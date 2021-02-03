◈KTB투자증권◎신규선임<팀장>▷구조화금융2팀 상무보 주영빈▷인프라운영팀 이사 박철수
◈한국환경산업기술원◎전보<처장급 및 단장급>▷경영기획처장 박준철▷환경기술처장 이종현▷환경산업처장 김용국▷친환경생활처장 석승우▷환경피해구제처장 이보영▷연구단지운영단장 이동욱<실장급>▷홍보실장 하현철▷경영지원실장 김홍열▷사회가치전략실장 배정은▷환경지식정보실장 이용준▷기술총괄실장 이기철▷기술기획실장 오동익▷자연환경기술실장 조기숙▷생활환경기술실장 조원희▷기업육성실장 조주현▷녹색투자지원실장 곽대운▷금융지원실장 김홍석▷기술평가실장 김재석▷연구단지운영단 기획운영실장 권재섭▷연구단지운영단 안전관리실장 김영윤▷녹색전환지원실장 방혜원▷환경표지혁신실장 김경환▷환경표지인증심사실장 조장율▷환경피해예방실장 임현정▷환경오염피해구제실장 전성원▷가습기살균제피해구제실장 송준호▷가습기살균제피해지원실장 가순규
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