◈에스넷그룹◇에스넷시스템▷부사장 김형우▷전무 최동수▷상무보 김창규◇굿어스▷상무보 유일영◇굿어스데이터▷부사장 이진철
◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷대변인 구혁채▷정보통신정책관 강도현▷인공지능기반정책관 송경희▷소프트웨어정책관 김정삼▷방송진흥정책관 오용수▷전파정책국장 이창희
◈국세청◇본청◎전보<복수직서기관>▷소득파악팀장 권동철▷국세통계담당관실 김형철▷공익중소법인지원팀장(법인세과) 이병오<행정사무관>▷혁신정책담당관실 연제민 김현승▷국세통계담당관실 이병주▷비상안전담당관실 김영주▷빅데이터센터 이기각▷국세청빅데이터센터 조현선▷정보화1담당관실 김효진 김동윤▷감찰담당관실 권경환▷납세자보호담당관실 홍성훈▷심사1담당관실 조미희▷심사2담당관실 손창호▷역외탈세정보담당관실 이준호▷상호합의담당관실 김지우▷징세과 장은수 윤상봉▷법령해석과 문병갑▷소득세과 박해근 김석우▷법인세과 유민희▷공익중소법인지원팀(법인세과) 김지연 원정재 박운영 문한별▷원천세과 전정영 표삼미▷소비세과 서승희▷부동산납세과 최일암▷자본거래관리과 김희대▷조사기획과 황민호▷조사1과 양영진▷조사2과 김형준▷국제조사과 김일도▷조사분석과 이우진▷장려세제신청과 이승철▷운영지원과 김주식▷국세청 이한솔◇서울지방국세청◎전보<복수직서기관>▷운영지원과 정헌미▷납세자보호담당관실 이성엽▷법인세과 고성호▷조사1국 조사1과 민강▷〃 조사2과 이슬▷〃 조사3과 최현창 김항로▷조사2국 조사관리과 남궁서정▷〃 조사1과 이석봉▷조사3국 조사2과 임경환▷〃 조사3과 이철경▷조사4국 조사관리과 김태훈▷〃 조사2과 고만수▷〃 조사3과 박세건<행정사무관>▷운영지원과 박재성 정소영▷감사관실 김동근 신재완▷징세관실 박종무▷납세자보호담당관실 이동원▷첨단탈세방지담당관실 김태형 김윤정 정성한▷부가가치세과 류오진▷소득재산세과 송종철 조민성 김재균▷법인세과 김덕은 심은진▷송무1과 박성기 한관수▷송무2과 이향규 권석주▷송무3과 강연성 홍명자▷조사1국 조사1과 김수섭 유지민▷〃 조사2과 강찬호 김진희 김이준▷〃 조사3과 국우진 정은지 김재백 최승민▷조사2국 조사관리과 최정현 박재성 최영호 안병태▷〃 조사1과 김은숙 송찬규▷〃 조사2과 문정오 명승철 정흥식▷조사3국 조사관리과 안병일 신혜숙 최동일▷〃 조사1과 이남기▷〃 조사2과 김성환▷〃 조사3과 박재원 가완순 이성일 김하중▷조사4국 조사관리과 이용문 박찬만▷〃 조사1과 박상기▷국제조사관리과 김정흠▷국제조사1과 김형태 유하수 문형민▷국제조사2과 양기정 최영환 김영정◇중부지방국세청◎전보<복수직서기관>▷조사1국 조사1과 이용안▷하남지서장 이미진<행정사무관>▷운영지원과 정성영▷감사관실 박병남▷부가가치세과 허상엽▷법인세과 이태균▷징세과 김근수▷송무과 홍필성 윤진일▷체납추적과 전정호 김시정▷조사1국 조사1과 김송경 심희준▷〃 조사2과 오수빈▷〃 국제거래조사과 임수현▷조사2국 조사관리과 오승찬▷〃 조사1과 왕춘근 정준 김승욱▷〃조사2과 맹환준▷조사3국 조사1과 장현주 ▷〃 조사2과 권순락▷안양세무서 체납징세과장 양재준▷〃 조사과장 이성호▷〃 납세자보호담당관 주원숙▷동안양세무서 체납징세과장 윤용일▷〃 부가가치세과장 황선택▷〃 재산세과장 정휴진▷〃 조사과장 이삼기▷안산세무서 체납징세과장 장현기▷〃 부가가치세과장 