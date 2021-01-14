◈사노피▷재무총괄 전무 임현정
◈산업은행<본부장·지역 본부장>▷해양산업금융본부·부산경남지역본부 박영호▷구조조정본부 강병호▷기간산업안정기금본부 서근모▷정보보호최고책임자·정보보호부장 이완희▷강북지역본부 김영진▷경인지역본부 민경필▷중부지역본부 정광일<부·실장>▷혁신성장정책금융센터 장인규▷간접투자금융실 이상곤▷네트워크지원실 한민석▷신산업금융실 장세호▷해양산업금융실 김중곤▷산업·금융협력센터 백준영▷기업금융1실 박종만▷기업금융4실 최만식▷기업구조조정1실 임정주▷기금운용국 이정권▷금융공학실 이제희▷발행시장실 김지완▷M&A컨설팅실 서동호▷PF1실 이희준▷심사1부 박동상▷심사2부 고영현▷신산업심사부 이웅모▷신용평가부 김성훈▷연금사업실 김계환▷여신감리부 임병삼▷디지털추진부 송윤석▷IT기획부 유훈수▷금융전산부 윤정식▷기획조정부 이봉희▷여수신기획부 윤종열▷재무기획부 주동빈▷ESG·뉴딜기획부 최호▷인사부 박윤선▷미래전략개발부 이정환▷윤리준법부 이헌영▷검사부 정성욱<지점장>▷강남 정호건▷도곡 명광식▷반포 최임봉▷서초 이호국▷제주 오성엽▷가산 김상일▷금천 이석원▷노원 박경규▷서소문 김수용▷성동 엄태창▷영업 김숙▷김포 박용석▷부천·부평 김경완▷시화·반월 장병익▷안산 윤양원▷동탄 정창운▷분당 반영은▷안양·산본·화성 안경순▷용인 배창환▷평택 김경준▷금정 이익수▷김해 김노현▷부산·해운대 이상진▷양산 김동진▷진주 송강국▷창원 김상견▷구미 김흥철▷성서 김종구▷울산·남울산 윤기주▷포항 전봉구▷천안 윤병길▷청주 윤관열▷충주 김윤기▷광주·금남로 박재훈▷목포 윤현영▷전주 조해일▷도쿄 곽효식▷양곤 박재석▷시드니사무소 임철규▷KDB브라질 안영균
◈기업은행◎승진<부행장>▷금융소비자보호그룹 김은희▷CIB그룹 박주용▷디지털그룹 전병성
◈KB국민카드◎승진<부장>▷기업고객사업 윤부원▷온라인영업 김현일▷데이터개발 조희래▷자금 박태화▷IT기획 이희석▷총무지원 김동욱▷홍보 신우현<유닛장>▷국제마케팅 이승연▷고객상담 조창섭▷CB 이경민▷경영지원 김지웅<지점장>▷동래 이경▷제주 권재환◎전보<부장>▷락인/공공사업 송호영▷고객서비스 오현아▷영업추진 김재현▷고객마케팅 제창희▷마이데이터사업 박종철▷플랫폼채널 곽노은▷데이터마케팅 박진용▷신금융사업 황상만▷재무기획 이성한▷미래혁신 임형욱▷채권관리 박용휘▷신용기획 김태우▷IT상품개발 김강용▷정보개발 송성섭▷HR 이상열▷감사 황해수<지점장>▷영업부장 한우철▷강남지점장 이용섭▷노원지점장 장우석▷마포지점장 이경수▷영등포지점장 이상욱▷인천지점장 정병두▷대구지점장 한경창▷천안지점장 박동하▷원주지점장 임우순
◈KTB투자증권◎본부장 신규선임▷리테일본부 상무 김진태
