부산광역시 전출 박해영▷강원도 소방학교장 권선욱▷중앙소방학교 교육훈련과장 신희범▷전라남도 전출 최인석◎전입·전출▷경기도 전출 한선▷국무조정실 파견 김학근▷소방청 119종합상황실 이진호▷소방청 운영지원과 이중기▷소방청 장비기획과장 박진수▷중앙소방학교 교육지원과장 고영국▷광주광역시 소방학교장 구동욱◎전보▷소방청 119종합상황실 김수환 최홍영 박태원▷〃 화재대응조사과장 성호선▷〃 소방산업과장 김문용▷〃 국립소방병원추진단장 주영국▷〃 119생활안전과장 박성열▷중앙119구조본부 영남119특수구조대장 진용만▷〃 충청강원119특수구조대장 김재산▷소방청 감사담당관실 신설준비단장 백승두
◈국민권익위원회◎승진<서기관>▷운영지원과 유준호▷혁신행정담당관실 김동현▷청렴정책총괄과 조유지▷보호보상정책과 김옥희▷경찰민원과 백수경▷기업고충민원팀 정동률▷국토해양심판과 김수환▷제도개선총괄과 장은경
◈한국농어촌공사◎임용▷어촌수산처장 김자영
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