백정훈▷〃 소득세과장 정민양▷〃 재산세과장 박수용▷〃 조사과장 최욱진▷〃 납세자보호담당관 임정호▷수원세무서 체납징세과장 김국현▷〃부가가치세과장 김무수▷〃 소득세과장 양근우▷〃 재산법인세과장 장대식▷〃 납세자보호담당관 연규천▷동수원세무서 체납징세과장 이양원▷〃 조사과장 김규주▷〃 납세자보호담당관 정명순▷평택세무서 체납징세과장 박영문▷〃 재산세과장 이원남◇인천지방국세청◎전보<복수직서기관>▷감사관 윤재원▷포천세무서 동두천지서장 손호익◇대전지방국세청◎전보<복수직서기관>▷전산관리팀장 정승태▷조사1국 조사2과장 김영찬▷조사2국 조사1과장 임영미▷충주세무서 충북혁신지서장 박광전▷예산세무서 당진지서장 최용섭<행정사무관>▷운영지원과장 오원화▷감사관 김현종▷부가가치세과장 이수영▷소득재산세과장 선의현▷법인세과장 김종일▷징세과장 양용산▷체납추적과장 마삼호▷조사1국 조사3과장 오승호▷조사2국 조사2과장 왕성국▷대전세무서 체납징세과장 차은규▷〃부가가치세과장 유관희▷〃 재산법인세과장 신현서▷〃 납세자보호담당관 김정범▷서대전세무서 소득세과장 한태임▷북대전세무서 체납징세과장 신동우▷〃 납세자보호담당관 김종문▷세종세무서 납세자보호담당관 한명수◇광주지방국세청◎전보<복수직서기관>▷조사1국 조사관리과장 백계민▷〃 조사2과장 박성열▷순천세무서 광양지서장 노현탁<행정사무관>▷운영지원과장 장영수▷감사관 진남식▷부가가치세과장 이진재▷소득재산세과장 손오석▷법인세과장 정장호▷전산관리팀장 박진찬▷징세과장 손재명▷송무과장 설경양▷체납추적과장 오길재▷조사1국 조사1과장 김훈▷조사2국 조사관리과장 진용훈▷〃 조사2과장 박순희▷광주세무서 부가가치세과장 진중기▷〃 조사과장 곽명환◇대구지방국세청◎전보<복수직서기관>▷감사관 김부한▷경주세무서 영천지서장 이동훈<행정사무관>▷운영지원과장 박수철▷소득재산세과장 이승괄▷전산관리팀장 이강훈▷체납추적과장 은경례▷조사1국 조사2과장 이훈희▷동대구세무서 소득세과장 김희진▷〃 조사과장 김영중▷〃 납세자보호담당관 권용우▷서대구세무서 체납징세과장 김성협▷〃 소득세과장 이영길▷〃 납세자보호담당관 황동율▷남대구세무서 체납징세과장 신용석▷〃부가가치세과장 이창민▷〃 소득세과장 강정석▷〃법인세과장 변호춘▷〃 조사과장 서명숙▷북대구세무서 재산세과장 박상호▷〃 법인세과장 조재원▷〃 납세자보호담당관 신영진▷수성세무서 조사과장 박유열◇부산지방국세청◎전보<복수직서기관>▷전산관리팀장 허종▷조사1국 조사1과장 정영배▷〃 조사2과장 김종진▷조사2국 조사관리과장 이용규▷〃 조사1과장 김선미▷〃 조사3과장 주맹식▷통영세무서 거제지서장 이광호
◈경찰청◎승진예정<경무관>▷경찰청 범죄예방정책과장 이재영▷〃 자치경찰담당관 이종원▷경기남부경찰청 형사과장 나원오▷경찰청 여성안전기획과장 김숙진▷〃 홍보담당관 김광식▷〃 위기관리센터장 김용종▷서울경찰청 경무기획과장 김수환▷전남경찰청 경무기획정보화장비과장 김영근▷경찰청 중대범죄수사과장 노규호▷인천경찰청 수사과장 김철우▷부산경찰청 형사과장 원창학▷서울경찰청 형사과장 최익수▷경찰청 외사기획정보과장 김항곤▷〃 경비과장 정태진▷〃 감사담당관 김주원▷〃 정보화장비기획담당관 김준영▷〃 정보협력과장 김원태▷〃 교통기획과장 황창선▷서울경찰청 수사과장 김성종▷충남경찰청 수사과장 김광남▷경찰청 인사담당관 유윤종▷〃 정보상황과장 김병우▷서울경찰청 