◈유진그룹◎승진<사장>▷유진기업 대표이사 최종성▷유진투자증권 대표이사 고경모▷유진프라이빗에쿼티 대표이사 오주성<부사장>▷유진그룹 사무국 신현식▷한일합섬 대표이사 이인수<전무>▷유진투자증권 채권금융본부장 윤태룡<상무>▷유진투자증권 PF1본부장 김형석▷〃 PF2본부장 신동오▷〃 투자금융팀장 김성수▷동양 재무본부장 서한욱▷〃 건재사업본부장 배현석▷한일합섬 경영관리담당 박무호▷유진자산운용 증권운용본부장 맹주현<상무보>▷유진투자증권 리서치센터장 이승우▷〃 1지역본부장 유만식▷〃 파생솔루션1팀장 박민성▷한일합섬 산업소재담당 정용식▷유진자산운용 PEF본부장 서형준<이사>▷유진기업 리스크관리팀장 정원영▷〃 부천/강서공장장 손현대▷유진저축은행 기업금융2본부장 고지현
◈팬오션◎승진<상무>▷컨테이너영업본부장 방상두▷경영기획실장 정도식▷정보시스템실장 김은진<상무보>▷대형선영업1본부장 정상진▷대형선영업2본부장 김영석▷특수선영업본부장 최성호▷미국법인장 양찬현
◈신한은행▷은행장 진옥동 ▷상임감사 허창언◎신규선임<부행장>▷경영기획그룹 정상혁▷디지털그룹 전필환▷영업그룹 한용구▷GIB부문 정근수▷브랜드홍보부문 안준식▷경영지원그룹 정용욱▷신탁그룹 최익성▷글로벌사업부문 강신태◎연임<부행장>▷GMS부문 장동기▷여신그룹 이재학▷대기업외환그룹 정지호▷퇴직연금부문 이병철 ▷준법감시인 이순우▷IPS그룹 배두원▷개인그룹 조경선▷WM부문 안효열
◈NH투자증권◎승진<이사대우>▷목동WM센터 김동운▷Digital자산관리센터 김봉기▷창원WM센터 김순규▷GST부 박찬호▷FI운용부 변정웅▷법무지원부 손승현▷인재개발혁신부 윤우식▷청주WM센터 윤춘로▷투자솔루션개발부 이수환▷전략기획실 이승아▷FX Trading부 이윤재▷범어동WM센터 이재열▷교대역WM센터 장재성▷강릉WM센터 장훈▷Digital사업기획부 정병석▷수원WM센터 주성찬▷경영지원부 허광우<부장>▷수지WM센터 강미정▷신탁운용부 김문섭▷NH금융PLUS 분당WM센터 김성길▷금융소비자보호부 김오훈▷업무시스템부 김주환▷업무지원부 김지택▷마포WM센터 김형표▷PI부 송원용▷NH금융PLUS 평촌금융센터 WM1센터 안소정▷상봉WM센터 유승범▷왕십리WM센터 윤봉석▷두류WM센터 이수영▷Wholesale기획부 이윤기▷고객자산솔루션부 이창헌▷홍보실 임철순▷이촌동WM센터 정명이▷미금역WM센터 정창숙▷부평WM센터 정해영▷홍대역WM센터 정환▷연금지원부 진석훈▷고객지원센터 최용석▷잠실금융센터 WM2센터 최해열▷IT기획부 정진호<부부장>▷재무관리부 박정균▷구미WM센터 이진우▷고객솔루션개발부 전태희▷인프라운영부 전호승
◈키움증권◎승진<부장>▷소비자보호팀 이인숙▷경영기획팀 박영민▷프로세스혁신팀 윤주익▷결제업무팀 이지선▷키움금융센터CS운영2팀 김좌묵▷AI팀 박준식▷PI팀 백영석▷인수금융1팀 문찬영▷인수금융2팀 김상기▷FICC운용팀 김동완<차장>▷법무팀 송현영▷컴플라이언스팀 안성희▷업무개발팀 김선미 김이완 신영호▷정보보안팀 박기동▷결제업무팀 최지성▷총무팀 강철▷리테일전략팀 안성지▷리테일전략팀 권오윤▷PI팀 이광▷부동산금융팀 최광호▷중기특화총괄팀 이영광▷기업분석팀 박상준▷자산유동화팀 김수정▷복합금융상품팀 김형빈▷채권금융팀 우혜진▷법인금융2팀 정길재▷신탁팀 김수영
