◈무림캐피탈◎승진<상무>▷영업본부장 서진▷재무본부장 김범준
◈교보생명 ▷일산 원종림▷마포 김병학▷의정부 이민우▷성동 이범태▷부천 이준호▷계양 박용일▷제물포 고말주▷청주 강응대▷대전 이석훈▷평택 김재철<융자팀장>▷경인 김동현▷중부 최종희▷영남 변재민
◈SGC그룹◇SGC에너지◎승진▷전무 서영현 이병목▷상무보 황재연◇SGC이테크건설◎승진▷상무 이희송▷상무보 서경복 이장욱 김인기◇SGC솔루션◎승진▷상무보 오성근
◈SGI서울보증◎승진<전무이사>▷경영지원총괄 남성일▷영업지원총괄 황의탁<전무>▷운영지원총괄 김왕용<상무>▷자산운용본부 고길남 ▷전략기획본부 신진용
◈여성가족부◎전보▷청소년정책과장 김가로◎파견▷대통령비서실 노현서
◈한국투자공사(KIC)▷자산배분실장 이건웅▷사모주식투자실장 겸 부동산투자실장 허재영▷대체투자기획실장 겸 절대수익투자실장 박진성▷싱가포르지사장 김호균▷지식공유실장 김명진▷대외협력실장 이창호▷준법지원실장 권용성
◈한국도로공사<부처장급>▷기획조정실 조사팀장 곽종수▷재무처 자금팀장 박정석▷휴게시설처 휴게시설운영팀장 이동옥▷도로처 도로관리팀장 조성찬▷재난관리처 재난관리팀장 배병훈▷설계처 설계계획팀장 이영천▷사업개발처 신사업물류팀장 서건철▷디지털고속도로추진단 데이터혁신팀장 안순욱▷수도권건설사업단장 김양중▷포항영덕건설사업단장 고동식▷중부도로개량사업단장 라재웅▷수도권본부 관리처장 홍성민▷군포지사장 장후복▷화성지사장 정진화▷경기광주지사장 장성조▷강원본부 관리처장 오인권▷〃 기술처장 홍석기▷대관령지사장 김석태▷춘천지사장 함은호▷강릉지사장 하태근▷양양지사장 이상원▷이천지사장 정훈▷충북본부 기술처장 염우식▷진천지사장 임관▷충주지사장 박홍진▷보은지사장 박현섭▷엄정지사장 신상록▷상주지사장 선병일▷대전충남본부 관리처장 이종원▷영동지사장 박진원▷전북본부 관리처장 남수환▷부안지사장 김운섭▷진안지사장 김건성▷보령지사장 황규관▷광주전남본부 관리처장 이영건▷〃 기술처장 권오근▷광주지사장 김용길▷담양지사장 민경무▷순천지사장 전병규▷남원지사장 김광수▷대구경북본부 관리처장 박창언▷대구경북본부 기술처장 김민호▷대구지사장 이원만▷고령지사장 김정효▷부산경남본부 관리처장 정용봉▷울산지사장 김면▷양산지사장 송익준▷창원지사장 김영재▷진주지사장 안의엽▷창녕지사장 곽영현▷감사실 감사총괄팀장 임창환▷안전혁신처 안전계획팀장 박태완▷미래전략처 경영전략팀장 배상중▷정보처 정보계획팀장 이강덕▷휴게시설처 휴게시설계획팀장 김희태▷구조물처 구조물관리팀장송창준▷품질환경처 품질팀장 박순호▷기술심사처 기술심의팀장 임찬수▷인재개발원 연수원장 김웅▷화도이천건설사업단장 전경수▷안성용인건설사업단장 송영환▷함양합천건설사업단장 박경원▷새만금전주건설사업단장 이정록▷충북본부 관리처장 이정원▷대전충남본부 기술처장 신규성▷논산지사장 전익요▷함평지사장 송종형▷부산경남본부 기술처장 임채희▷산청지사장 양학승▷경주지사장 임찬수▷고성지사장 양재명▷기획조정실 기획팀장 김명기▷교통처 교통기계팀장 임종택▷도로교통연구원 품질시험센터장 이근배▷〃 ITS인증평가센터장 천인호▷교통센터 교통상황실장 김영식▷정보보안센터장 박해식
◈한국문화재재단◎전보<실장급>▷경영지원실장 박준우▷문화재조사연구단장 조진영▷문화예술실장 안태욱▷문화상품실장 두혜승▷한국의집관장 나정희▷문화유산콘텐츠실장 김기삼
◈문화일보▷논설위원 문희수