인사교육과장 김종철▷〃 경비과장 엄성규▷경찰청 재정담당관 조병노▷〃디지털포렌식센터장 송준섭▷부산경찰청 부산사상서장 윤영진▷서울경찰청 사이버수사과장 박정보▷〃 생활안전과장 김홍근 ▷충북경찰청 수사과장 최기영▷경남경찰청 경무기획정보화장비과장 박천수▷경찰청 교통안전과장 한창훈▷대구경찰청 안보수사과장 정상진▷서울경찰청 청문감사담당관 이준형▷전북경찰청 공공안녕정보외사과장 박헌수▷경기북부경찰청 경무기획정보화장비과장 오상택▷경북경찰청 교통과장 정지천
◈주택도시보증공사(HUG)◎전보<부서장>▷기획조정실장 최병태▷주택도시금융연구원장 김기태▷개인보증처장 박종윤▷금융심사처장 이호철▷서울북부지사장 노찬현▷경기북부지사 개설준비위원장 이규탁▷대구경북지사장 김선웅▷전북지사장 지형진▷서울동부관리센터장 신종화▷영남관리센터장 임공수<팀장>▷기획조정실 조한준▷인사처 노경호▷성과재무처 안준무▷ICT추진실 김동희▷주택도시금융연구원 오세진 정우식▷금융기획실 서석민▷개인보증처 이수현▷채권관리실 양인석 홍기웅 조인철▷보증이행처 이중용▷기금관리실 박정오 박찬동▷기금지원처 박영훈▷도시재생기획처 정현찬▷도시재생심사처 이정한▷홍보비서실 이용승▷서울북부지사 임도연▷서울서부지사 조흥연 남은진▷인천지사 허준휴▷경기남부지사 박종명▷부산울산지사 민기식 박광배▷경남지사 전승일▷서울북부관리센터 석형일▷서울동부관리센터 정기백▷영남관리센터 이만재 박정민▷중부관리센터 김선희▷동부주택도시금융센터 강성만 성보경▷남부주택도시금융1센터 이창훈▷남부주택도시금융2센터 김기회▷기금대출지원센터 홍석민▷리츠자산관리센터 최우석
◈서울시<3급 이상>▷지역발전본부장 김상한 ▷시의회사무처장 직무대리 서노원▷안전총괄관 박종수▷시민소통기획관 한영희▷남북협력추진단장 김진만▷경제일자리기획관 박대우▷거점성장추진단장 정상훈▷복지기획관 이해우▷교통기획관 여장권▷보행친화기획관 이혜경▷문화시설추진단장 변서영▷환경에너지기획관 엄의식▷도시기반시설본부장 직무대리 김진팔▷서울물연구원장 이인근▷서울대공원장 이수연▷재정기획관 직무대리 김태명▷안전감사담당관 겸 민생사법경찰단장 강선섭▷도시철도국장 직무대리 한유석<자치구 전출(부구청장 요원)>▷중구 마채숙▷성동구 유보화▷중랑구 김태희▷동작구 배형우<행정 4급>▷시의회사무처 언론홍보실장 직무대리 김지형▷전환도시담당관 최선혜▷시민소통담당관 김수덕▷시민봉사담당관 신수정▷감사담당관 이계열▷공공감사담당관 이이동▷안전감사담당관 정덕영▷조사담당관 전재명▷서울민주주의담당관 오경희▷시민숙의예산담당관 신현준▷예산담당관 김재진▷보육담당관 강희은▷사회적경제담당관 홍남기▷스마트도시담당관 강지현▷정보통신보안담당관 이철희▷민생수사2반장 박병현▷일자리정책과장 신대현▷지역상생경제과장 김인숙▷장애인복지정책과장 우정숙▷교통정책과장 유재명▷택시물류과장 조영창▷문화정책과장 백운석▷문화예술과장 박원근▷인력개발과장 공병엽 ▷자산관리과장 오면숙▷38세금징수과장 이병욱▷교육정책과장 고경희▷청소년정책과장 고석영▷관광정책과장 조미숙▷관광산업과장 이병철▷체육진흥과장 이미숙▷동물보호과장 이미경▷안전지원과장 황승일▷재생정책과장 김규룡▷공원녹지정책과장 이승복▷시의회사무처 의정담당관 오희선▷도시기반시설본부 총무부장 구본상▷중부수도사업소장 김정애▷서부수도사업소장 김정일▷한강사업본부 총무부장 송영민▷〃 운영부장 이용우▷서울시립대 