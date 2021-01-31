◈재영솔루텍▷대표이사 사장 김승재▷전무 김태일▷이사 오기섭
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷국가기후환경회의 사무처예방지원국장 이재근◎전보<과장급>▷중견기업정책과장 심진수▷자유무역협정협상총괄과장 최세나▷해외투자과장 김범수▷홍보지원팀장 김태훈
◈과학기술정보통신부◎승진 및 파견<3급>▷4차산업혁명위원회지원단 파견 이재형▷통일교육원 교육파견 김영문◎인사<과장급>▷성과평가정책과장 이은영▷평가심사과장 현영목▷전파방송관리과장 조민영
◈문화체육관광부◎승진▷국립어린이청소년도서관장 이신호▷국립전주박물관장 홍진근◎전보▷문화예술정책실 예술정책관 윤성천▷콘텐츠정책국장 김영수▷저작권국장 이수명▷국립중앙도서관 기획연수부장 김일환▷국립중앙도서관 기획총괄과장 최원석
◈법제처◎승진▷행정법제국 법제관 송유경
◈국립공원공단▷지리산국립공원전남사무소장 김은창▷내장산국립공원사무소장 주재우
◈연세대▷원주연세의료원장 겸 원주세브란스기독병원장 백순구▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 이지만▷생활과학대학장 겸 생활환경대학원장 이주현▷약학대학장 강혜영▷원주의과대학장 정순희▷사회복지대학원장 최수찬
◈서강대▷교학부총장 송태경▷대외부총장 김순기▷대학원장 전성훈▷교무처장 신창언▷입학처장 김동택▷학생문화처장 이강오▷기획처장 김길선▷관리처장 고원▷대외교류처장 정옥현▷산학협력단장 겸 연구처장 정현식▷도서관장 우찬제▷정보통신원장 겸 정보통신대학원장 박성용▷국제인문학부학장 겸 교육대학원장 양미경▷사회과학부학장 겸 공공정책대학원장 김영수▷공학부학장 최정우▷신학대학원장 이규성▷법학전문대학원장 장덕조▷전인교육원장 박병준
◈인하대▷대학원장 서태범▷교무처장 최기영▷연구처장 겸 산학협력단장 유창경▷국제처장 민경진▷물류전문대학원장 박민영▷정책대학원장 변병설▷공과대학장 권용구▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 겸 보건대학원장 임종한▷미래융합대학장 김승현
◈중앙그룹◇중앙일보M&P▷이사 방규환(사업본부장) 최회준(마케팅본부장)◇중앙일보▷오피니언비주얼에디터 안충기
◈한국일보▷뉴스룸국 대전취재본부장 한덕동▷〃 부산취재본부장 이동렬
◈국민일보▷편집인 겸 논설위원실장 박현동▷대기자 겸 종교국장 정진영▷경영전략실장 배병우
◈한겨레▷이슈부국장 겸 사회부장 석진환
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷국가기후환경회의 사무처예방지원국장 이재근◎전보<과장급>▷중견기업정책과장 심진수▷자유무역협정협상총괄과장 최세나▷해외투자과장 김범수▷홍보지원팀장 김태훈
◈과학기술정보통신부◎승진 및 파견<3급>▷4차산업혁명위원회지원단 파견 이재형▷통일교육원 교육파견 김영문◎인사<과장급>▷성과평가정책과장 이은영▷평가심사과장 현영목▷전파방송관리과장 조민영
◈문화체육관광부◎승진▷국립어린이청소년도서관장 이신호▷국립전주박물관장 홍진근◎전보▷문화예술정책실 예술정책관 윤성천▷콘텐츠정책국장 김영수▷저작권국장 이수명▷국립중앙도서관 기획연수부장 김일환▷국립중앙도서관 기획총괄과장 최원석
◈법제처◎승진▷행정법제국 법제관 송유경
◈국립공원공단▷지리산국립공원전남사무소장 김은창▷내장산국립공원사무소장 주재우
◈연세대▷원주연세의료원장 겸 원주세브란스기독병원장 백순구▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 이지만▷생활과학대학장 겸 생활환경대학원장 이주현▷약학대학장 강혜영▷원주의과대학장 정순희▷사회복지대학원장 최수찬
◈서강대▷교학부총장 송태경▷대외부총장 김순기▷대학원장 전성훈▷교무처장 신창언▷입학처장 김동택▷학생문화처장 이강오▷기획처장 김길선▷관리처장 고원▷대외교류처장 정옥현▷산학협력단장 겸 연구처장 정현식▷도서관장 우찬제▷정보통신원장 겸 정보통신대학원장 박성용▷국제인문학부학장 겸 교육대학원장 양미경▷사회과학부학장 겸 공공정책대학원장 김영수▷공학부학장 최정우▷신학대학원장 이규성▷법학전문대학원장 장덕조▷전인교육원장 박병준
◈인하대▷대학원장 서태범▷교무처장 최기영▷연구처장 겸 산학협력단장 유창경▷국제처장 민경진▷물류전문대학원장 박민영▷정책대학원장 변병설▷공과대학장 권용구▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 겸 보건대학원장 임종한▷미래융합대학장 김승현
◈중앙그룹◇중앙일보M&P▷이사 방규환(사업본부장) 최회준(마케팅본부장)◇중앙일보▷오피니언비주얼에디터 안충기
◈한국일보▷뉴스룸국 대전취재본부장 한덕동▷〃 부산취재본부장 이동렬
◈국민일보▷편집인 겸 논설위원실장 박현동▷대기자 겸 종교국장 정진영▷경영전략실장 배병우
◈한겨레▷이슈부국장 겸 사회부장 석진환
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