WHO "코로나 첫 공식발병 두달전 중국서 유사증상 92명 입원"

2019년 10월 후베이성 일대서…현재는 1년 넘어 항체 제대로 탐지안돼지난 2019년 10월 중국에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 유사한 증상으로 100명 가까이 입원한 사실을 세계보건기구(WHO) 조사관들이 파악했다.중국 정부가 인정하는 첫 발병 사례가 공식 보고되기 두 달 전이다.10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 WHO 현장 조사팀은 중국 후베이성 일대에서 코로나19와 비슷한 증상으로 입원한 92명에 관한 의료 기록을 중국 정부로부터 입수했다.이들 92명은 폐렴이나 다른 코로나19 유사 증상을 겪었다고 신문은 전했다.중국 정부 당국은 최근 몇달 동안 이들을 대상으로 코로나19 항체 유무를 파악하기 위한 혈청 테스트를 했으나, 3분의 1은 이미 사망하거나 테스트를 거부했다고 피터 벤 엠바렉 WHO 조사팀장이 밝혔다.검사에 응한 나머지 환자들은 모두 음성이 나왔으나, 그것만으로 이들이 코로나19에 걸린 적이 없다고 단정할 수는 없다고 전문가들은 설명했다.이들이 병에 걸린 지 1년여 지나 항체가 탐지 불가능한 수준으로 줄어들었을 수 있다는 것이다.엠바렉 팀장은 "숫자는 중요하지 않다.중요한 것은 감염으로부터 1년도 더 지난 혈청 테스트가 코로나19 항체를 탐지하는 데 얼마나 믿을 만하냐는 것"이라고 말했다.코로나19 증상이 다른 호흡기계 질환과 유사하다는 점에서 이들 92명의 환자가 정말로 코로나19에 걸렸다고 확신할 수는 없지만, 충분히 조사해볼 만한 가치가 있다고 외부 전문가들도 동의했다.샌디에이고 캘리포니아대의 진화생물학자 조엘 워테임은 WSJ에 "이번 대유행이 어떻게 시작된 것인지에 관한 우리의 이해를 바꿔놓을 잠재력이 있다"고 말했다.WHO 조사팀은 "추가 연구가 필요하다"며 2019년 가을에 후베이성에서 수집된 혈액 샘플을 대상으로 더욱 광범위한 혈청 테스트를 해야 한다고 중국 정부에 요구했다.이에 중국 당국은 혈액은행에 보관된 다수 샘플의 혈청 테스트를 위한 허가를 받지 못했다고 답했다고 WHO가 전했다.이런 사실은 중국이 최초 발병 보고인 2019년 12월8일 이전에 다른 나라들에서 코로나19 의심 사례가 나타났다는 점을 근거로 코로나19 기원을 '떠넘기기'하려는 가운데 공개돼 주목된다.현재까지 이탈리아, 미국, 프랑스 등에서 2019년 11월 또는 12월 초 의심 사례가 뒤늦게 확인된 바 있다.그러나 중국 측 전문가 패널로 WHO 조사에 동참한 량완녠(梁萬年) 칭화대 교수는 후베이성 233개 의료기관에서 확보한 의료기록과 혈액 샘플에 항체검사 결과 2019년 12월 이전에 바이러스가 퍼졌다는 증거는 찾지 못했다고 선을 그었다./연합뉴스