◈IBK캐피탈◎임원 승진▷경영전략본부(장) 부사장 함석호▷심사본부(장) 상무 권영백▷기업금융2본부장 권창호▷종합금융본부장 김동환◎임원 전보▷기업금융1본부장 조성태◎승진▷기업금융2부장 정상화▷IB1부장 조영민▷심사2부장 한동우▷PE부장 신동민▷준법지원부장 설경헌◎전보▷경영지원부장 김세곤▷자금부장 박영배▷여의도금융센터장 양우석▷기업금융4부장 오형준▷종합금융부장 김재수▷경기금융센터장 조명근▷중부금융센터장 장상규▷영남금융센터장 민경배▷창업벤처부장 김우진▷IB지원부장 양재훈▷검사부장 고철현
◈행정안전부◎승진<실장급>▷재난협력실장 이승우◎전보<국장급>▷지역발전정책관 이범석▷재난협력정책관 김재흠▷재난복구정책관 진명기◎파견<국장급>▷한국지역정보개발원 기획조정실장 윤효식
◈국토교통부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 안성배
◈해양수산부◎승진<실장급>▷해양정책실장 송상근▷수산정책실장 김준석◎전보<국장급>▷해운물류국장 전재우▷정책보좌관 최현호▷해양정책관 김창균
◈문화재청◎승진<3급>▷문화재보존국 보존정책과장 김동하<4급>▷기획조정관실 기획재정담당관실 안호▷문화재활용국 세계유산팀 이예나▷문화재보존국 고도보존육성과 오명석
◈공정거래위원회◎전보<국장급>▷시장구조개선정책관 고병희▷유통정책관 조홍선▷서울지방공정거래사무소장 배영수
◈한국산림복지진흥원◎승진<1급>▷동반성장지원본부장 이우진▷국립산림치유원 산림치유사업부장 박석희
◈행정안전부◎승진<실장급>▷재난협력실장 이승우◎전보<국장급>▷지역발전정책관 이범석▷재난협력정책관 김재흠▷재난복구정책관 진명기◎파견<국장급>▷한국지역정보개발원 기획조정실장 윤효식
◈국토교통부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 안성배
◈해양수산부◎승진<실장급>▷해양정책실장 송상근▷수산정책실장 김준석◎전보<국장급>▷해운물류국장 전재우▷정책보좌관 최현호▷해양정책관 김창균
◈문화재청◎승진<3급>▷문화재보존국 보존정책과장 김동하<4급>▷기획조정관실 기획재정담당관실 안호▷문화재활용국 세계유산팀 이예나▷문화재보존국 고도보존육성과 오명석
◈공정거래위원회◎전보<국장급>▷시장구조개선정책관 고병희▷유통정책관 조홍선▷서울지방공정거래사무소장 배영수
◈한국산림복지진흥원◎승진<1급>▷동반성장지원본부장 이우진▷국립산림치유원 산림치유사업부장 박석희
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지