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎신규 선임<전무>▷그룹D-IT부문 최우형▷그룹글로벌부문 방성빈<상무>▷그룹리스크담당 박성욱▷준법감시인 전병도◎승진<부사장>▷그룹CIB부문 김영문<전무>▷그룹자산관리부문 구교성◇부산은행◎신규 선임<상무>▷동부영업본부 허영선▷경영지원본부 정영준▷경남/울산영업본부 박선호◎승진<부행장보>▷고객지원그룹/고객지원본부 강문성◇경남은행◎신규 선임<상무>▷IB본부 정용운▷울산영업본부 이상봉▷여신영업본부 최철호▷서부영업본부 김양숙▷준법감시인 이일환▷디지털금융본부 김진한◇BNK캐피탈◎신규 선임<전무>▷경영전략그룹 김성화<이사>▷리스크관리본부 박병수◎승진<상무>▷캄보디아법인 김순조▷오토금융본부 류희석◇BNK투자증권◎신규 선임<전무>▷증권영업그룹 정해덕<상무>▷PF본부 이상균▷법인영업부 한완호▷파생영업부 박은용▷부동산금융1부 이호석▷부동산금융2부 안재우◎승진<전무>▷리스크관리본부 안기수◇BNK저축은행◎승진<상무>▷부산영업본부 강찬일◇BNK신용정보◎신규 선임<전무>▷부산/서울영업본부 장종호
◈중소기업중앙회◎전보<부서장>▷총무회계부장 신상홍▷조합정책실장 최무근▷판로정책부장 조동석▷공공구매지원부장 김용우▷정책총괄실장 김희중▷제조혁신실장 강형덕▷스마트산업부장 김영길▷상생협력부장 심상욱▷기업성장부장 박화선▷청년희망일자리부장 백동욱▷교육지원부장 정인과▷공제기획실장 장윤성▷공제운영부장 이기중▷공제마케팅부장 김병수▷공제서비스부장 문철홍▷감사실장 이상배▷서울지역본부장 황재목▷대구경북지역본부장 최복희▷경기지역본부장 김종하▷경기북부지역본부장 임승종▷제주지역본부장 현승헌<팀장>▷기획조정실 재무팀장 정민호▷〃 법무팀장 김철우▷조합정책실 협업사업팀장 박철▷상생협력부 납품대금조정센터장 유형준▷공제운영부 공제대출팀장 전의준▷금융투자부 채권운용팀장 이종명▷대구경북지역본부 부장 김도헌▷인천지역본부 부장 김정일▷경기지역본부 부장 박영훈▷경기북부지역본부 부장 홍종희
◈특허청▷특허심판원 심판장 목성호
◈경찰청◎승진·전보<치안정감>▷경기남부지방경찰청장 김원준(승진)▷경찰대학장 최해영◎승진<치안감>▷경찰청 정보화장비정책관 박지영▷국무조정실 대테러센터 파견 정용근▷중앙경찰학교장 직무대리 최종문▷서울지방경찰청 기동단장 김병수
◈한국수자원공사<본부장>▷글로벌사업본부장 이종진▷K-water연구원장 박노혁▷인재개발원장 김동진▷수도지원본부장 이상철▷미래기술본부장 안정호▷녹색전환추진단장 최등호▷시화사업본부장 박평록▷한강유역본부장 황영진▷금강유역본부장 김세환▷영·섬유역본부장 양진식▷낙동강유역본부장 류형주<부서장>▷비서실장 차종명▷홍보실장 장훈▷미래전략실장 이우석▷감사실장 이범우▷기획조정실장 류재면▷경영혁신실장 이병근▷법무실장 구인도▷글로벌기획설계처장 옥민석▷글로벌사업처장 오병동▷연구관리처장 남영현▷물정책연구소장 고영공▷물인프라안전연구소장 장봉석▷인재경영처장 황선민▷재무관리처장 김선호▷정보관리처장 정재안▷수자원시설처장 김수근▷수자원운영처장 채병수▷지하수물순환처장 김지욱▷물환경처장 황상철▷대체수자원처장 탁세완▷수도기획처장 김병기▷수도개발처장 한성용▷수도관리처장 김성한▷지방상수도처장 손동완▷물종합진단처장 정용채▷국가수도정보센터장 양승경▷스마트시티처장 김진▷디지털워터플랫폼처장 조은채▷수변생태경관처장 변영철▷구미사업단장 김도균▷부산에코델타시티사업단장 이상종▷기술기획처장 서광석▷물산업혁신처장 정승화▷탄소중립기획처장 심과학▷시화경영처장 백인노▷MTV사업처장 김정경▷MTV사업단장 신성희▷송산사업단장 황태식▷시화조력관리단장 주인호▷한강경영처장 박석범▷한강사업계획처장 김종신▷한강수도지원센터(처)장 김기태▷강원지역협력본부장 김동규▷연천포천권지사장 양강승▷동두천수도지사장 박중익▷파주수도지사장 김현한▷양주수도지사장 인장환▷경기서북권지사장 노희수▷아라뱃길지사장 김용명▷광주수도지사장 이종식▷경기동남권지사장 이상현▷화성권지사장 박종덕▷한강보관리단장 김기돈▷SK하이닉스산업용수관리단장 추연길▷태백권지사장 이선익▷금강경영계획처장 김지웅
