◈한국은행◎전보<1급(부서장)>▷기획협력국장 정호석▷비서실장 김제현▷경제교육실장 황상필▷전산정보국장 서정민▷별관건축본부장 최낙균▷금융검사실장 윤상규▷금융결제국장 이종렬▷워싱턴주재 김석원▷프랑크푸르트사무소장 박세령▷런던사무소장 김준한▷홍콩주재 최철호▷부산본부장 박찬호▷목포본부장 임종현▷제주본부장 변성식▷경기본부장 임철재▷경남본부장 전귀환▷강릉본부장 박성빈◎승진<1급>▷기획협력국 최재효▷법규제도실장 민준규▷통화정책국 한경수▷국제협력국 이웅천▷외자운용원 최재용▷경제연구원 김병기▷감사실 이윤성▷목포본부장 임종현▷인사경영국소속 신현열▷인사경영국소속 홍원석
◈DGB금융그룹◇DGB금융지주◎승격<1급>▷미래기획부 부장 강정훈<2급>▷브랜드전략부 부장 김기만▷리스크관리부 부장 조인국<3급>▷경영지원실 부부장 권영호▷CSR추진부 부부장 이경민◇DGB대구은행◎승격<1급>▷경북도청지점장 김경봉▷서대구지점장 박금동▷수성구청지점장 서준진▷대구본부 부장 송용래▷부천지점장 이상림▷성서3단지영업부 부장 이승환<2급>▷북비산지점장 김경옥▷창원영업부 부장 김용덕▷대구혁신도시지점장 김재섭▷화성지점장 마필재▷월촌역지점장 박승철▷만촌동지점장 박영효▷동북로지점장 송재성▷황금동지점장 신문수▷성당뉴타운지점장 이형수▷영남대지점장 장훈<3급>▷투자금융부 부부장 고민석▷하양지점 부지점장 권길명▷마케팅추진부 부부장 김명희▷수성구청지점 부지점장 김미혜▷서부지원지점 부지점장 김은정▷지산지점 부지점장 김잔디▷기관사업부 부부장 김진식▷경산공단영업부 부지점장 김진일▷부울경본부 금융지점장 김판건▷동구청지점 부지점장 김현정▷효성타운지점 부지점장 박인찬▷총무부 부부장 박종욱▷이곡동지점 부지점장 배숙정▷인사부 조사역(파견연수) 서진숙▷ICT금융부 부부장 손정률▷여의도지점 부지점장 신진오▷여신심사부 심사역 양성욱▷기업여신기획부 부부장 오정곤▷강남영업부 부지점장 이종관▷성서공단영업부 부지점장 이진형▷여신심사부 심사역 장호우▷여신심사부 심사역 최정모▷기관사업부 부부장 최정훈▷인사부 조사역(파견연수) 한수호◎이동<부점장급>▷환동해본부 금융지점장 김대수▷여신심사부 수석심사역겸부장대우 류희장▷수도권본부 금융지점장 이창옥▷수도권본부 금융지점장 한성곤◎신규임용<부점장>▷수도권본부 금융지점장 박진호▷성서공단영업부 기업지점장 이승한
◈수협은행◎전보▷부산지역금융본부 부본부장 김종규▷심사부 팀장 신정훈
◈한국산도스▷사장 안희경
◈한국거래소◎신규(재)보임<부서장>▷경영지원본부 정보사업부장 김주용▷〃 해외사업부장 박상욱▷〃 차세대시스템구축TF부장 최재호▷유가증권시장본부 기업지원부장 황선구▷코스닥시장본부 혁신성장지원부장 김종일▷〃 코넥스시장부장 이승한▷파생상품시장본부 CCP리스크검증실장 오세일▷〃 일반상품시장부장 이인표▷〃 증권·파생상품연구센터 연구실장 박명우▷시장감시본부 특별심리실장 송윤희▷감사위원회 감사부장 이근영◎전보<부서장>▷비서실장 정상호▷경영지원본부 전략기획부장 이부연▷〃 IT전략부장 이창진▷〃 인덱스사업부장 김을수▷유가증권시장본부 주식시장부장 정규일▷〃 채권시장부장 김윤생▷〃 증권상품시장부장 이성길▷〃 공시부장 황우경▷코스닥시장본부 기술기업상장부장 박종식▷〃 공시부장 강병국▷파생상품시장본부 주식파생시장부장 배흥수▷〃 금융파생시장부장 이주환▷〃 글로벌파생시장부장 이상우▷〃 청산결제부장 박찬수▷〃 CCP리스크관리부장 고영태▷시장감시본부 심리부장 이국철▷〃 감리부장 이재훈▷경영지원본부 정보사업실장 김주용▷파생상품시장본부 파생상품사업부장 배흥수▷〃 파생상품제도부장 이주환▷〃 파생상품시장부장 이상우▷〃TR사업부장 김기동