기획과장 이은영▷〃 총무과장 허정원▷인재개발원 인재기획과장 정한호▷〃 인재채용과장 노은주▷중랑구 전출 한영희▷은평구 전출 김기봉▷강남구 전출 신정철▷아이돌봄담당관 직무대리 김현미▷국제교류담당관 직무대리 김윤하▷여성권익담당관 직무대리 박지향▷가족담당관 직무대리 송준서▷캠퍼스타운활성화과장 직무대리 임지훈 ▷도시제조업거점반장 안형준▷장애인자립지원과장 직무대리 강선미▷문화시설과장 직무대리 김수현▷정보공개정책과장 직무대리 김숙희▷코로나19대응지원반장 유미옥▷광화문광장기획반장 사창훈<기술 4급>▷스마트도시정책관 데이터센터소장 김완집▷산업거점조성반장 송종훈▷친환경급식과장 김정일▷기술심사담당관 안대희▷도로계획과장 권완택▷도로관리과장 겸 교량안전과장 하현석▷조경과장 하재호▷중부공원녹지사업소장 김인숙▷하천관리과장 손경철▷도시기반시설본부 도시철도건축부장 임우진▷〃 도시철도설비부장 김중영▷광암아리수정수센터 소장 김훤기▷뚝도아리수정수센터 소장 최규동▷한강사업본부 시설부장 박상보▷광진구 전출 최원석▷도봉구 전출 김진효▷강동구 전출 심형보▷난지물재생센터 소장 직무대리 황영일▷도시빛정책과장 직무대리 이문주▷한강사업본부 공원부장 직무대리 김상국▷보건환경연구원 강남농수산물검사소장 황인숙▷은평병원 간호부장 직무대리 이미룡▷도시계획국 시설계획과장 직무대리 심재욱▷성동구 전출(국장요원) 최연우▷도시공간개선반장 김동구▷노원구 전출(국장요원) 진경은▷송파구 전출(국장요원) 정광순
◈한국저작권위원회▷종합민원센터장(겸직) 이영록▷등록임치팀장 김근태▷조정감정팀장 한호▷경영지원팀장 현영민▷기획홍보팀장 정재우▷건립추진팀장 김남철▷심의조사통계팀장 임기현▷국제협력팀장 최성배▷저작권기술팀장 김상진▷교육기획팀장 김정묵▷교육운영팀장 안성섭▷감사팀장 김태영
◈한양대◎교무위원◇서울캠퍼스▷대학원장 겸 대학원전략원장 배석주▷법학전문대학원장 강성태▷국제관광대학원장 이 훈 ▷사범대학장 겸 교육대학원장 겸 상담심리대학원장 김미영▷국제학부장 겸 국제학대학원장 김유은▷관리처장 전승환▷창업지원단장 전상경◇ERICA캠퍼스▷소프트웨어융합대학장 오희국▷총무관리처장 김연산◎직원◇서울캠퍼스▷한양인재개발부원장 송창근▷교무2부처장 문형구▷학생부처장 박경란▷백남학술정보부관장 이호복▷예산팀장 강범수▷사회혁신센터장 안종길▷박물관 행정팀장 백종호▷산업융합학부 행정팀장 이철우▷기획평가팀장 서진석▷커리어개발센터장 한상년▷대학원전략팀 윤유진▷대학원교학팀장 이선례▷LINC+사업팀장 김성수▷현장실습지원센터장 문난향▷학생지원팀장 이근희▷국제팀장 권혁준▷학생생활관 행정팀장 간의철▷기술사업화센터장 민병헌▷연구지원팀장 현지희▷인문과학대학 행정팀장 최윤하▷자연과학대학 행정팀장 박순신▷경영대학 행정팀장 추복진◇ERICA캠퍼스▷캠퍼스혁신파크사업부단장 이준수▷학연산클러스터팀장 국중대▷사회봉사팀장 김장곤▷교무팀장 김명기▷학사팀장 이장현▷입학팀장 김성훈▷학생지원팀장 김태홍▷기획예산팀장 한진규 ▷창의인재원 행정팀장 정태권▷연구진흥팀장 장기술▷소프트웨어융합대학 행정팀장 장유정▷약학대학 행정팀장 박종림▷국제문화대학 행정팀장 이인덕▷언론정보대학 행정팀장 최한규▷경상대학 행정팀장 신성용▷융합산업대학원 행정팀장 이종필
◈오피니언타임스(구 논객닷컴)▷부회장 안홍진▷대표이사 박종국
◈데일리한국▷수석부국장 겸 금융부장 문병언▷소비자생활부장 정은미
◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷대변인 구혁채▷정보통신정책관 강도현▷인공지능기반정책관 송경희▷소프트웨어정책관 김정삼▷방송진흥정책관 오용수▷전파정책국장 이창희
◈국세청◇본청◎전보<복수직서기관>▷소득파악팀장 권동철▷국세통계담당관실 김형철▷공익중소법인지원팀장(법인세과) 이병오<행정사무관>▷혁신정책담당관실 연제민 김현승▷국세통계담당관실 이병주▷비상안전담당관실 김영주▷빅데이터센터 이기각▷국세청빅데이터센터 조현선▷정보화1담당관실 김효진 김동윤▷감찰담당관실 권경환▷납세자보호담당관실 홍성훈▷심사1담당관실 조미희▷심사2담당관실 손창호▷역외탈세정보담당관실 이준호▷상호합의담당관실 김지우▷징세과 장은수 윤상봉▷법령해석과 문병갑▷소득세과 박해근 김석우▷법인세과 유민희▷공익중소법인지원팀(법인세과) 김지연 원정재 박운영 문한별▷원천세과 전정영 표삼미▷소비세과 서승희▷부동산납세과 최일암▷자본거래관리과 김희대▷조사기획과 황민호▷조사1과 양영진▷조사2과 김형준▷국제조사과 김일도▷조사분석과 이우진▷장려세제신청과 이승철▷운영지원과 김주식▷국세청 이한솔◇서울지방국세청◎전보<복수직서기관>▷운영지원과 정헌미▷납세자보호담당관실 이성엽▷법인세과 고성호▷조사1국 조사1과 민강▷〃 조사2과 이슬▷〃 조사3과 최현창 김항로▷조사2국 조사관리과 남궁서정▷〃 조사1과 이석봉▷조사3국 조사2과 임경환▷〃 조사3과 이철경▷조사4국 조사관리과 김태훈▷〃 조사2과 고만수▷〃 조사3과 박세건<행정사무관>▷운영지원과 박재성 정소영▷감사관실 김동근 신재완▷징세관실 박종무▷납세자보호담당관실 이동원▷첨단탈세방지담당관실 김태형 김윤정 정성한▷부가가치세과 류오진▷소득재산세과 송종철 조민성 김재균▷법인세과 김덕은 심은진▷송무1과 박성기 한관수▷송무2과 이향규 권석주▷송무3과 강연성 홍명자▷조사1국 조사1과 김수섭 유지민▷〃 조사2과 강찬호 김진희 김이준▷〃 조사3과 국우진 정은지 김재백 최승민▷조사2국 조사관리과 최정현 박재성 최영호 안병태▷〃 조사1과 김은숙 송찬규▷〃 조사2과 문정오 명승철 정흥식▷조사3국 조사관리과 안병일 신혜숙 최동일▷〃 조사1과 이남기▷〃 조사2과 김성환▷〃 조사3과 박재원 가완순 이성일 김하중▷조사4국 조사관리과 이용문 박찬만▷〃 조사1과 박상기▷국제조사관리과 김정흠▷국제조사1과 김형태 유하수 문형민▷국제조사2과 양기정 최영환 김영정◇중부지방국세청◎전보<복수직서기관>▷조사1국 조사1과 이용안▷하남지서장 이미진<행정사무관>▷운영지원과 정성영▷감사관실 박병남▷부가가치세과 허상엽▷법인세과 이태균▷징세과 김근수▷송무과 홍필성 윤진일▷체납추적과 전정호 김시정▷조사1국 조사1과 김송경 심희준▷〃 조사2과 오수빈▷〃 국제거래조사과 임수현▷조사2국 조사관리과 오승찬▷〃 조사1과 왕춘근 정준 김승욱▷〃조사2과 맹환준▷조사3국 조사1과 장현주 ▷〃 조사2과 권순락▷안양세무서 체납징세과장 양재준▷〃 조사과장 이성호▷〃 납세자보호담당관 주원숙▷동안양세무서 체납징세과장 윤용일▷〃 부가가치세과장 황선택▷〃 재산세과장 정휴진▷〃 조사과장 이삼기▷안산세무서 체납징세과장 장현기▷〃 부가가치세과장 백정훈▷〃 소득세과장 정민양▷〃 재산세과장 박수용▷〃 조사과장 최욱진▷〃 납세자보호담당관 임정호▷수원세무서 