◈불교신문▷편집국장 여태통
◈팬오션◎승진<상무>▷컨테이너영업본부장 방상두▷경영기획실장 정도식▷정보시스템실장 김은진<상무보>▷대형선영업1본부장 정상진▷대형선영업2본부장 김영석▷특수선영업본부장 최성호▷미국법인장 양찬현
◈신한은행▷은행장 진옥동 ▷상임감사 허창언◎신규선임<부행장>▷경영기획그룹 정상혁▷디지털그룹 전필환▷영업그룹 한용구▷GIB부문 정근수▷브랜드홍보부문 안준식▷경영지원그룹 정용욱▷신탁그룹 최익성▷글로벌사업부문 강신태◎연임<부행장>▷GMS부문 장동기▷여신그룹 이재학▷대기업외환그룹 정지호▷퇴직연금부문 이병철 ▷준법감시인 이순우▷IPS그룹 배두원▷개인그룹 조경선▷WM부문 안효열
◈NH투자증권◎승진<이사대우>▷목동WM센터 김동운▷Digital자산관리센터 김봉기▷창원WM센터 김순규▷GST부 박찬호▷FI운용부 변정웅▷법무지원부 손승현▷인재개발혁신부 윤우식▷청주WM센터 윤춘로▷투자솔루션개발부 이수환▷전략기획실 이승아▷FX Trading부 이윤재▷범어동WM센터 이재열▷교대역WM센터 장재성▷강릉WM센터 장훈▷Digital사업기획부 정병석▷수원WM센터 주성찬▷경영지원부 허광우<부장>▷수지WM센터 강미정▷신탁운용부 김문섭▷NH금융PLUS 분당WM센터 김성길▷금융소비자보호부 김오훈▷업무시스템부 김주환▷업무지원부 김지택▷마포WM센터 김형표▷PI부 송원용▷NH금융PLUS 평촌금융센터 WM1센터 안소정▷상봉WM센터 유승범▷왕십리WM센터 윤봉석▷두류WM센터 이수영▷Wholesale기획부 이윤기▷고객자산솔루션부 이창헌▷홍보실 임철순▷이촌동WM센터 정명이▷미금역WM센터 정창숙▷부평WM센터 정해영▷홍대역WM센터 정환▷연금지원부 진석훈▷고객지원센터 최용석▷잠실금융센터 WM2센터 최해열▷IT기획부 정진호<부부장>▷재무관리부 박정균▷구미WM센터 이진우▷고객솔루션개발부 전태희▷인프라운영부 전호승
◈키움증권◎승진<부장>▷소비자보호팀 이인숙▷경영기획팀 박영민▷프로세스혁신팀 윤주익▷결제업무팀 이지선▷키움금융센터CS운영2팀 김좌묵▷AI팀 박준식▷PI팀 백영석▷인수금융1팀 문찬영▷인수금융2팀 김상기▷FICC운용팀 김동완<차장>▷법무팀 송현영▷컴플라이언스팀 안성희▷업무개발팀 김선미 김이완 신영호▷정보보안팀 박기동▷결제업무팀 최지성▷총무팀 강철▷리테일전략팀 안성지▷리테일전략팀 권오윤▷PI팀 이광▷부동산금융팀 최광호▷중기특화총괄팀 이영광▷기업분석팀 박상준▷자산유동화팀 김수정▷복합금융상품팀 김형빈▷채권금융팀 우혜진▷법인금융2팀 정길재▷신탁팀 김수영
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎신규 선임<전무>▷그룹D-IT부문 최우형▷그룹글로벌부문 방성빈<상무>▷그룹리스크담당 박성욱▷준법감시인 전병도◎승진<부사장>▷그룹CIB부문 김영문<전무>▷그룹자산관리부문 구교성◇부산은행◎신규 선임<상무>▷동부영업본부 허영선▷경영지원본부 정영준▷경남/울산영업본부 박선호◎승진<부행장보>▷고객지원그룹/고객지원본부 강문성◇경남은행◎신규 선임<상무>▷IB본부 정용운▷울산영업본부 이상봉▷여신영업본부 최철호▷서부영업본부 김양숙▷준법감시인 이일환▷디지털금융본부 김진한◇BNK캐피탈◎신규 선임<전무>▷경영전략그룹 김성화<이사>▷리스크관리본부 박병수◎승진<상무>▷캄보디아법인 김순조▷오토금융본부 류희석◇BNK투자증권◎신규 선임<전무>▷증권영업그룹 정해덕<상무>▷PF본부 이상균▷법인영업부 한완호▷파생영업부 박은용▷부동산금융1부 이호석▷부동산금융2부 안재우◎승진<전무>▷리스크관리본부 안기수◇BNK저축은행◎승진<상무>▷부산영업본부 강찬일◇BNK신용정보◎신규 선임<전무>▷부산/서울영업본부 장종호
