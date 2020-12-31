◈현대해상◇현대해상◎승진<전무>▷자산운용1본부장 황인관<상무>▷채널 전략추진TF장 김재용▷CIO 이성훈▷AM본부장 전혁▷강북지역본부장 김종석▷자동차업무본부장 윤영상▷수도권보상본부장 임진주◎선임<상무>▷CIAO 이길수◇현대C&R◎선임<상무>▷PM사업본부장 오완석▷교육사업본부장 강태현◇현대하이카손해사정◎선임<상무>▷보상지원본부장 이현규▷하이카서비스지원본부장 이성호◇현대인베스트먼트자산운용◎선임<상무>▷법인마케팅본부장 김병국▷실물투자본부장 김웅규▷대체투자본부장 최락명◇현대하이라이프손해사정◎선임<상무>▷위험관리연구소장 박근형▷수도권손사본부장 홍원표
◈하이투자증권◎신규 보임<실장·WM센터장>▷기업문화실장 강수환▷기업금융실장 이종혁▷WM지원실장 성홍기▷강남WM센터장 이봉석▷대구WM센터장 최상윤▷부산WM센터장 이정선<부서장>▷WM지원부장 강만석▷랩운용부장 표진수▷채권금융부장 여인수▷부동산금융3부장 임준홍▷중앙지점장 정종필▷서면지점장 남태식▷김해지점장 정성원▷월배지점장 김종수▷부산WM1지점장 이원정◎이동<부서장>▷디지털전략부장 양용인▷경영기획부장 류시웅▷여의도영업부장 조경휘▷양산지점장 최준호▷창원지점장 김창재
◈오렌지라이프◎ 임원 신규<부사장>▷GIB사업그룹장 정근수<상무>▷고객전략그룹장 배형철▷B2B사업그룹장 이영재
◈중흥건설그룹◎승진<전무이사 대우>▷건축부 이경호▷공사관리부 문영민<상무이사 대우>▷안전부 임재훈▷토목부 정동국 박찬진▷나주관광개발 김석호
◈SGI서울보증◎승진<본부장>▷마케팅·상품 온민우▷IT 김종완▷전략영업 조영록▷글로벌사업 정범순▷구상지원 조홍진▷인사·총무 이규민◎전보<본부장>▷강북 윤정섭▷강남 이덕용▷강서 김부은▷중부 윤웅수▷보상지원 추병관▷영남 심성보
◈신한신용정보◎신규 선임<상무>▷카드사업본부 이영민▷디지털혁신본부 겸 경영혁신단 문진호◎재선임<상무>▷영업추진본부 겸 신성장추진단 홍연철
◈KB손해보험◇KB손해보험◎선임<부서장>▷자동차상품파트장 홍석민▷인재개발파트장 강병식▷마케팅기획파트장 송진호▷데이터마케팅파트장 강혜진▷특종파트장 이재선▷자산운용관리파트장 정윤종▷IT파트장 김은배▷성남지역단장 유현▷TC지원파트장 박성순▷TC지방권사업부장 정주영▷안양안산지역단장 장시경▷충남지역단장 김현섭▷수도GA1사업단장 박희준▷자산서비스파트장 황현선▷호남GA사업단장 김현▷법인영업1부장 이종희▷법인영업6부장 정명화◎전보<부서장>▷경영관리파트장 이오수▷자동차보상지원파트장 강동우▷부산보상부장 백제호▷채널심사파트장 김별기▷다이렉트자동차사업부장 서방렬▷다이렉트장기일반사업부장 이영근▷개인마케팅파트장 오창우▷TC수도권사업부장 김민중▷경인지역단장 주일권▷대전지역단장 이정일▷수도GA3사업단장 이호열◇KB손해사정▷대표이사 사장 한동석◇KB손보CNS▷ 대표이사 및 업무본부장 사장 이인오◇KB골든라이프케어▷대표이사 사장 전영산
◈ 손해보험협회◎승진▷자율관리부장 이형걸▷동부지역본부장 박준식▷경영지원부 재무회계팀장 이은직▷서부지역본부 대전센터장 조호성◎전보▷중부지역본부장 이은혁▷서부지역본부장 김성훈▷감사실장 노상호
◈생명보험협회◎승진▷기획전략본부장(수석상무) 김홍중▷소비자지원본부장 김인호