체납징세과장 김국현▷〃부가가치세과장 김무수▷〃 소득세과장 양근우▷〃 재산법인세과장 장대식▷〃 납세자보호담당관 연규천▷동수원세무서 체납징세과장 이양원▷〃 조사과장 김규주▷〃 납세자보호담당관 정명순▷평택세무서 체납징세과장 박영문▷〃 재산세과장 이원남◇인천지방국세청◎전보<복수직서기관>▷감사관 윤재원▷포천세무서 동두천지서장 손호익◇대전지방국세청◎전보<복수직서기관>▷전산관리팀장 정승태▷조사1국 조사2과장 김영찬▷조사2국 조사1과장 임영미▷충주세무서 충북혁신지서장 박광전▷예산세무서 당진지서장 최용섭<행정사무관>▷운영지원과장 오원화▷감사관 김현종▷부가가치세과장 이수영▷소득재산세과장 선의현▷법인세과장 김종일▷징세과장 양용산▷체납추적과장 마삼호▷조사1국 조사3과장 오승호▷조사2국 조사2과장 왕성국▷대전세무서 체납징세과장 차은규▷〃부가가치세과장 유관희▷〃 재산법인세과장 신현서▷〃 납세자보호담당관 김정범▷서대전세무서 소득세과장 한태임▷북대전세무서 체납징세과장 신동우▷〃 납세자보호담당관 김종문▷세종세무서 납세자보호담당관 한명수◇광주지방국세청◎전보<복수직서기관>▷조사1국 조사관리과장 백계민▷〃 조사2과장 박성열▷순천세무서 광양지서장 노현탁<행정사무관>▷운영지원과장 장영수▷감사관 진남식▷부가가치세과장 이진재▷소득재산세과장 손오석▷법인세과장 정장호▷전산관리팀장 박진찬▷징세과장 손재명▷송무과장 설경양▷체납추적과장 오길재▷조사1국 조사1과장 김훈▷조사2국 조사관리과장 진용훈▷〃 조사2과장 박순희▷광주세무서 부가가치세과장 진중기▷〃 조사과장 곽명환◇대구지방국세청◎전보<복수직서기관>▷감사관 김부한▷경주세무서 영천지서장 이동훈<행정사무관>▷운영지원과장 박수철▷소득재산세과장 이승괄▷전산관리팀장 이강훈▷체납추적과장 은경례▷조사1국 조사2과장 이훈희▷동대구세무서 소득세과장 김희진▷〃 조사과장 김영중▷〃 납세자보호담당관 권용우▷서대구세무서 체납징세과장 김성협▷〃 소득세과장 이영길▷〃 납세자보호담당관 황동율▷남대구세무서 체납징세과장 신용석▷〃부가가치세과장 이창민▷〃 소득세과장 강정석▷〃법인세과장 변호춘▷〃 조사과장 서명숙▷북대구세무서 재산세과장 박상호▷〃 법인세과장 조재원▷〃 납세자보호담당관 신영진▷수성세무서 조사과장 박유열◇부산지방국세청◎전보<복수직서기관>▷전산관리팀장 허종▷조사1국 조사1과장 정영배▷〃 조사2과장 김종진▷조사2국 조사관리과장 이용규▷〃 조사1과장 김선미▷〃 조사3과장 주맹식▷통영세무서 거제지서장 이광호
◈경찰청◎승진예정<경무관>▷경찰청 범죄예방정책과장 이재영▷〃 자치경찰담당관 이종원▷경기남부경찰청 형사과장 나원오▷경찰청 여성안전기획과장 김숙진▷〃 홍보담당관 김광식▷〃 위기관리센터장 김용종▷서울경찰청 경무기획과장 김수환▷전남경찰청 경무기획정보화장비과장 김영근▷경찰청 중대범죄수사과장 노규호▷인천경찰청 수사과장 김철우▷부산경찰청 형사과장 원창학▷서울경찰청 형사과장 최익수▷경찰청 외사기획정보과장 김항곤▷〃 경비과장 정태진▷〃 감사담당관 김주원▷〃 정보화장비기획담당관 김준영▷〃 정보협력과장 김원태▷〃 교통기획과장 황창선▷서울경찰청 수사과장 김성종▷충남경찰청 수사과장 김광남▷경찰청 인사담당관 유윤종▷〃 정보상황과장 김병우▷서울경찰청 인사교육과장 김종철▷〃 경비과장 엄성규▷경찰청 재정담당관 조병노▷〃디지털포렌식센터장 송준섭▷부산경찰청 부산사상서장 윤영진▷서울경찰청 사이버수사과장 박정보▷〃 생활안전과장 김홍근 ▷충북경찰청 수사과장 최기영▷경남경찰청 경무기획정보화장비과장 박천수▷경찰청 교통안전과장 한창훈▷대구경찰청 안보수사과장 정상진▷서울경찰청 청문감사담당관 이준형▷전북경찰청 공공안녕정보외사과장 박헌수▷경기북부경찰청 경무기획정보화장비과장 오상택▷경북경찰청 교통과장 정지천