◈한국환경공단◎임용▷국가물산업클러스터사업단 물산업전략처장 이치우◎전보<부서장>▷홍보실장 안병용▷경영지원처장 전용종▷환경인증검사처장 박헌규▷토양지하수처장 김태래▷물환경관리처장 정회신▷수도통합운영센터장 이승현▷자원재활용처장 홍성곤▷폐자원사업처장 박광규▷환경시설처장 정운섭▷환경에너지시설처장 구현덕▷생활환경안전처장 김상원▷환경기술연구소장 이제원▷국가물산업클러스터사업단 물산업진흥처장 박석훈▷수도권동부환경본부 환경서비스처장 전준희▷〃 자원순환관리처장 이호철▷〃 환경시설관리처장 황정현▷〃 환경안전진단처장 서창일▷수도권서부환경본부 환경서비스처장 양경환▷〃 자원순환관리처장 최성수▷〃 환경시설관리처장 신명석▷〃 환경안전진단처장 한영민▷부산울산경남환경본부 환경서비스처장 윤기명▷〃 자원순환관리처장 안병칠▷〃 환경시설관리처장 김선필▷〃 환경안전진단처장 이종연▷대구경북환경본부 환경서비스처장 안화수▷〃부 환경시설관리처장 이창직▷충청권환경본부 충북지사장 이두열▷호남권환경본부 자원순환관리처장 여용하▷〃 환경시설관리처장 한백일▷〃 환경안전진단처장 장종근▷〃 전북지사장 최용▷〃 제주지사장 김관수▷비서실장 최창완
◈제주국제자유도시개발센터(JDC)▷경영기획본부 기획조정실장 김두한▷경영기획본부 경영지원실장 문승선▷투자사업본부 의료사업처장 조용석▷운영사업본부 휴양관광처장 박재모▷운영사업본부 박물관운영처장 문영호▷면세사업본부 영업처장 박근수▷과기단지운영단 산업육성팀장 강충효▷과기단지운영단 공공주택팀장 김미양▷제인스 대표 손봉수▷제이디씨예래리조트 상임이사 강봉수
◈중앙그룹◇JTBC▷미디어비즈본부 비즈솔루션담당 조학식▷〃 비즈솔루션팀장 이형권▷〃 콘텐트솔루션팀장 박영우▷〃 채널사업팀장 박유현
◈산업은행<본부장·지역 본부장>▷해양산업금융본부·부산경남지역본부 박영호▷구조조정본부 강병호▷기간산업안정기금본부 서근모▷정보보호최고책임자·정보보호부장 이완희▷강북지역본부 김영진▷경인지역본부 민경필▷중부지역본부 정광일<부·실장>▷혁신성장정책금융센터 장인규▷간접투자금융실 이상곤▷네트워크지원실 한민석▷신산업금융실 장세호▷해양산업금융실 김중곤▷산업·금융협력센터 백준영▷기업금융1실 박종만▷기업금융4실 최만식▷기업구조조정1실 임정주▷기금운용국 이정권▷금융공학실 이제희▷발행시장실 김지완▷M&A컨설팅실 서동호▷PF1실 이희준▷심사1부 박동상▷심사2부 고영현▷신산업심사부 이웅모▷신용평가부 김성훈▷연금사업실 김계환▷여신감리부 임병삼▷디지털추진부 송윤석▷IT기획부 유훈수▷금융전산부 윤정식▷기획조정부 이봉희▷여수신기획부 윤종열▷재무기획부 주동빈▷ESG·뉴딜기획부 최호▷인사부 박윤선▷미래전략개발부 이정환▷윤리준법부 이헌영▷검사부 정성욱<지점장>▷강남 정호건▷도곡 명광식▷반포 최임봉▷서초 이호국▷제주 오성엽▷가산 김상일▷금천 이석원▷노원 박경규▷서소문 김수용▷성동 엄태창▷영업 김숙▷김포 박용석▷부천·부평 김경완▷시화·반월 장병익▷안산 윤양원▷동탄 정창운▷분당 반영은▷안양·산본·화성 안경순▷용인 배창환▷평택 김경준▷금정 이익수▷김해 김노현▷부산·해운대 이상진▷양산 김동진▷진주 송강국▷창원 김상견▷구미 김흥철▷성서 김종구▷울산·남울산 윤기주▷포항 전봉구▷천안 윤병길▷청주 윤관열▷충주 김윤기▷광주·금남로 박재훈▷목포 윤현영▷전주 조해일▷도쿄 곽효식▷양곤 박재석▷시드니사무소 임철규▷KDB브라질 안영균