◈한국전력◇본사▷감사실 일상감사팀장 이재수▷기획처 예산실장 주재각▷전력시장처 전력거래실장 정학준▷경영혁신처 그룹경영실장 김승범▷안전보건처 산업안전실장 심재강▷인사처 인재육성실장 박인환▷노사협력처 한일병원 파견 이재호▷상생협력처 에너지밸리추진실장 김학재▷〃갈등민원관리실장 김건중▷중소벤처지원처 동반성장실장 곽상영▷자재처 구매실장 김정국▷에너지전환처 에너지전환실장 윤여일▷〃신재생사업실장 김형길▷해상풍력사업단 한국해상풍력 파견 김동민▷기술기획처 기술기획실장 김수봉▷디지털변환처 빅데이터기획실장 박종운▷〃솔루션사업실장 여근택▷ICT기획처 ICT기획실장 조민진▷〃차세대인프라실장 이영구▷영업처 영업계획실장 권정주▷배전계획처 배전계획실장 김재국▷〃신재생연계실장 이재헌▷계통계획처 그리드정책실장 이호용▷송변전건설처 송전건설실장 김재훈▷〃구조건설실장 김상영▷송변전운영처 송전운영실장 김경오▷신송전사업처 신송전건설실장 김재군▷〃변환건설실장 최재명▷해외사업관리처 필리핀일리한법인 파견 배영호▷해외원전사업처 원전사업관리실장 허태욱▷〃사우디원전사업실장 조성기
◈헌법재판소▷심판지원실장 정원국▷국제협력국장 석현철▷기획재정국장 이형주▷심판정보국장 하정수▷도서심의관 지인수▷심판지원총괄과장 권순모▷정보보호과장 최준수▷청사관리과장 김일중▷재정기획과장 윤성진▷법제과장 배승철▷총무과장 정영주▷인사과장 최혁▷헌법재판연구원 기획행정과장 김혜영▷국립외교원 파견 이성환▷통일교육원 파견 하태진▷재판소장비서실 선임비서관 김신일▷국제과장 이진석▷자료편찬과장 김준곤▷자료조사과장 유준영
◈감사원◎전보<고위감사공무원>▷국토·해양감사국장 조성은▷시설안전감사단장 강성덕▷지방행정감사2국장 장난주▷국방감사단장 유인재▷특별조사국장 최달영▷심의실장 윤승기
◈산업통상자원부▷신통상질서전략실장 김정일
◈국토교통부▷장관실 비서실장 이재평▷익산지방국토관리청 건설안전국장 손영삼
◈교육부▷교육부 예혜란▷〃(대통령비서실 파견) 박대림▷코로나19 대응 원격교육 인프라구축과장 정원숙▷예산담당관 노진영▷교육국제화담당관 김진형▷사회정책분석팀장 박혜원▷국립대학병원지원팀장 박창원▷학원정책팀장 이현미▷지방교육자치강화추진단 기획팀장 박진하▷교육부(말레이시아 한국교육원 파견) 안주란▷〃(국외 훈련 파견) 최민호▷〃(파견 연장) 마소정▷국립국제교육원 김영권
◈인사혁신처◎승진<서기관(4급)>▷기획조정관실 기획재정담당관실 최명주▷인재채용국 인재정책과 박채영▷인사혁신국 인사혁신기획과 유리▷윤리복무국 복무과 김승영<기술서기관(4급)>▷기획조정관실 정보화담당관실 박성민▷윤리복무국 윤리정책과 이윤경
◈문화재청◎전보▷문화재보존국장 강경환◎임용·전보▷문화재정책국 무형문화재과장 변지현▷문화재보존국 보존정책과장 김동하▷〃 유형문화재과장 이종희▷문화재활용국 근대문화재과장 장철호▷한국전통문화대학교 교학처 교무과장 송인헌▷〃 교학처 학생과장 이재순▷〃 전통문화교육원 교육기획과장 남상범▷〃〃 교육운영과장 유건상▷국립고궁박물관 유물과학과장 노명구▷국립무형유산원 기획운영과장 박관수▷〃 전승지원과장 김응례▷국립문화재연구소 연구기획과장 오춘영▷〃 고고연구실장 김성배▷〃 미술문화재연구실장 박형빈▷〃 보존과학연구실장 임승경▷〃 국립나주문화재연구소장 이은석▷〃 국립강화문화재연구소장 김인규▷〃 국립완주문화재연구소장 유재은▷국립해양문화재연구소 기획운영과장 김종수▷〃 서해문화재과장 이주헌▷궁능유적본부 경복궁관리소장 정영훈