◈주택도시보증공사(HUG)◎전보<부서장>▷기획조정실장 최병태▷주택도시금융연구원장 김기태▷개인보증처장 박종윤▷금융심사처장 이호철▷서울북부지사장 노찬현▷경기북부지사 개설준비위원장 이규탁▷대구경북지사장 김선웅▷전북지사장 지형진▷서울동부관리센터장 신종화▷영남관리센터장 임공수<팀장>▷기획조정실 조한준▷인사처 노경호▷성과재무처 안준무▷ICT추진실 김동희▷주택도시금융연구원 오세진 정우식▷금융기획실 서석민▷개인보증처 이수현▷채권관리실 양인석 홍기웅 조인철▷보증이행처 이중용▷기금관리실 박정오 박찬동▷기금지원처 박영훈▷도시재생기획처 정현찬▷도시재생심사처 이정한▷홍보비서실 이용승▷서울북부지사 임도연▷서울서부지사 조흥연 남은진▷인천지사 허준휴▷경기남부지사 박종명▷부산울산지사 민기식 박광배▷경남지사 전승일▷서울북부관리센터 석형일▷서울동부관리센터 정기백▷영남관리센터 이만재 박정민▷중부관리센터 김선희▷동부주택도시금융센터 강성만 성보경▷남부주택도시금융1센터 이창훈▷남부주택도시금융2센터 김기회▷기금대출지원센터 홍석민▷리츠자산관리센터 최우석
◈서울시<3급 이상>▷지역발전본부장 김상한 ▷시의회사무처장 직무대리 서노원▷안전총괄관 박종수▷시민소통기획관 한영희▷남북협력추진단장 김진만▷경제일자리기획관 박대우▷거점성장추진단장 정상훈▷복지기획관 이해우▷교통기획관 여장권▷보행친화기획관 이혜경▷문화시설추진단장 변서영▷환경에너지기획관 엄의식▷도시기반시설본부장 직무대리 김진팔▷서울물연구원장 이인근▷서울대공원장 이수연▷재정기획관 직무대리 김태명▷안전감사담당관 겸 민생사법경찰단장 강선섭▷도시철도국장 직무대리 한유석<자치구 전출(부구청장 요원)>▷중구 마채숙▷성동구 유보화▷중랑구 김태희▷동작구 배형우<행정 4급>▷시의회사무처 언론홍보실장 직무대리 김지형▷전환도시담당관 최선혜▷시민소통담당관 김수덕▷시민봉사담당관 신수정▷감사담당관 이계열▷공공감사담당관 이이동▷안전감사담당관 정덕영▷조사담당관 전재명▷서울민주주의담당관 오경희▷시민숙의예산담당관 신현준▷예산담당관 김재진▷보육담당관 강희은▷사회적경제담당관 홍남기▷스마트도시담당관 강지현▷정보통신보안담당관 이철희▷민생수사2반장 박병현▷일자리정책과장 신대현▷지역상생경제과장 김인숙▷장애인복지정책과장 우정숙▷교통정책과장 유재명▷택시물류과장 조영창▷문화정책과장 백운석▷문화예술과장 박원근▷인력개발과장 공병엽 ▷자산관리과장 오면숙▷38세금징수과장 이병욱▷교육정책과장 고경희▷청소년정책과장 고석영▷관광정책과장 조미숙▷관광산업과장 이병철▷체육진흥과장 이미숙▷동물보호과장 이미경▷안전지원과장 황승일▷재생정책과장 김규룡▷공원녹지정책과장 이승복▷시의회사무처 의정담당관 오희선▷도시기반시설본부 총무부장 구본상▷중부수도사업소장 김정애▷서부수도사업소장 김정일▷한강사업본부 총무부장 송영민▷〃 운영부장 이용우▷서울시립대 기획과장 이은영▷〃 총무과장 허정원▷인재개발원 인재기획과장 정한호▷〃 인재채용과장 노은주▷중랑구 전출 