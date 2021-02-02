◈GC녹십자▷상무 신수경
◈휴베나▷대표 김준철
◈한국화재보험협회◎선임▷예방안전본부장 문성호 상무이사
◈식품의약품안전처◎전보<국장급>▷부산지방식품의약품안전청장 홍진환▷대구지방식품의약품안전청장 홍헌우<과장급>▷기획조정관실 혁신행정담당관 김현선▷식품소비안전국 식생활영양안전정책과장 오영진▷의약품안전국 마약안전기획관실 마약정책과장 김일수
◈안전보건공단▷산업안전보건교육원장 김영규
◈광주전남연구원◎승진▷수석연구위원 김재철▷선임연구위원 김현철▷사무직 4급 장미▷사무직 5급 심정현◎보직 변경▷연구기획관리실장 김현철▷재무회계팀장 조정권
◈서울대▷기초교육원장 유재준▷교무처장 김은미▷학생처장 구민교▷연구처장 이현숙▷기획처장 김용진▷입학본부장 이영목▷정보화본부장 김홍기▷경력개발센터소장 이찬▷기초교육원부원장 최윤영▷교무부처장 김용노▷학생부처장 서은영▷연구부처장 황선엽▷기획부처장 이종수▷협력부처장 김태균▷국제협력본부 부본부장 Bernhard Egger▷정보화본부 부본부장 이제희
◈조선대▷신문방송사 편집인 겸 주간 신형철
◈MBC▷기획국장 임영서▷정책기획부장 오행운▷공영미디어국장 박건식▷심의부장 김철영▷시청자커뮤니케이션부장 김원▷메가MBC추진단장 안형준▷관계회사부장 이학준▷그룹전략부장 민경의▷미디어사업국장 이태원▷D크리에이티브스튜디오 대표 이동희▷특임사업센터장 최형문▷특임사업부장 이은성▷통합뉴스룸 국장 최장원▷정치국제에디터 연보흠▷정치팀장 김재용▷통외국제팀장 양효경▷사회에디터 김종경▷인권사회팀장 문소현▷전국팀장 박충희▷경제산업에디터 유상하▷경제팀장 김연국▷탐사기획에디터 성장경▷스트레이트팀장 이세옥▷기획취재팀장 허지은▷뉴스데스크에디터 김효엽▷뉴스데스크편집팀장 김정호▷주간뉴스팀장 전영우▷뉴스투데이에디터 이승용▷뉴스투데이편집팀장 김주만▷디지털뉴스제작팀장 성지영▷스포츠국장 송민근▷스포츠기획사업부장 강동수▷선거방송기획단장 박준우▷편성국장 조준묵▷브랜드디자인부장 옥승경▷아나운서2부장 김정근▷영상디자인국장 서영오▷영상센터장 서점용▷영상1부장 하림▷영상2부장 채창수▷시사교양본부장 유해진▷시사교양1부장 한학수▷시사교양4부장 장형원▷콘텐츠협력센터장 유현▷라디오1부장 남태정▷총무부장 우동조▷방송인프라본부장 정영하▷기술인프라국장 이희석▷방송IT센터장 김인한▷제작기술국장 김재상▷제작기술부장 이선택▷보도기술부장 정희찬
◈휴베나▷대표 김준철
◈한국화재보험협회◎선임▷예방안전본부장 문성호 상무이사
◈식품의약품안전처◎전보<국장급>▷부산지방식품의약품안전청장 홍진환▷대구지방식품의약품안전청장 홍헌우<과장급>▷기획조정관실 혁신행정담당관 김현선▷식품소비안전국 식생활영양안전정책과장 오영진▷의약품안전국 마약안전기획관실 마약정책과장 김일수
◈안전보건공단▷산업안전보건교육원장 김영규
◈광주전남연구원◎승진▷수석연구위원 김재철▷선임연구위원 김현철▷사무직 4급 장미▷사무직 5급 심정현◎보직 변경▷연구기획관리실장 김현철▷재무회계팀장 조정권
◈서울대▷기초교육원장 유재준▷교무처장 김은미▷학생처장 구민교▷연구처장 이현숙▷기획처장 김용진▷입학본부장 이영목▷정보화본부장 김홍기▷경력개발센터소장 이찬▷기초교육원부원장 최윤영▷교무부처장 김용노▷학생부처장 서은영▷연구부처장 황선엽▷기획부처장 이종수▷협력부처장 김태균▷국제협력본부 부본부장 Bernhard Egger▷정보화본부 부본부장 이제희
◈조선대▷신문방송사 편집인 겸 주간 신형철
◈MBC▷기획국장 임영서▷정책기획부장 오행운▷공영미디어국장 박건식▷심의부장 김철영▷시청자커뮤니케이션부장 김원▷메가MBC추진단장 안형준▷관계회사부장 이학준▷그룹전략부장 민경의▷미디어사업국장 이태원▷D크리에이티브스튜디오 대표 이동희▷특임사업센터장 최형문▷특임사업부장 이은성▷통합뉴스룸 국장 최장원▷정치국제에디터 연보흠▷정치팀장 김재용▷통외국제팀장 양효경▷사회에디터 김종경▷인권사회팀장 문소현▷전국팀장 박충희▷경제산업에디터 유상하▷경제팀장 김연국▷탐사기획에디터 성장경▷스트레이트팀장 이세옥▷기획취재팀장 허지은▷뉴스데스크에디터 김효엽▷뉴스데스크편집팀장 김정호▷주간뉴스팀장 전영우▷뉴스투데이에디터 이승용▷뉴스투데이편집팀장 김주만▷디지털뉴스제작팀장 성지영▷스포츠국장 송민근▷스포츠기획사업부장 강동수▷선거방송기획단장 박준우▷편성국장 조준묵▷브랜드디자인부장 옥승경▷아나운서2부장 김정근▷영상디자인국장 서영오▷영상센터장 서점용▷영상1부장 하림▷영상2부장 채창수▷시사교양본부장 유해진▷시사교양1부장 한학수▷시사교양4부장 장형원▷콘텐츠협력센터장 유현▷라디오1부장 남태정▷총무부장 우동조▷방송인프라본부장 정영하▷기술인프라국장 이희석▷방송IT센터장 김인한▷제작기술국장 김재상▷제작기술부장 이선택▷보도기술부장 정희찬
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