◈중소기업중앙회◎전보<부서장>▷총무회계부장 신상홍▷조합정책실장 최무근▷판로정책부장 조동석▷공공구매지원부장 김용우▷정책총괄실장 김희중▷제조혁신실장 강형덕▷스마트산업부장 김영길▷상생협력부장 심상욱▷기업성장부장 박화선▷청년희망일자리부장 백동욱▷교육지원부장 정인과▷공제기획실장 장윤성▷공제운영부장 이기중▷공제마케팅부장 김병수▷공제서비스부장 문철홍▷감사실장 이상배▷서울지역본부장 황재목▷대구경북지역본부장 최복희▷경기지역본부장 김종하▷경기북부지역본부장 임승종▷제주지역본부장 현승헌<팀장>▷기획조정실 재무팀장 정민호▷〃 법무팀장 김철우▷조합정책실 협업사업팀장 박철▷상생협력부 납품대금조정센터장 유형준▷공제운영부 공제대출팀장 전의준▷금융투자부 채권운용팀장 이종명▷대구경북지역본부 부장 김도헌▷인천지역본부 부장 김정일▷경기지역본부 부장 박영훈▷경기북부지역본부 부장 홍종희
◈특허청▷특허심판원 심판장 목성호
◈경찰청◎승진·전보<치안정감>▷경기남부지방경찰청장 김원준(승진)▷경찰대학장 최해영◎승진<치안감>▷경찰청 정보화장비정책관 박지영▷국무조정실 대테러센터 파견 정용근▷중앙경찰학교장 직무대리 최종문▷서울지방경찰청 기동단장 김병수
◈한국수자원공사<본부장>▷글로벌사업본부장 이종진▷K-water연구원장 박노혁▷인재개발원장 김동진▷수도지원본부장 이상철▷미래기술본부장 안정호▷녹색전환추진단장 최등호▷시화사업본부장 박평록▷한강유역본부장 황영진▷금강유역본부장 김세환▷영·섬유역본부장 양진식▷낙동강유역본부장 류형주<부서장>▷비서실장 차종명▷홍보실장 장훈▷미래전략실장 이우석▷감사실장 이범우▷기획조정실장 류재면▷경영혁신실장 이병근▷법무실장 구인도▷글로벌기획설계처장 옥민석▷글로벌사업처장 오병동▷연구관리처장 남영현▷물정책연구소장 고영공▷물인프라안전연구소장 장봉석▷인재경영처장 황선민▷재무관리처장 김선호▷정보관리처장 정재안▷수자원시설처장 김수근▷수자원운영처장 채병수▷지하수물순환처장 김지욱▷물환경처장 황상철▷대체수자원처장 탁세완▷수도기획처장 김병기▷수도개발처장 한성용▷수도관리처장 김성한▷지방상수도처장 손동완▷물종합진단처장 정용채▷국가수도정보센터장 양승경▷스마트시티처장 김진▷디지털워터플랫폼처장 조은채▷수변생태경관처장 변영철▷구미사업단장 김도균▷부산에코델타시티사업단장 이상종▷기술기획처장 서광석▷물산업혁신처장 정승화▷탄소중립기획처장 심과학▷시화경영처장 백인노▷MTV사업처장 김정경▷MTV사업단장 신성희▷송산사업단장 황태식▷시화조력관리단장 주인호▷한강경영처장 박석범▷한강사업계획처장 김종신▷한강수도지원센터(처)장 김기태▷강원지역협력본부장 김동규▷연천포천권지사장 양강승▷동두천수도지사장 박중익▷파주수도지사장 김현한▷양주수도지사장 인장환▷경기서북권지사장 노희수▷아라뱃길지사장 김용명▷광주수도지사장 이종식▷경기동남권지사장 이상현▷화성권지사장 박종덕▷한강보관리단장 김기돈▷SK하이닉스산업용수관리단장 추연길▷태백권지사장 이선익▷금강경영계획처장 김지웅
◈불교신문▷편집국장 여태통
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