◈신한금융지주◎신규선임▷그룹 경영관리부문장(CMO) 허영택(부사장)▷그룹 브랜드홍보부문장(CPRO) 안준식(부사장)▷그룹 준법감시인 왕호민(부사장)▷그룹 운영부문장(COO) 이인균(부사장)▷그룹 전략부문장(CSSO) 박성현(부사장)▷그룹 감사 담당 김성주(부사장)▷그룹 빅데이터부문장(CBO) 김혜주(상무)
◈쌍용양회◇쌍용양회▷ESG경영위원회 위원장 이현준(대표집행임원)▷전무 원용교 박진형▷상무 백승명 이동관◇쌍용레미콘▷상무보 최석재◇한국기초소재▷상무 배상훈
◈신동아건설◎승진▷전무 김세준 이관형▷상무 유경원▷상무보A 김병수▷상무보B 권태일 김봉규 김재욱 이수일 정면
◈DS투자증권◎승진<부사장>▷PF본부 윤중현<상무>▷채권금융본부 최인식▷PF본부 이상구<이사>▷헤지펀드본부 윤영준▷자본시장본부 배성환▷경영지원본부 류소영
◈NH헤지자산운용▷신규선임<본부장>▷절대수익본부 구자옥
◈정식품◇정식품◎승진▷상무 김호영◇자연과사람들◎승진▷전무 박종범▷상무보 오영남 박도영
◈한화호텔앤드리조트◎승진▷상무 박광재 박영만 안병준 이상혁 최석진
◈중소벤처기업진흥공단◎전보▷감사실장 유권호▷기획조정실장 이광진▷인재경영실장 김병수▷리스크준법실장 이미자▷사회가치실장 박미정▷정보관리실장 심민수▷기업금융처장 조승민▷지역산업성장처장 권오민▷기업인력연수처장 박효철▷성과보상사업처장 김지훈▷대구경북연수원장 송경준▷부산경남연수원장 박태인▷충청연수원장 박창기▷글로벌리더십연수원장 송진수▷수도권경영지원처장 홍병진▷서울지역본부장 박노우▷서울동남부지부장 이부희▷경기지역본부장 조한교▷경기동부지부장 정장식▷경기서부지부장 최득룡▷경기북부지부장 모혜란▷강원지역본부장 박은숙▷대전세종지역본부장 문현선▷충남지역본부장 양동민▷충북지역본부장 조진선▷대구지역본부장 권흥철▷경북동부지부장 허재영▷부산동부지부장 천병우▷경남지역본부장 김성규▷경남동부지부장 박선곤▷경남서부지부장 박선준
◈외교부▷주파키스탄대사 서상표▷주필리핀대사 김인철
◈해양수산부◎전보▷어선안전정책과장 안용운
◈쌍용양회◇쌍용양회▷ESG경영위원회 위원장 이현준(대표집행임원)▷전무 원용교 박진형▷상무 백승명 이동관◇쌍용레미콘▷상무보 최석재◇한국기초소재▷상무 배상훈
◈신동아건설◎승진▷전무 김세준 이관형▷상무 유경원▷상무보A 김병수▷상무보B 권태일 김봉규 김재욱 이수일 정면
◈DS투자증권◎승진<부사장>▷PF본부 윤중현<상무>▷채권금융본부 최인식▷PF본부 이상구<이사>▷헤지펀드본부 윤영준▷자본시장본부 배성환▷경영지원본부 류소영
◈NH헤지자산운용▷신규선임<본부장>▷절대수익본부 구자옥
◈정식품◇정식품◎승진▷상무 김호영◇자연과사람들◎승진▷전무 박종범▷상무보 오영남 박도영
◈한화호텔앤드리조트◎승진▷상무 박광재 박영만 안병준 이상혁 최석진
◈중소벤처기업진흥공단◎전보▷감사실장 유권호▷기획조정실장 이광진▷인재경영실장 김병수▷리스크준법실장 이미자▷사회가치실장 박미정▷정보관리실장 심민수▷기업금융처장 조승민▷지역산업성장처장 권오민▷기업인력연수처장 박효철▷성과보상사업처장 김지훈▷대구경북연수원장 송경준▷부산경남연수원장 박태인▷충청연수원장 박창기▷글로벌리더십연수원장 송진수▷수도권경영지원처장 홍병진▷서울지역본부장 박노우▷서울동남부지부장 이부희▷경기지역본부장 조한교▷경기동부지부장 정장식▷경기서부지부장 최득룡▷경기북부지부장 모혜란▷강원지역본부장 박은숙▷대전세종지역본부장 문현선▷충남지역본부장 양동민▷충북지역본부장 조진선▷대구지역본부장 권흥철▷경북동부지부장 허재영▷부산동부지부장 천병우▷경남지역본부장 김성규▷경남동부지부장 박선곤▷경남서부지부장 박선준
◈외교부▷주파키스탄대사 서상표▷주필리핀대사 김인철
◈해양수산부◎전보▷어선안전정책과장 안용운
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