한영희▷은평구 전출 김기봉▷강남구 전출 신정철▷아이돌봄담당관 직무대리 김현미▷국제교류담당관 직무대리 김윤하▷여성권익담당관 직무대리 박지향▷가족담당관 직무대리 송준서▷캠퍼스타운활성화과장 직무대리 임지훈 ▷도시제조업거점반장 안형준▷장애인자립지원과장 직무대리 강선미▷문화시설과장 직무대리 김수현▷정보공개정책과장 직무대리 김숙희▷코로나19대응지원반장 유미옥▷광화문광장기획반장 사창훈<기술 4급>▷스마트도시정책관 데이터센터소장 김완집▷산업거점조성반장 송종훈▷친환경급식과장 김정일▷기술심사담당관 안대희▷도로계획과장 권완택▷도로관리과장 겸 교량안전과장 하현석▷조경과장 하재호▷중부공원녹지사업소장 김인숙▷하천관리과장 손경철▷도시기반시설본부 도시철도건축부장 임우진▷〃 도시철도설비부장 김중영▷광암아리수정수센터 소장 김훤기▷뚝도아리수정수센터 소장 최규동▷한강사업본부 시설부장 박상보▷광진구 전출 최원석▷도봉구 전출 김진효▷강동구 전출 심형보▷난지물재생센터 소장 직무대리 황영일▷도시빛정책과장 직무대리 이문주▷한강사업본부 공원부장 직무대리 김상국▷보건환경연구원 강남농수산물검사소장 황인숙▷은평병원 간호부장 직무대리 이미룡▷도시계획국 시설계획과장 직무대리 심재욱▷성동구 전출(국장요원) 최연우▷도시공간개선반장 김동구▷노원구 전출(국장요원) 진경은▷송파구 전출(국장요원) 정광순
◈한국저작권위원회▷종합민원센터장(겸직) 이영록▷등록임치팀장 김근태▷조정감정팀장 한호▷경영지원팀장 현영민▷기획홍보팀장 정재우▷건립추진팀장 김남철▷심의조사통계팀장 임기현▷국제협력팀장 최성배▷저작권기술팀장 김상진▷교육기획팀장 김정묵▷교육운영팀장 안성섭▷감사팀장 김태영
◈한양대◎교무위원◇서울캠퍼스▷대학원장 겸 대학원전략원장 배석주▷법학전문대학원장 강성태▷국제관광대학원장 이 훈 ▷사범대학장 겸 교육대학원장 겸 상담심리대학원장 김미영▷국제학부장 겸 국제학대학원장 김유은▷관리처장 전승환▷창업지원단장 전상경◇ERICA캠퍼스▷소프트웨어융합대학장 오희국▷총무관리처장 김연산◎직원◇서울캠퍼스▷한양인재개발부원장 송창근▷교무2부처장 문형구▷학생부처장 박경란▷백남학술정보부관장 이호복▷예산팀장 강범수▷사회혁신센터장 안종길▷박물관 행정팀장 백종호▷산업융합학부 행정팀장 이철우▷기획평가팀장 서진석▷커리어개발센터장 한상년▷대학원전략팀 윤유진▷대학원교학팀장 이선례▷LINC+사업팀장 김성수▷현장실습지원센터장 문난향▷학생지원팀장 이근희▷국제팀장 권혁준▷학생생활관 행정팀장 간의철▷기술사업화센터장 민병헌▷연구지원팀장 현지희▷인문과학대학 행정팀장 최윤하▷자연과학대학 행정팀장 박순신▷경영대학 행정팀장 추복진◇ERICA캠퍼스▷캠퍼스혁신파크사업부단장 이준수▷학연산클러스터팀장 국중대▷사회봉사팀장 김장곤▷교무팀장 김명기▷학사팀장 이장현▷입학팀장 김성훈▷학생지원팀장 김태홍▷기획예산팀장 한진규 ▷창의인재원 행정팀장 정태권▷연구진흥팀장 장기술▷소프트웨어융합대학 행정팀장 장유정▷약학대학 행정팀장 박종림▷국제문화대학 행정팀장 이인덕▷언론정보대학 행정팀장 최한규▷경상대학 행정팀장 신성용▷융합산업대학원 행정팀장 이종필
◈오피니언타임스(구 논객닷컴)▷부회장 안홍진▷대표이사 박종국
◈데일리한국▷수석부국장 겸 금융부장 문병언▷소비자생활부장 정은미
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