◈대법원◎전보<고등법원장>▷서울고등법원장 김광태▷대전고등법원장 이균용▷대구고등법원장 김찬돈▷부산고등법원장 박효관▷수원고등법원장 정종관<지방법원장>▷법원행정처 차장 김형두▷서울중앙지방법원장 성지용▷서울회생법원장 서경환▷서울남부지방법원장 김용철▷서울북부지방법원장 김한성▷인천지방법원장 강영수▷ 춘천지방법원장 한창훈▷청주지방법원장 허용석▷부산지방법원장 전상훈▷울산지방법원장 김우진▷창원지방법원장 이창형▷광주지방법원장 고영구▷제주지방법원장 오석준▷의정부지방법원장 김형훈▷대구지방법원장 황영수▷서울가정법원장 김인겸▷대구가정법원장 서경희▷부산가정법원장 한영표▷광주가정법원장 김귀옥<고등법원 부장판사>▷서울고등법원 부장판사 조영철 김흥준 권기훈▷대구고등법원 부장판사 정용달▷광주고등법원 부장판사 이창한▷수원고등법원 부장판사 정형식▷대법원 수석재판연구관 오영준▷대법원 선임재판연구관 황진구▷서울고등법원 수석부장판사 천대엽▷서울고등법원 부장판사 마용주 전지원 문광섭 지영난 박연욱 이재희 최수환 남성민 심담 엄상필 이광만▷서울고등법원 부장판사(사법정책연구원 수석연구위원)이재권▷서울고등법원 부장판사 이승련▷대전고등법원 수석부장판사 신동헌▷부산고등법원 수석부장판사 김주호▷부산고등법원 부장판사 박종훈▷수원고등법원 수석부장판사 노경필▷수원고등법원 부장판사 홍동기 김복형 권혁중 김성수 이제정 김경란 윤성식▷특허법원 수석부장판사 서승렬<원로법관>▷서울중앙지방법원 부장판사 김창보▷전주지방법원 군산지원 부장판사 박병칠<지방법원 부장판사>▷수원지방법원 부장판사 장준현▷대구지방법원 부장판사 손봉기 이윤직▷부산지방법원 동부지원 부장판사 이일주◎겸임<고등법원 부장판사>▷법원행정처 기획조정실장 박영재<지방법원장>▷부산고등법원 부장판사(울산지방법원 소재지 근무) 김우진◎겸임해임<고등법원 부장판사>▷양형위원회 상임위원 김우수
◈국립공원공단◎전보<본사 처·실장>▷감사실장 윤덕구▷공원환경처장 김진태<본사 부장>▷자원보전처 보전정책부장 이천규▷시설처 공원시설부장 노윤경▷기획예산처 경영기획부장 안길선▷자원보전처 생태복원부장 김석범▷시설처 환경기술부장 이상철▷자원보전처 해양자원부장 정승준▷탐방복지처 탐방해설부장 박선규▷재난안전처 재난관리부장 강길영▷자원보전처 야생동물질병전담대응팀장 김창길▷국립공원종합상황실장 안호경▷감사실 감사기획부장 서정혜<사무소장·원장>▷설악산국립공원사무소장 김철수▷오대산국립공원사무소장 김종식▷치악산국립공원사무소장 박진우▷지리산국립공원전북사무소장 윤명수▷다도해해상국립공원서부사무소장 임철진▷월출산국립공원사무소장 문광선▷속리산국립공원사무소장 윤지호▷국립공원연구원 기획운영실장 강재구▷지리산생태탐방원장 안동순▷설악산생태탐방원장 이기석▷내장산생태탐방원장 오장근
◈국립암센터▷연구소장 김영우▷부속병원장 엄현석▷대학원장 명승권▷혁신전략실장 김열▷대외협력실장 유종우▷인재경영실장 김대현▷진료부원장 이종열
◈특허청◎전보<과장급>▷서비스상표심사과장 최대순▷산업디자인심사팀장 김영배▷특허심사제도과장 양재석▷약품화학심사과장 신원혜▷특허심판원 심판장 고태욱 김홍영