◈기업은행◎승진<부행장>▷금융소비자보호그룹 김은희▷CIB그룹 박주용▷디지털그룹 전병성
◈KB국민카드◎승진<부장>▷기업고객사업 윤부원▷온라인영업 김현일▷데이터개발 조희래▷자금 박태화▷IT기획 이희석▷총무지원 김동욱▷홍보 신우현<유닛장>▷국제마케팅 이승연▷고객상담 조창섭▷CB 이경민▷경영지원 김지웅<지점장>▷동래 이경▷제주 권재환◎전보<부장>▷락인/공공사업 송호영▷고객서비스 오현아▷영업추진 김재현▷고객마케팅 제창희▷마이데이터사업 박종철▷플랫폼채널 곽노은▷데이터마케팅 박진용▷신금융사업 황상만▷재무기획 이성한▷미래혁신 임형욱▷채권관리 박용휘▷신용기획 김태우▷IT상품개발 김강용▷정보개발 송성섭▷HR 이상열▷감사 황해수<지점장>▷영업부장 한우철▷강남지점장 이용섭▷노원지점장 장우석▷마포지점장 이경수▷영등포지점장 이상욱▷인천지점장 정병두▷대구지점장 한경창▷천안지점장 박동하▷원주지점장 임우순
◈KTB투자증권◎본부장 신규선임▷리테일본부 상무 김진태
◈한국환경공단◎임용▷국가물산업클러스터사업단 물산업전략처장 이치우◎전보<부서장>▷홍보실장 안병용▷경영지원처장 전용종▷환경인증검사처장 박헌규▷토양지하수처장 김태래▷물환경관리처장 정회신▷수도통합운영센터장 이승현▷자원재활용처장 홍성곤▷폐자원사업처장 박광규▷환경시설처장 정운섭▷환경에너지시설처장 구현덕▷생활환경안전처장 김상원▷환경기술연구소장 이제원▷국가물산업클러스터사업단 물산업진흥처장 박석훈▷수도권동부환경본부 환경서비스처장 전준희▷〃 자원순환관리처장 이호철▷〃 환경시설관리처장 황정현▷〃 환경안전진단처장 서창일▷수도권서부환경본부 환경서비스처장 양경환▷〃 자원순환관리처장 최성수▷〃 환경시설관리처장 신명석▷〃 환경안전진단처장 한영민▷부산울산경남환경본부 환경서비스처장 윤기명▷〃 자원순환관리처장 안병칠▷〃 환경시설관리처장 김선필▷〃 환경안전진단처장 이종연▷대구경북환경본부 환경서비스처장 안화수▷〃부 환경시설관리처장 이창직▷충청권환경본부 충북지사장 이두열▷호남권환경본부 자원순환관리처장 여용하▷〃 환경시설관리처장 한백일▷〃 환경안전진단처장 장종근▷〃 전북지사장 최용▷〃 제주지사장 김관수▷비서실장 최창완
◈제주국제자유도시개발센터(JDC)▷경영기획본부 기획조정실장 김두한▷경영기획본부 경영지원실장 문승선▷투자사업본부 의료사업처장 조용석▷운영사업본부 휴양관광처장 박재모▷운영사업본부 박물관운영처장 문영호▷면세사업본부 영업처장 박근수▷과기단지운영단 산업육성팀장 강충효▷과기단지운영단 공공주택팀장 김미양▷제인스 대표 손봉수▷제이디씨예래리조트 상임이사 강봉수
◈중앙그룹◇JTBC▷미디어비즈본부 비즈솔루션담당 조학식▷〃 비즈솔루션팀장 이형권▷〃 콘텐트솔루션팀장 박영우▷〃 채널사업팀장 박유현
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