◈경기도▷행정2부지사 이한규▷안전관리실장 직무대리 박원석▷균형발전기획실장 직무대리 류인권▷의회사무처장 직무대리 김기세▷정책기획관 허승범▷자치행정국장 오태석▷보건건강국장 류영철▷문화체육관광국장 김종석▷농정해양국장 안동광▷평생교육국장 박승삼▷철도항만물류국장 이계삼▷경기경제자유구역청 사업총괄본부장 직무대리 고광춘▷환경국장 직무대리 박성남▷인재개발원장 직무대리 윤덕희▷수자원본부장 직무대리 이재영▷용인부시장 오후석▷안양부시장 송재환▷시흥부시장 연제찬▷군포부시장 김형수▷양평부군수 이계환▷여주부시장 지재성▷구리부시장 차종회▷안성부시장 임병주▷포천부시장 심창보▷동두천부시장 전진석▷연천부군수 황영성▷가평부군수 한대희▷부천부시장 이종수▷평택부시장 예창섭▷김포부시장 이석범▷광주부시장 이춘구
◈한국조폐공사◎승진<1급>▷ID사업처장 최광언▷화폐본부 관리처장 김태영▷〃 인쇄처장 이진균▷ID본부 생산처장 이원재<2급>▷사회적가치처장 유창수▷사업총괄팀장 신언구▷기술감사팀장 이정훈▷화폐본부 인쇄처 생산조정실장 김충현▷〃 품질관리부장 이영미▷제지본부 생산처 검사부장 정철용▷기술정보원 정보기술연구센터장 채종훈◎전보<1급>▷노사협력처장 최재희▷감사실장 조재광▷기술연구원 위조방지연구센터장 이문표▷〃〃 디자인연구센터장 전영율<2급>▷경영정보처장 김태완▷사업처장 류병옥▷영업개발처장 유만재▷기술처장 이종선▷글로벌사업처장 문기호▷화폐본부 인쇄처 인쇄실장 김응구▷〃 인쇄처 검사실장 이기련▷〃 주화처장 김교찬▷제지본부 관리처장 권용민
◈한국토지주택공사<본부장>▷균형발전 임동희▷도시재생 김백용▷건설기술 장철국<부서장>▷홍보실장 정경호▷안전기획실장 길홍래▷기획조정실장 피봉석▷경영관리실장 양치훈▷사업계획실장 윤보석▷재무처장 이영봉▷판매기획처장 김재경▷IT기획운영처장 이영미▷인사관리처장 조경숙▷노사협력처장 김형주▷법무실장 김철수▷인재개발원장 조은숙▷공정계약단장 심상운▷주거자산관리처장 이순제▷중앙공동주택관리지원센터장 윤복산▷중앙공동주택관리분쟁조정위사무국장 박상수▷스마트도시계획처장 신경철▷공공택지사업처장 채우국▷도시사업처장 이명하▷도시기반처장 이상욱▷공간정보처장 임봉철▷사업영향평가단장 최성진▷신도시사업부문장 겸 신도시기획처장 이대영▷신도시사업부문 신도시사업혁신단(TFT)장 황필재▷공공주택기획처장 오주헌▷공공주택사업처장 오수호 ▷공공주택설비처장 박정기▷공공주택전기처장 이이문▷산업단지처장 한종덕▷부동산금융사업처장 김휘년▷부동산금융사업관리단장 유긍수▷글로벌사업처장 이지순▷남북협력처장 이상일▷쿠웨이트사업단장 송종호▷도시재생계획처장 이재용▷도시재생주택처장 이화식▷도시건축사업단장 천병삼▷단지기술처장 문홍철▷건설관리처장 정상훈▷기술심사처장 오희석▷동반성장처장 배창영▷연구기획처장 허남일▷보수복지혁신단장 김동섭
◈부산항만공사▷재난안전실장 서정태▷경영지원실장 윤정미
◈한국부동산원◎승진<1급>▷부산동부지사장 김석천▷공시기획처장 조성용▷시장관리처장 조철희▷광주지사장 김재남▷비서실장 남형우◎보임<권역본부장>▷동남권본부장 조주현<본사 실·처장>▷경영지원실장 조철희▷홍보실장 박영래▷시장관리처장 이재우<지사장>▷서울동부 박행규▷인천 김세기▷경기서부 김학주▷군산 박광석▷창원 유제문
◈소상공인시장진흥공단<본부장>▷경영지원 김경숙▷금융사업 곽성호▷소상공인 김유오▷상생협력 임준민▷재난지원 김성근▷부산울산경남지역 남영주▷대구경북지역 김수암▷광주호남지역 이정욱<실장>▷감사 지용하▷사회적가치 김현석▷기획조정 박경모▷인재혁신 김원범▷경영지원 강성한▷디지털전략 이봉희▷온라인혁신 김철호▷금융지원 양숙경▷채권관리 윤수정▷창업성장 박상규▷재기지원 송하령▷유통지원 김종순▷상권육성 김영기▷마케팅지원 오윤배▷소공인지원 김은경▷협업지원 강계주