◈정보통신정책연구원◎승진▷선임연구위원 이종원▷연구위원 김희천 이학기
◈경남신문▷광고영업국장 이병문▷문화체육·뉴미디어영상부장 허철호▷광역자치부장 이종훈▷창원자치부장 조윤제▷경제부장 이명용
◈DGB금융그룹◇DGB금융지주◎승격<1급>▷미래기획부 부장 강정훈<2급>▷브랜드전략부 부장 김기만▷리스크관리부 부장 조인국<3급>▷경영지원실 부부장 권영호▷CSR추진부 부부장 이경민◇DGB대구은행◎승격<1급>▷경북도청지점장 김경봉▷서대구지점장 박금동▷수성구청지점장 서준진▷대구본부 부장 송용래▷부천지점장 이상림▷성서3단지영업부 부장 이승환<2급>▷북비산지점장 김경옥▷창원영업부 부장 김용덕▷대구혁신도시지점장 김재섭▷화성지점장 마필재▷월촌역지점장 박승철▷만촌동지점장 박영효▷동북로지점장 송재성▷황금동지점장 신문수▷성당뉴타운지점장 이형수▷영남대지점장 장훈<3급>▷투자금융부 부부장 고민석▷하양지점 부지점장 권길명▷마케팅추진부 부부장 김명희▷수성구청지점 부지점장 김미혜▷서부지원지점 부지점장 김은정▷지산지점 부지점장 김잔디▷기관사업부 부부장 김진식▷경산공단영업부 부지점장 김진일▷부울경본부 금융지점장 김판건▷동구청지점 부지점장 김현정▷효성타운지점 부지점장 박인찬▷총무부 부부장 박종욱▷이곡동지점 부지점장 배숙정▷인사부 조사역(파견연수) 서진숙▷ICT금융부 부부장 손정률▷여의도지점 부지점장 신진오▷여신심사부 심사역 양성욱▷기업여신기획부 부부장 오정곤▷강남영업부 부지점장 이종관▷성서공단영업부 부지점장 이진형▷여신심사부 심사역 장호우▷여신심사부 심사역 최정모▷기관사업부 부부장 최정훈▷인사부 조사역(파견연수) 한수호◎이동<부점장급>▷환동해본부 금융지점장 김대수▷여신심사부 수석심사역겸부장대우 류희장▷수도권본부 금융지점장 이창옥▷수도권본부 금융지점장 한성곤◎신규임용<부점장>▷수도권본부 금융지점장 박진호▷성서공단영업부 기업지점장 이승한
◈수협은행◎전보▷부산지역금융본부 부본부장 김종규▷심사부 팀장 신정훈
◈한국산도스▷사장 안희경
◈한국거래소◎신규(재)보임<부서장>▷경영지원본부 정보사업부장 김주용▷〃 해외사업부장 박상욱▷〃 차세대시스템구축TF부장 최재호▷유가증권시장본부 기업지원부장 황선구▷코스닥시장본부 혁신성장지원부장 김종일▷〃 코넥스시장부장 이승한▷파생상품시장본부 CCP리스크검증실장 오세일▷〃 일반상품시장부장 이인표▷〃 증권·파생상품연구센터 연구실장 박명우▷시장감시본부 특별심리실장 송윤희▷감사위원회 감사부장 이근영◎전보<부서장>▷비서실장 정상호▷경영지원본부 전략기획부장 이부연▷〃 IT전략부장 이창진▷〃 인덱스사업부장 김을수▷유가증권시장본부 주식시장부장 정규일▷〃 채권시장부장 김윤생▷〃 증권상품시장부장 이성길▷〃 공시부장 황우경▷코스닥시장본부 기술기업상장부장 박종식▷〃 공시부장 강병국▷파생상품시장본부 주식파생시장부장 배흥수▷〃 금융파생시장부장 이주환▷〃 글로벌파생시장부장 이상우▷〃 청산결제부장 박찬수▷〃 CCP리스크관리부장 고영태▷시장감시본부 심리부장 이국철▷〃 감리부장 이재훈▷경영지원본부 정보사업실장 김주용▷파생상품시장본부 파생상품사업부장 배흥수▷〃 파생상품제도부장 이주환▷〃 파생상품시장부장 이상우▷〃TR사업부장 김기동
