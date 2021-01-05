◈필룩스▷그룹 경영 총괄 부회장 우태규▷그룹 홍보총괄 이사 최원▷필룩스 재무부문 총괄 부사장 오상혁▷그룹 유도단 남자팀 감독 송대남
◈GC녹십자헬스케어▷대표이사 안효조
◈씨젠▷영업·마케팅 총괄 사장 이호
◈고려신용정보<본부장>▷고객자산2본부장 이충렬▷고객자산3본부장 오상범◎전보<지점장>▷동서울 권기남▷강릉 조일환▷종로 김해생▷충북 문홍기▷서부 김호영▷강원 김남식▷전북 이근우
◈TBWA코리아◎승진<수석국장>▷경영지원본부 김영옥▷Content본부 서민석<국장>▷Planning본부 김홍철 박혜진▷Being본부 이선연▷Content본부 임종휘 이광용▷Juice 이창호 김세윤▷DAN 김옥수▷대표직속 이준호▷경영지원본부 유가람 김미정▷MAL 노유지 박여선
◈국민권익위원회◎전보▷경제제도개선과장 홍영철▷위원장 비서관 이덕희
◈경찰청◎승진<치안감>▷경찰청 경무인사기획관 최종문▷〃 생활안전국장 정용근▷〃 교통국장 이충호▷〃 국가수사본부 수사기획조정관 이형세▷중앙경찰학교장 박지영▷서울경찰청 공공안전차장 김병수▷〃 자치경찰차장 고기철 ◎전보<치안감>▷경찰청 국가수사본부장 형사국장 이영상▷서울경찰청 수사차장 이규문▷대구경찰청장 김진표▷대전경찰청장 송정애 ▷울산경찰청장 유진규▷경기북부경찰청장 우종수▷제주경찰청장 강황수
◈한국도로공사▷상임감사위원 김택수
◈서울대▷간호대학장 김혜원▷간호대학 교무부학장 조성현▷〃학생부학장 윤주영▷행정대학원 교무부원장 김봉환▷치의학대학원장 권호범▷치의학대학원 교무부원장 박영석▷〃 학생부원장 여인성▷〃 연구부원장 손원준
◈GC녹십자헬스케어▷대표이사 안효조
◈씨젠▷영업·마케팅 총괄 사장 이호
◈고려신용정보<본부장>▷고객자산2본부장 이충렬▷고객자산3본부장 오상범◎전보<지점장>▷동서울 권기남▷강릉 조일환▷종로 김해생▷충북 문홍기▷서부 김호영▷강원 김남식▷전북 이근우
◈TBWA코리아◎승진<수석국장>▷경영지원본부 김영옥▷Content본부 서민석<국장>▷Planning본부 김홍철 박혜진▷Being본부 이선연▷Content본부 임종휘 이광용▷Juice 이창호 김세윤▷DAN 김옥수▷대표직속 이준호▷경영지원본부 유가람 김미정▷MAL 노유지 박여선
◈국민권익위원회◎전보▷경제제도개선과장 홍영철▷위원장 비서관 이덕희
◈경찰청◎승진<치안감>▷경찰청 경무인사기획관 최종문▷〃 생활안전국장 정용근▷〃 교통국장 이충호▷〃 국가수사본부 수사기획조정관 이형세▷중앙경찰학교장 박지영▷서울경찰청 공공안전차장 김병수▷〃 자치경찰차장 고기철 ◎전보<치안감>▷경찰청 국가수사본부장 형사국장 이영상▷서울경찰청 수사차장 이규문▷대구경찰청장 김진표▷대전경찰청장 송정애 ▷울산경찰청장 유진규▷경기북부경찰청장 우종수▷제주경찰청장 강황수
◈한국도로공사▷상임감사위원 김택수
◈서울대▷간호대학장 김혜원▷간호대학 교무부학장 조성현▷〃학생부학장 윤주영▷행정대학원 교무부원장 김봉환▷치의학대학원장 권호범▷치의학대학원 교무부원장 박영석▷〃 학생부원장 여인성▷〃 연구부원장 손원준
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