◈한국원자력연구원<단장급>▷방사성폐기물통합관리단장 이진우▷하나로중성자연구단장 최기용▷혁신SMR사업단장 이병호<부·센터장급>▷안전방호부장 우충근▷방사성폐기물관리센터장 박성빈▷방사성폐기물화학분석센터장 박태홍▷스마트안전진단연구부장 최인길▷가상원전기술개발부장 윤한영▷환경·재해평가연구부장 서경석▷중성자과학부장 우완측▷하나로이용부장 선광민▷연구로핵연료부장 정용진▷가속기개발연구부장 당정증▷동위원소연구부장 손광재▷핵주기기반기술연구부장 조용준▷핵주기시험평가부장 이효직▷SMART원자로기술개발부장 강한옥▷SMART계통기술개발부장 김종욱▷한·사우디원자력공동연구센터장 김경표▷혁신SMR사업관리부장 박찬국▷혁신SMR기술관리부장 김수형▷혁신SMR원자로개발부장 조진영▷혁신전략부장 이동형▷국제전략부장 류재수▷기획부장 박상준▷행정부장 김정배
◈한국소비자원◎승진<1급>▷기획조정실장 이정구◎전보<부서장>▷서울지원장 박현주▷분쟁조정사무국장 장은경▷대외홍보실장 이진숙▷피해구제국장 박정용▷시장조사국장 김대중▷정보교육국장 최재희
◈소상공인시장진흥공단<본부장>▷경영지원 김경숙▷금융사업 곽성호▷소상공인 김유오▷상생협력 임준민▷재난지원 김성근▷부산울산경남지역 남영주▷대구경북지역 김수암▷광주호남지역 이정욱<실장>▷감사 지용하▷사회적가치 김현석▷기획조정 박경모▷인재혁신 김원범▷경영지원 강성한▷디지털전략 이봉희▷온라인혁신 김철호▷금융지원 양숙경▷채권관리 윤수정▷창업성장 박상규▷재기지원 송하령▷유통지원 김종순▷상권육성 김영기▷마케팅지원 오윤배▷소공인지원 김은경▷협업지원 강계주
◈건강보험공단▷빅데이터전략본부장 신순애▷기획조정실장 김훈택▷급여보장실장 임동하▷건강관리실장 홍영삼
◈한국신용정보원▷전무 조방수▷상무 박배철 김응수
◈예술의전당<본부장>▷경영본부 윤동진▷예술본부 박상훈▷문화본부 김미희<실장>▷감사실 고영근<단장>▷공익사업단 김세연
◈과학기술연합대학원대학▷교육혁신본부장 노환진▷교무처장 마평수▷학생처장 박갑동▷기획처장 송병윤▷산학협력단장 류석현▷경영지원실장 조지용▷감사실장 김익수
◈EBS▷교양제작부장 김한중▷미래콘텐츠기획프로젝트팀장 백경석▷미래교육기획부장 남내원▷에듀테크부장 고장원▷학습콘텐츠협력제작부장 박성웅▷영어인공지능프로젝트팀장 김윤희▷기술기획부장 정효성▷네트워크기술부장 이정택▷제작기술부장 김호식▷영상기술부장 추신호▷편집부장 이덕희▷광고사업부장 이경미▷정책기획부장 황준성▷홍보부장 이지연▷인사부장 김기홍▷그래픽디자인부장 윤영원▷영상제작부장 김용상▷스튜디오영상부장 정호균
◈ KBS▷인적자원실 인사기획부장 정승용▷기술본부 방송네트워크국 수신기술지원부장 조창형▷〃 경영관리국 총무부장 김정호▷〃 수신료국 수신료운영부장 박영춘▷〃 인천사업지사장 최관호▷〃 경기남부사업지사장 전영환▷〃 경기동부사업지사장 신재웅▷대구방송총국 기술국장 김무연▷청주방송총국 기술국장 남승우
◈ SBS◎전보▷시사교양본부 시사교양국장 겸 교양1CP 최태환▷예능본부 예능국장 겸 예능1CP 공희철▷보도본부 뉴미디어국장 박진호▷〃 8뉴스부장(에디터) 서경채▷〃 정치부장(에디터) 손석민▷〃 경제부장(에디터) 우상욱▷〃 뉴스혁신부장 한승희▷〃 선거방송기획팀장 최선호▷〃 정책문화부장 허윤석▷〃 스포츠취재부장 주영민▷〃 뉴미디어뉴스부장 정명원▷〃 뉴미디어제작부장 신승이◎승진<상무이사>▷경영본부장 이동희<국장급>▷콘텐츠전략본부장 박기홍▷시사교양본부장 민인식▷예능본부장 최영인▷보도본부장 남상석▷보도본부 논설위원 방문신▷경영본부 기술부본부장 김상진<부국장급>▷전략기획실 미디어사업팀 신사업개발담당 김상한▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀장 박재용▷시사교양국장 겸 교양1CP 최태환▷라디오센터 이재춘▷보도본부 보도운영팀장 심광영 김영성 김현철 김용철 배재학 김승필 권종오 한수진▷경영본부 ERP팀장 박영회▷〃 네트워크기술팀 박영식▷심의팀장 안범진
