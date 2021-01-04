【인사】대구보건대
◆대학본부, 산학협력단 : 입학처장 권덕문, 학생취업처장 박희옥, 기획전략팀장 김정수, 학생복지팀장 채명수, 혁신지원사업운영팀장 김영재
◆학과 : 대구임상시뮬레이션센터장 박수진, 간호대학행정지원팀장 박현일
◆학과장 :방사선과 전병규, 치위생과 최성미, 안경광학과 최계훈, 세무회계과 성백춘, 소방안전관리과 최영상, 간호학과 박병준, 호텔외식조리학부 고범석, 유아교육과 고은미
오경묵 기자 okmook@hankyung.com
◆대학본부, 산학협력단 : 입학처장 권덕문, 학생취업처장 박희옥, 기획전략팀장 김정수, 학생복지팀장 채명수, 혁신지원사업운영팀장 김영재
◆학과 : 대구임상시뮬레이션센터장 박수진, 간호대학행정지원팀장 박현일
◆학과장 :방사선과 전병규, 치위생과 최성미, 안경광학과 최계훈, 세무회계과 성백춘, 소방안전관리과 최영상, 간호학과 박병준, 호텔외식조리학부 고범석, 유아교육과 고은미
오경묵 기자 okmook@hankyung.com
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