◈교보생명 ▷일산 원종림▷마포 김병학▷의정부 이민우▷성동 이범태▷부천 이준호▷계양 박용일▷제물포 고말주▷청주 강응대▷대전 이석훈▷평택 김재철<융자팀장>▷경인 김동현▷중부 최종희▷영남 변재민
◈SGC그룹◇SGC에너지◎승진▷전무 서영현 이병목▷상무보 황재연◇SGC이테크건설◎승진▷상무 이희송▷상무보 서경복 이장욱 김인기◇SGC솔루션◎승진▷상무보 오성근
◈SGI서울보증◎승진<전무이사>▷경영지원총괄 남성일▷영업지원총괄 황의탁<전무>▷운영지원총괄 김왕용<상무>▷자산운용본부 고길남 ▷전략기획본부 신진용
◈여성가족부◎전보▷청소년정책과장 김가로◎파견▷대통령비서실 노현서
◈한국투자공사(KIC)▷자산배분실장 이건웅▷사모주식투자실장 겸 부동산투자실장 허재영▷대체투자기획실장 겸 절대수익투자실장 박진성▷싱가포르지사장 김호균▷지식공유실장 김명진▷대외협력실장 이창호▷준법지원실장 권용성
◈한국도로공사<부처장급>▷기획조정실 조사팀장 곽종수▷재무처 자금팀장 박정석▷휴게시설처 휴게시설운영팀장 이동옥▷도로처 도로관리팀장 조성찬▷재난관리처 재난관리팀장 배병훈▷설계처 설계계획팀장 이영천▷사업개발처 신사업물류팀장 서건철▷디지털고속도로추진단 데이터혁신팀장 안순욱▷수도권건설사업단장 김양중▷포항영덕건설사업단장 고동식▷중부도로개량사업단장 라재웅▷수도권본부 관리처장 홍성민▷군포지사장 장후복▷화성지사장 정진화▷경기광주지사장 장성조▷강원본부 관리처장 오인권▷〃 기술처장 홍석기▷대관령지사장 김석태▷춘천지사장 함은호▷강릉지사장 하태근▷양양지사장 이상원▷이천지사장 정훈▷충북본부 기술처장 염우식▷진천지사장 임관▷충주지사장 박홍진▷보은지사장 박현섭▷엄정지사장 신상록▷상주지사장 선병일▷대전충남본부 관리처장 이종원▷영동지사장 박진원▷전북본부 관리처장 남수환▷부안지사장 김운섭▷진안지사장 김건성▷보령지사장 황규관▷광주전남본부 관리처장 이영건▷〃 기술처장 권오근▷광주지사장 김용길▷담양지사장 민경무▷순천지사장 전병규▷남원지사장 김광수▷대구경북본부 관리처장 박창언▷대구경북본부 기술처장 김민호▷대구지사장 이원만▷고령지사장 김정효▷부산경남본부 관리처장 정용봉▷울산지사장 김면▷양산지사장 송익준▷창원지사장 김영재▷진주지사장 안의엽▷창녕지사장 곽영현▷감사실 감사총괄팀장 임창환▷안전혁신처 안전계획팀장 박태완▷미래전략처 경영전략팀장 배상중▷정보처 정보계획팀장 이강덕▷휴게시설처 휴게시설계획팀장 김희태▷구조물처 구조물관리팀장송창준▷품질환경처 품질팀장 박순호▷기술심사처 기술심의팀장 임찬수▷인재개발원 연수원장 김웅▷화도이천건설사업단장 전경수▷안성용인건설사업단장 송영환▷함양합천건설사업단장 박경원▷새만금전주건설사업단장 이정록▷충북본부 관리처장 이정원▷대전충남본부 기술처장 신규성▷논산지사장 전익요▷함평지사장 송종형▷부산경남본부 기술처장 임채희▷산청지사장 양학승▷경주지사장 임찬수▷고성지사장 양재명▷기획조정실 기획팀장 김명기▷교통처 교통기계팀장 임종택▷도로교통연구원 품질시험센터장 이근배▷〃 ITS인증평가센터장 천인호▷교통센터 교통상황실장 김영식▷정보보안센터장 박해식
◈한국문화재재단◎전보<실장급>▷경영지원실장 박준우▷문화재조사연구단장 조진영▷문화예술실장 안태욱▷문화상품실장 두혜승▷한국의집관장 나정희▷문화유산콘텐츠실장 김기삼
◈문화일보▷논설위원 문희수
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