◈하이투자증권◎신규 보임<실장·WM센터장>▷기업문화실장 강수환▷기업금융실장 이종혁▷WM지원실장 성홍기▷강남WM센터장 이봉석▷대구WM센터장 최상윤▷부산WM센터장 이정선<부서장>▷WM지원부장 강만석▷랩운용부장 표진수▷채권금융부장 여인수▷부동산금융3부장 임준홍▷중앙지점장 정종필▷서면지점장 남태식▷김해지점장 정성원▷월배지점장 김종수▷부산WM1지점장 이원정◎이동<부서장>▷디지털전략부장 양용인▷경영기획부장 류시웅▷여의도영업부장 조경휘▷양산지점장 최준호▷창원지점장 김창재
◈오렌지라이프◎ 임원 신규<부사장>▷GIB사업그룹장 정근수<상무>▷고객전략그룹장 배형철▷B2B사업그룹장 이영재
◈중흥건설그룹◎승진<전무이사 대우>▷건축부 이경호▷공사관리부 문영민<상무이사 대우>▷안전부 임재훈▷토목부 정동국 박찬진▷나주관광개발 김석호
◈SGI서울보증◎승진<본부장>▷마케팅·상품 온민우▷IT 김종완▷전략영업 조영록▷글로벌사업 정범순▷구상지원 조홍진▷인사·총무 이규민◎전보<본부장>▷강북 윤정섭▷강남 이덕용▷강서 김부은▷중부 윤웅수▷보상지원 추병관▷영남 심성보
◈신한신용정보◎신규 선임<상무>▷카드사업본부 이영민▷디지털혁신본부 겸 경영혁신단 문진호◎재선임<상무>▷영업추진본부 겸 신성장추진단 홍연철
◈KB손해보험◇KB손해보험◎선임<부서장>▷자동차상품파트장 홍석민▷인재개발파트장 강병식▷마케팅기획파트장 송진호▷데이터마케팅파트장 강혜진▷특종파트장 이재선▷자산운용관리파트장 정윤종▷IT파트장 김은배▷성남지역단장 유현▷TC지원파트장 박성순▷TC지방권사업부장 정주영▷안양안산지역단장 장시경▷충남지역단장 김현섭▷수도GA1사업단장 박희준▷자산서비스파트장 황현선▷호남GA사업단장 김현▷법인영업1부장 이종희▷법인영업6부장 정명화◎전보<부서장>▷경영관리파트장 이오수▷자동차보상지원파트장 강동우▷부산보상부장 백제호▷채널심사파트장 김별기▷다이렉트자동차사업부장 서방렬▷다이렉트장기일반사업부장 이영근▷개인마케팅파트장 오창우▷TC수도권사업부장 김민중▷경인지역단장 주일권▷대전지역단장 이정일▷수도GA3사업단장 이호열◇KB손해사정▷대표이사 사장 한동석◇KB손보CNS▷ 대표이사 및 업무본부장 사장 이인오◇KB골든라이프케어▷대표이사 사장 전영산
◈ 손해보험협회◎승진▷자율관리부장 이형걸▷동부지역본부장 박준식▷경영지원부 재무회계팀장 이은직▷서부지역본부 대전센터장 조호성◎전보▷중부지역본부장 이은혁▷서부지역본부장 김성훈▷감사실장 노상호
◈생명보험협회◎승진▷기획전략본부장(수석상무) 김홍중▷소비자지원본부장 김인호
◈한국전력◇본사▷감사실 일상감사팀장 이재수▷기획처 예산실장 주재각▷전력시장처 전력거래실장 정학준▷경영혁신처 그룹경영실장 김승범▷안전보건처 산업안전실장 심재강▷인사처 인재육성실장 박인환▷노사협력처 한일병원 파견 이재호▷상생협력처 에너지밸리추진실장 김학재▷〃갈등민원관리실장 김건중▷중소벤처지원처 동반성장실장 곽상영▷자재처 구매실장 김정국▷에너지전환처 에너지전환실장 윤여일▷〃신재생사업실장 김형길▷해상풍력사업단 한국해상풍력 파견 김동민▷기술기획처 기술기획실장 김수봉▷디지털변환처 빅데이터기획실장 박종운▷〃솔루션사업실장 여근택▷ICT기획처 ICT기획실장 조민진▷〃차세대인프라실장 이영구▷영업처 영업계획실장 권정주▷배전계획처 배전계획실장 김재국▷〃신재생연계실장 이재헌▷계통계획처 그리드정책실장 이호용▷송변전건설처 송전건설실장 김재훈▷〃구조건설실장 김상영▷송변전운영처 송전운영실장 김경오▷신송전사업처 신송전건설실장 김재군▷〃변환건설실장 최재명▷해외사업관리처 필리핀일리한법인 파견 배영호▷해외원전사업처 원전사업관리실장 허태욱▷〃사우디원전사업실장 조성기
