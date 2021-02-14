◈산업통상자원부◎승진<실장급>▷국가기술표준원장 이상훈◎전보<국장급>▷국가기술표준원표준정책국장 주소령<과장급>▷중동아프리카통상과장 김영윤
◈문화체육관광부▷장관실 장관비서실장 이준호
◈해양수산부◎승진<국장급>▷어업자원정책관 조일환▷마산지방해양수산청장 김혜정◎전보<과장급>▷코로나19긴급대응반장 강미숙▷감사담당관 명노헌▷혁신행정담당관 오영록▷운영지원과장 노진학▷해양수산과학기술정책과장 김인경▷해양수산생명자원과장 임영훈▷원양산업과장 이규선▷어업정책과장 양영진▷어촌양식정책과장 김성원▷항만운영과장 정규삼▷항만투자협력과장 송종준▷인천지방해양수산청 항만물류과장 심상철
◈문화체육관광부▷장관실 장관비서실장 이준호
◈해양수산부◎승진<국장급>▷어업자원정책관 조일환▷마산지방해양수산청장 김혜정◎전보<과장급>▷코로나19긴급대응반장 강미숙▷감사담당관 명노헌▷혁신행정담당관 오영록▷운영지원과장 노진학▷해양수산과학기술정책과장 김인경▷해양수산생명자원과장 임영훈▷원양산업과장 이규선▷어업정책과장 양영진▷어촌양식정책과장 김성원▷항만운영과장 정규삼▷항만투자협력과장 송종준▷인천지방해양수산청 항만물류과장 심상철
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