◈대법원◎전보<고등법원장>▷서울고등법원장 김광태▷대전고등법원장 이균용▷대구고등법원장 김찬돈▷부산고등법원장 박효관▷수원고등법원장 정종관<지방법원장>▷법원행정처 차장 김형두▷서울중앙지방법원장 성지용▷서울회생법원장 서경환▷서울남부지방법원장 김용철▷서울북부지방법원장 김한성▷인천지방법원장 강영수▷ 춘천지방법원장 한창훈▷청주지방법원장 허용석▷부산지방법원장 전상훈▷울산지방법원장 김우진▷창원지방법원장 이창형▷광주지방법원장 고영구▷제주지방법원장 오석준▷의정부지방법원장 김형훈▷대구지방법원장 황영수▷서울가정법원장 김인겸▷대구가정법원장 서경희▷부산가정법원장 한영표▷광주가정법원장 김귀옥<고등법원 부장판사>▷서울고등법원 부장판사 조영철 김흥준 권기훈▷대구고등법원 부장판사 정용달▷광주고등법원 부장판사 이창한▷수원고등법원 부장판사 정형식▷대법원 수석재판연구관 오영준▷대법원 선임재판연구관 황진구▷서울고등법원 수석부장판사 천대엽▷서울고등법원 부장판사 마용주 전지원 문광섭 지영난 박연욱 이재희 최수환 남성민 심담 엄상필 이광만▷서울고등법원 부장판사(사법정책연구원 수석연구위원)이재권▷서울고등법원 부장판사 이승련▷대전고등법원 수석부장판사 신동헌▷부산고등법원 수석부장판사 김주호▷부산고등법원 부장판사 박종훈▷수원고등법원 수석부장판사 노경필▷수원고등법원 부장판사 홍동기 김복형 권혁중 김성수 이제정 김경란 윤성식▷특허법원 수석부장판사 서승렬<원로법관>▷서울중앙지방법원 부장판사 김창보▷전주지방법원 군산지원 부장판사 박병칠<지방법원 부장판사>▷수원지방법원 부장판사 장준현▷대구지방법원 부장판사 손봉기 이윤직▷부산지방법원 동부지원 부장판사 이일주◎겸임<고등법원 부장판사>▷법원행정처 기획조정실장 박영재<지방법원장>▷부산고등법원 부장판사(울산지방법원 소재지 근무) 김우진◎겸임해임<고등법원 부장판사>▷양형위원회 상임위원 김우수
◈국립공원공단◎전보<본사 처·실장>▷감사실장 윤덕구▷공원환경처장 김진태<본사 부장>▷자원보전처 보전정책부장 이천규▷시설처 공원시설부장 노윤경▷기획예산처 경영기획부장 안길선▷자원보전처 생태복원부장 김석범▷시설처 환경기술부장 이상철▷자원보전처 해양자원부장 정승준▷탐방복지처 탐방해설부장 박선규▷재난안전처 재난관리부장 강길영▷자원보전처 야생동물질병전담대응팀장 김창길▷국립공원종합상황실장 안호경▷감사실 감사기획부장 서정혜<사무소장·원장>▷설악산국립공원사무소장 김철수▷오대산국립공원사무소장 김종식▷치악산국립공원사무소장 박진우▷지리산국립공원전북사무소장 윤명수▷다도해해상국립공원서부사무소장 임철진▷월출산국립공원사무소장 문광선▷속리산국립공원사무소장 윤지호▷국립공원연구원 기획운영실장 강재구▷지리산생태탐방원장 안동순▷설악산생태탐방원장 이기석▷내장산생태탐방원장 오장근
◈국립암센터▷연구소장 김영우▷부속병원장 엄현석▷대학원장 명승권▷혁신전략실장 김열▷대외협력실장 유종우▷인재경영실장 김대현▷진료부원장 이종열
◈특허청◎전보<과장급>▷서비스상표심사과장 최대순▷산업디자인심사팀장 김영배▷특허심사제도과장 양재석▷약품화학심사과장 신원혜▷특허심판원 심판장 고태욱 김홍영
◈정보통신정책연구원◎승진▷선임연구위원 이종원▷연구위원 김희천 이학기
◈경남신문▷광고영업국장 이병문▷문화체육·뉴미디어영상부장 허철호▷광역자치부장 이종훈▷창원자치부장 조윤제▷경제부장 이명용
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