◈헌법재판소▷심판지원실장 정원국▷국제협력국장 석현철▷기획재정국장 이형주▷심판정보국장 하정수▷도서심의관 지인수▷심판지원총괄과장 권순모▷정보보호과장 최준수▷청사관리과장 김일중▷재정기획과장 윤성진▷법제과장 배승철▷총무과장 정영주▷인사과장 최혁▷헌법재판연구원 기획행정과장 김혜영▷국립외교원 파견 이성환▷통일교육원 파견 하태진▷재판소장비서실 선임비서관 김신일▷국제과장 이진석▷자료편찬과장 김준곤▷자료조사과장 유준영
◈감사원◎전보<고위감사공무원>▷국토·해양감사국장 조성은▷시설안전감사단장 강성덕▷지방행정감사2국장 장난주▷국방감사단장 유인재▷특별조사국장 최달영▷심의실장 윤승기
◈산업통상자원부▷신통상질서전략실장 김정일
◈국토교통부▷장관실 비서실장 이재평▷익산지방국토관리청 건설안전국장 손영삼
◈교육부▷교육부 예혜란▷〃(대통령비서실 파견) 박대림▷코로나19 대응 원격교육 인프라구축과장 정원숙▷예산담당관 노진영▷교육국제화담당관 김진형▷사회정책분석팀장 박혜원▷국립대학병원지원팀장 박창원▷학원정책팀장 이현미▷지방교육자치강화추진단 기획팀장 박진하▷교육부(말레이시아 한국교육원 파견) 안주란▷〃(국외 훈련 파견) 최민호▷〃(파견 연장) 마소정▷국립국제교육원 김영권
◈인사혁신처◎승진<서기관(4급)>▷기획조정관실 기획재정담당관실 최명주▷인재채용국 인재정책과 박채영▷인사혁신국 인사혁신기획과 유리▷윤리복무국 복무과 김승영<기술서기관(4급)>▷기획조정관실 정보화담당관실 박성민▷윤리복무국 윤리정책과 이윤경
◈문화재청◎전보▷문화재보존국장 강경환◎임용·전보▷문화재정책국 무형문화재과장 변지현▷문화재보존국 보존정책과장 김동하▷〃 유형문화재과장 이종희▷문화재활용국 근대문화재과장 장철호▷한국전통문화대학교 교학처 교무과장 송인헌▷〃 교학처 학생과장 이재순▷〃 전통문화교육원 교육기획과장 남상범▷〃〃 교육운영과장 유건상▷국립고궁박물관 유물과학과장 노명구▷국립무형유산원 기획운영과장 박관수▷〃 전승지원과장 김응례▷국립문화재연구소 연구기획과장 오춘영▷〃 고고연구실장 김성배▷〃 미술문화재연구실장 박형빈▷〃 보존과학연구실장 임승경▷〃 국립나주문화재연구소장 이은석▷〃 국립강화문화재연구소장 김인규▷〃 국립완주문화재연구소장 유재은▷국립해양문화재연구소 기획운영과장 김종수▷〃 서해문화재과장 이주헌▷궁능유적본부 경복궁관리소장 정영훈
◈경기도▷행정2부지사 이한규▷안전관리실장 직무대리 박원석▷균형발전기획실장 직무대리 류인권▷의회사무처장 직무대리 김기세▷정책기획관 허승범▷자치행정국장 오태석▷보건건강국장 류영철▷문화체육관광국장 김종석▷농정해양국장 안동광▷평생교육국장 박승삼▷철도항만물류국장 이계삼▷경기경제자유구역청 사업총괄본부장 직무대리 고광춘▷환경국장 직무대리 박성남▷인재개발원장 직무대리 윤덕희▷수자원본부장 직무대리 이재영▷용인부시장 오후석▷안양부시장 송재환▷시흥부시장 연제찬▷군포부시장 김형수▷양평부군수 이계환▷여주부시장 지재성▷구리부시장 차종회▷안성부시장 임병주▷포천부시장 심창보▷동두천부시장 전진석▷연천부군수 황영성▷가평부군수 한대희▷부천부시장 이종수▷평택부시장 예창섭▷김포부시장 이석범▷광주부시장 이춘구
