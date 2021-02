'랜선으로 즐겨요'…각국 한국문화원, 온라인 설 행사 '풍성'

퀴즈·윷놀이 대회, 떡국 만들기, 식객 영화 상영, 종이접기 등각국 주재 한국문화원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 세계적인 대유행에도 민족의 명절 설을 맞아 '집에서 즐기는 랜선 설날' 행사를 마련했다.일본 오사카(大阪) 한국문화원(원장 정태구)은 12일 '한국의 설 문화체험'(www.youtube.com/bunkainosaka)이라는 영상을 상영하고, 다음날에는 가족이 집에서 즐길 수 있도록 온라인 퀴즈 대회, 14일 윷놀이 대회를 개최한다.두 대회 우승팀에는 한국 식품 세트와 30만 원 상당의 아마존 상품권을 준다.도쿄(東京) 주일한국문화원(원장 황성운)은 떡국 만들기를 비롯해 돈 봉투와 손거울, 마스크 줄 만드는 방법을 영상을 설 연휴에 상영한다.미국 워싱턴 한국문화원(원장 황준석)은 설 당일 한국문화를 대표하는 김치를 소재로 한 '김치 유니버스 시리즈'를 시작한다.이 시리즈는 미국인들이 김치를 먹고(Know Your Kimchi), 김치를 만들고(Make your Kimchi), 김치를 넘는다'(Beyond the Kimchi)는 주제로 총 3편이 제작됐다.12일 문화원 홈페이지(washingtondc.korean-culture.org)에서 볼 수 있는 첫 번째 영상 'Know Your Kimchi'에는 미국인들이 다양한 종류의 김치를 직접 시식하면서 자신들의 소감과 느낌을 표현하고, 김치와 한국문화를 좀 더 깊게 알아간다는 내용이 담겨 있다.2편 'Make your Kimchi', 3편 'Beyond the Kimchi'는 각각 3월과 4월 공개된다.황준석 원장은 "설을 맞아 우리 문화를 대표하고 세계적으로 건강한 음식 중 하나로 알려진 김치 이야기를 들려주고 싶었다"고 말했다.문화원은 이 시리즈의 하나로 '식객: 김치전쟁'을 17일까지 온라인에서 상영한다.호주 시드니 한국문화원(원장 박소정)은 설 당일 홈페이지와 유튜브 채널에서 5가지 떡국과 설 상차림, 음식, 전통주 등을 소개하는 온라인 한식 라이브 행사를 진행한다.카자흐스탄 한국문화원(원장 이혜란)은 홈페이지에서 온라인 설맞이 체험 행사를 연다.설 소개 영상을 상영하고, 닥종이 공예와 한복 열쇠고리 만드는 방법을 알려준다.아랍에미리트 한국문화원(원장 남찬우)은 앞서 10일 오후 유튜브 채널(www.youtube.com/c/KoreanCulturalCenterintheUAE)에서 '한국의 대명절 설날'을 주제로 보이는 라디오를 진행했다.아르헨티나 한국문화원(원장 조문행)도 10∼11일 온라인 설맞이 축제를 열었다.'떡국 마스터 클래스'와 '한국 전통문화 퀴즈대회'를 열어 설 분위기를 돋웠다.마스터 클래스에서는 떡국 만드는 과정을 실시간으로 중계하고, 다양한 설 음식과 그에 담긴 문화를 소개했다./연합뉴스