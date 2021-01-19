◈BC카드◎신규선임<임원>▷경영기획총괄 전무 조일▷프로세싱본부장 상무 박복이▷금융플랫폼본부장 상무 오성수▷스마트로 사업담당 상무 조정범◎승진<부문장>▷결제사업부문장 전무 이정호▷전략사업부문장 전무 채병철<본부장>▷페이북본부장 성기윤▷IT개발본부장 박현일◎전보▷경영지원본부장 전무 임표▷결제플랫폼본부장 상무 서거정▷영업본부장 상무 장길동▷글로벌사업본부장 상무 임남훈▷금융사업본부장 상무 박상범
◈서민금융진흥원◎승진<1급>▷국민행복기금 운영사무국장 김금석<2급>▷사이버금융부장 김성욱▷김포 서민금융통합지원센터장 차주환▷춘천 서민금융통합지원센터장 안재현◎전보<부장급>▷평택 서민금융통합지원센터장 신승주▷목포 서민금융통합지원센터장 이정환▷대출상담부장 강윤선▷금융교육부장 안수진▷고객컨설팅부장 김미혜<팀장>▷홍보협력실 홍보협력팀장 조은목▷기획조정부 전략기획팀장 박지훈▷금융기획부 금융기획팀장 양성민▷〃 상품기획팀장 이완희▷〃 사회적금융팀장 김태형▷사이버금융부 스마트금융팀장 최익근▷금융사업부 금융사업1팀장 이윤경
◈서민금융진흥원◎승진<1급>▷국민행복기금 운영사무국장 김금석<2급>▷사이버금융부장 김성욱▷김포 서민금융통합지원센터장 차주환▷춘천 서민금융통합지원센터장 안재현◎전보<부장급>▷평택 서민금융통합지원센터장 신승주▷목포 서민금융통합지원센터장 이정환▷대출상담부장 강윤선▷금융교육부장 안수진▷고객컨설팅부장 김미혜<팀장>▷홍보협력실 홍보협력팀장 조은목▷기획조정부 전략기획팀장 박지훈▷금융기획부 금융기획팀장 양성민▷〃 상품기획팀장 이완희▷〃 사회적금융팀장 김태형▷사이버금융부 스마트금융팀장 최익근▷금융사업부 금융사업1팀장 이윤경
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