◈한국조폐공사◎승진<1급>▷ID사업처장 최광언▷화폐본부 관리처장 김태영▷〃 인쇄처장 이진균▷ID본부 생산처장 이원재<2급>▷사회적가치처장 유창수▷사업총괄팀장 신언구▷기술감사팀장 이정훈▷화폐본부 인쇄처 생산조정실장 김충현▷〃 품질관리부장 이영미▷제지본부 생산처 검사부장 정철용▷기술정보원 정보기술연구센터장 채종훈◎전보<1급>▷노사협력처장 최재희▷감사실장 조재광▷기술연구원 위조방지연구센터장 이문표▷〃〃 디자인연구센터장 전영율<2급>▷경영정보처장 김태완▷사업처장 류병옥▷영업개발처장 유만재▷기술처장 이종선▷글로벌사업처장 문기호▷화폐본부 인쇄처 인쇄실장 김응구▷〃 인쇄처 검사실장 이기련▷〃 주화처장 김교찬▷제지본부 관리처장 권용민
◈한국토지주택공사<본부장>▷균형발전 임동희▷도시재생 김백용▷건설기술 장철국<부서장>▷홍보실장 정경호▷안전기획실장 길홍래▷기획조정실장 피봉석▷경영관리실장 양치훈▷사업계획실장 윤보석▷재무처장 이영봉▷판매기획처장 김재경▷IT기획운영처장 이영미▷인사관리처장 조경숙▷노사협력처장 김형주▷법무실장 김철수▷인재개발원장 조은숙▷공정계약단장 심상운▷주거자산관리처장 이순제▷중앙공동주택관리지원센터장 윤복산▷중앙공동주택관리분쟁조정위사무국장 박상수▷스마트도시계획처장 신경철▷공공택지사업처장 채우국▷도시사업처장 이명하▷도시기반처장 이상욱▷공간정보처장 임봉철▷사업영향평가단장 최성진▷신도시사업부문장 겸 신도시기획처장 이대영▷신도시사업부문 신도시사업혁신단(TFT)장 황필재▷공공주택기획처장 오주헌▷공공주택사업처장 오수호 ▷공공주택설비처장 박정기▷공공주택전기처장 이이문▷산업단지처장 한종덕▷부동산금융사업처장 김휘년▷부동산금융사업관리단장 유긍수▷글로벌사업처장 이지순▷남북협력처장 이상일▷쿠웨이트사업단장 송종호▷도시재생계획처장 이재용▷도시재생주택처장 이화식▷도시건축사업단장 천병삼▷단지기술처장 문홍철▷건설관리처장 정상훈▷기술심사처장 오희석▷동반성장처장 배창영▷연구기획처장 허남일▷보수복지혁신단장 김동섭
◈부산항만공사▷재난안전실장 서정태▷경영지원실장 윤정미
◈한국부동산원◎승진<1급>▷부산동부지사장 김석천▷공시기획처장 조성용▷시장관리처장 조철희▷광주지사장 김재남▷비서실장 남형우◎보임<권역본부장>▷동남권본부장 조주현<본사 실·처장>▷경영지원실장 조철희▷홍보실장 박영래▷시장관리처장 이재우<지사장>▷서울동부 박행규▷인천 김세기▷경기서부 김학주▷군산 박광석▷창원 유제문
◈소상공인시장진흥공단<본부장>▷경영지원 김경숙▷금융사업 곽성호▷소상공인 김유오▷상생협력 임준민▷재난지원 김성근▷부산울산경남지역 남영주▷대구경북지역 김수암▷광주호남지역 이정욱<실장>▷감사 지용하▷사회적가치 김현석▷기획조정 박경모▷인재혁신 김원범▷경영지원 강성한▷디지털전략 이봉희▷온라인혁신 김철호▷금융지원 양숙경▷채권관리 윤수정▷창업성장 박상규▷재기지원 송하령▷유통지원 김종순▷상권육성 김영기▷마케팅지원 오윤배▷소공인지원 김은경▷협업지원 강계주
◈한국원자력연구원<단장급>▷방사성폐기물통합관리단장 이진우▷하나로중성자연구단장 최기용▷혁신SMR사업단장 이병호<부·센터장급>▷안전방호부장 우충근▷방사성폐기물관리센터장 박성빈▷방사성폐기물화학분석센터장 박태홍▷스마트안전진단연구부장 최인길▷가상원전기술개발부장 윤한영▷환경·재해평가연구부장 서경석▷중성자과학부장 우완측▷하나로이용부장 선광민▷연구로핵연료부장 정용진▷가속기개발연구부장 당정증▷동위원소연구부장 손광재▷핵주기기반기술연구부장 조용준▷핵주기시험평가부장 이효직▷SMART원자로기술개발부장 강한옥▷SMART계통기술개발부장 김종욱▷한·사우디원자력공동연구센터장 김경표▷혁신SMR사업관리부장 박찬국▷혁신SMR기술관리부장 김수형▷혁신SMR원자로개발부장 조진영▷혁신전략부장 이동형▷국제전략부장 류재수▷기획부장 박상준▷행정부장 김정배
