◈쌍용건설▷부사장 이경석▷상무 이상엽 유종식▷상무보 제갈명 송준호 이계상
◈한국농수산식품유통공사(aT)◎승진<1급>▷경영안전처장 임재형▷재육성처장 최주환<2급>▷빅데이터팀장 이정석▷디지털서비스팀장 길승관▷법무지원부장 박향섭▷푸드플랜부장 김영범▷공공급식부장 공영미▷통일교육원(교육파견) 오창준◎전보<관리자>▷비서실장 전기찬▷디지털혁신단장 이원기▷기획조정실장 김형목▷수급관리처장 김정욱▷비축사업처장 이주표▷식량관리처장 강계원▷수출전략처장 양인규▷해외사업처장 안병희▷식품진흥처장 백태근▷화훼사업센터장 고동호▷급식지원처장 기노선▷e커머스사업처장 배민식▷광주전남지역본부장 김권형▷부산울산지역본부장 이은석▷대외협력부장 고혁성▷홍보실장 노윤희▷디지털기획팀장 민경후▷조직관리부장 황도연▷사회가치창출부장 윤정자▷경영지원부장 이윤영▷시설안전부장 김병철▷ICT기반부장 박기관▷정보보안부장 김용광▷노무복리부장 석영지▷기금관리부장 곽정화▷유통정보부장 정일권▷비축관리부장 임헌주▷보관관리부장 한승희▷두류부장 남택홍▷밀산업육성팀장 채종혁▷콩산업육성팀장 권혁원▷수출정보분석부장 윤미정▷글로벌거점지원부장 송미정▷신시장개척부장 노태학▷마케팅지원부 박성국▷수출플랫폼TF팀장 김민호▷농임산수출부장 김경철▷수출기반부장 권현주▷수산수출부장 구자성▷식품외식지원부장 우수동▷식품수출부장 윤상영▷유통기획부장 기운도▷시장지원부장 김기헌▷온라인유통활성화TF팀장 장호광▷교육지원부장 홍준수▷학교급식부장 유명근▷플랫폼사업부장 김서령▷온라인경매부장 허현행▷식품기업육성부장 전대영▷센터운영부장 김봉섭▷대전세종충남지역본부 수출유통부장 김명수▷대구경북지역본부 관리비축부장 장시현▷〃 수출유통부장 서기원▷인천지역본부장 권오훈▷전북지역본부장 류정한▷제주지역본부장 한병희<해외지사>▷아세안지역본부장 박민철▷상하이지사장 성시찬▷칭다오사무소장 이선우▷쿠알라룸푸르지사장 장재형<교육파견>▷서울대 김창국 손용규▷국방대 홍성호
◈보건복지부▷급여기준과장 조충현▷장애인자립기반과장 신재형▷기초연금과장 송명준▷보건산업진흥과장 조귀훈
◈방위사업청▷기반전력사업본부장 성일
◈동북아역사재단▷연구정책실장 남상구▷교육홍보실장 최운도▷운영기획실장 박종국▷한일역사문제연구소장 서종진▷독도연구소장 정영미
◈건국대▷대학감사 하상희
◈한국농수산식품유통공사(aT)◎승진<1급>▷경영안전처장 임재형▷재육성처장 최주환<2급>▷빅데이터팀장 이정석▷디지털서비스팀장 길승관▷법무지원부장 박향섭▷푸드플랜부장 김영범▷공공급식부장 공영미▷통일교육원(교육파견) 오창준◎전보<관리자>▷비서실장 전기찬▷디지털혁신단장 이원기▷기획조정실장 김형목▷수급관리처장 김정욱▷비축사업처장 이주표▷식량관리처장 강계원▷수출전략처장 양인규▷해외사업처장 안병희▷식품진흥처장 백태근▷화훼사업센터장 고동호▷급식지원처장 기노선▷e커머스사업처장 배민식▷광주전남지역본부장 김권형▷부산울산지역본부장 이은석▷대외협력부장 고혁성▷홍보실장 노윤희▷디지털기획팀장 민경후▷조직관리부장 황도연▷사회가치창출부장 윤정자▷경영지원부장 이윤영▷시설안전부장 김병철▷ICT기반부장 박기관▷정보보안부장 김용광▷노무복리부장 석영지▷기금관리부장 곽정화▷유통정보부장 정일권▷비축관리부장 임헌주▷보관관리부장 한승희▷두류부장 남택홍▷밀산업육성팀장 채종혁▷콩산업육성팀장 권혁원▷수출정보분석부장 윤미정▷글로벌거점지원부장 송미정▷신시장개척부장 노태학▷마케팅지원부 박성국▷수출플랫폼TF팀장 김민호▷농임산수출부장 김경철▷수출기반부장 권현주▷수산수출부장 구자성▷식품외식지원부장 우수동▷식품수출부장 윤상영▷유통기획부장 기운도▷시장지원부장 김기헌▷온라인유통활성화TF팀장 장호광▷교육지원부장 홍준수▷학교급식부장 유명근▷플랫폼사업부장 김서령▷온라인경매부장 허현행▷식품기업육성부장 전대영▷센터운영부장 김봉섭▷대전세종충남지역본부 수출유통부장 김명수▷대구경북지역본부 관리비축부장 장시현▷〃 수출유통부장 서기원▷인천지역본부장 권오훈▷전북지역본부장 류정한▷제주지역본부장 한병희<해외지사>▷아세안지역본부장 박민철▷상하이지사장 성시찬▷칭다오사무소장 이선우▷쿠알라룸푸르지사장 장재형<교육파견>▷서울대 김창국 손용규▷국방대 홍성호
◈보건복지부▷급여기준과장 조충현▷장애인자립기반과장 신재형▷기초연금과장 송명준▷보건산업진흥과장 조귀훈
◈방위사업청▷기반전력사업본부장 성일
◈동북아역사재단▷연구정책실장 남상구▷교육홍보실장 최운도▷운영기획실장 박종국▷한일역사문제연구소장 서종진▷독도연구소장 정영미
◈건국대▷대학감사 하상희
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