◈한국소비자원◎승진<1급>▷기획조정실장 이정구◎전보<부서장>▷서울지원장 박현주▷분쟁조정사무국장 장은경▷대외홍보실장 이진숙▷피해구제국장 박정용▷시장조사국장 김대중▷정보교육국장 최재희
◈소상공인시장진흥공단<본부장>▷경영지원 김경숙▷금융사업 곽성호▷소상공인 김유오▷상생협력 임준민▷재난지원 김성근▷부산울산경남지역 남영주▷대구경북지역 김수암▷광주호남지역 이정욱<실장>▷감사 지용하▷사회적가치 김현석▷기획조정 박경모▷인재혁신 김원범▷경영지원 강성한▷디지털전략 이봉희▷온라인혁신 김철호▷금융지원 양숙경▷채권관리 윤수정▷창업성장 박상규▷재기지원 송하령▷유통지원 김종순▷상권육성 김영기▷마케팅지원 오윤배▷소공인지원 김은경▷협업지원 강계주
◈건강보험공단▷빅데이터전략본부장 신순애▷기획조정실장 김훈택▷급여보장실장 임동하▷건강관리실장 홍영삼
◈한국신용정보원▷전무 조방수▷상무 박배철 김응수
◈예술의전당<본부장>▷경영본부 윤동진▷예술본부 박상훈▷문화본부 김미희<실장>▷감사실 고영근<단장>▷공익사업단 김세연
◈과학기술연합대학원대학▷교육혁신본부장 노환진▷교무처장 마평수▷학생처장 박갑동▷기획처장 송병윤▷산학협력단장 류석현▷경영지원실장 조지용▷감사실장 김익수
◈EBS▷교양제작부장 김한중▷미래콘텐츠기획프로젝트팀장 백경석▷미래교육기획부장 남내원▷에듀테크부장 고장원▷학습콘텐츠협력제작부장 박성웅▷영어인공지능프로젝트팀장 김윤희▷기술기획부장 정효성▷네트워크기술부장 이정택▷제작기술부장 김호식▷영상기술부장 추신호▷편집부장 이덕희▷광고사업부장 이경미▷정책기획부장 황준성▷홍보부장 이지연▷인사부장 김기홍▷그래픽디자인부장 윤영원▷영상제작부장 김용상▷스튜디오영상부장 정호균
◈ KBS▷인적자원실 인사기획부장 정승용▷기술본부 방송네트워크국 수신기술지원부장 조창형▷〃 경영관리국 총무부장 김정호▷〃 수신료국 수신료운영부장 박영춘▷〃 인천사업지사장 최관호▷〃 경기남부사업지사장 전영환▷〃 경기동부사업지사장 신재웅▷대구방송총국 기술국장 김무연▷청주방송총국 기술국장 남승우
◈ SBS◎전보▷시사교양본부 시사교양국장 겸 교양1CP 최태환▷예능본부 예능국장 겸 예능1CP 공희철▷보도본부 뉴미디어국장 박진호▷〃 8뉴스부장(에디터) 서경채▷〃 정치부장(에디터) 손석민▷〃 경제부장(에디터) 우상욱▷〃 뉴스혁신부장 한승희▷〃 선거방송기획팀장 최선호▷〃 정책문화부장 허윤석▷〃 스포츠취재부장 주영민▷〃 뉴미디어뉴스부장 정명원▷〃 뉴미디어제작부장 신승이◎승진<상무이사>▷경영본부장 이동희<국장급>▷콘텐츠전략본부장 박기홍▷시사교양본부장 민인식▷예능본부장 최영인▷보도본부장 남상석▷보도본부 논설위원 방문신▷경영본부 기술부본부장 김상진<부국장급>▷전략기획실 미디어사업팀 신사업개발담당 김상한▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀장 박재용▷시사교양국장 겸 교양1CP 최태환▷라디오센터 이재춘▷보도본부 보도운영팀장 심광영 김영성 김현철 김용철 배재학 김승필 권종오 한수진▷경영본부 ERP팀장 박영회▷〃 네트워크기술팀 박영식▷심의팀장 안범진
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지