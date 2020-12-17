◈교보증권◎승진<부사장>▷IB부문장 임정규<전무>▷경영기획실장 안조영▷경영지원실장 송의진◎신임<상무>▷투자금융본부장 이성준▷재무관리본부장 오재경<준법감시인>▷윤송호<부서장>▷감사부장 이재오◎이동▷WM사업부문장 서성철▷Sales&Trading부문장 강은규
◈씨젠▷제조·구매 총괄 부사장 이기선
◈호반그룹▷총괄회장 김선규◇호반건설▷대표이사 박철희▷경영부문장 김양기▷사업부문장 이종태▷경영혁신실장 김성재▷설계실장 현태헌▷상품개발실장 윤종진▷안전품질관리실장 김은정◎승진▷사장 김대헌▷상무 홍성표 김정혁▷이사 배성운 조영삼 정시명 정우종 유종길 김준기 여유근 김민수 정남권 이병국 김해진◇호반산업▷경영총괄 이찬열▷재무팀장 김종건▷건축지원실장 김원익◎승진▷이사 김상욱 방동근 김경민 장영우◇호반프라퍼티▷대표이사 송종민▷경영총괄 김윤혜◇호반호텔앤리조트▷대표이사 최승남▷사업총괄 이동우▷포레스트리솜 총지배인 민윤기▷아일랜드리솜 총지배인 노충종▷퍼시픽리솜 총지배인 박용관▷레저부문 F&B 총괄 신종철◎승진▷상무 정용▷이사 박용관◇호반서서울▷서서울CC 총지배인 김석진◇호반써밋▷H1 CLUB 총지배인 박공석◇삼성금거래소▷대표이사 이우규◇대아청과◎승진▷이사 이해경◇코너스톤투자파트너스▷대표이사 이준규◎승진▷상무보 이준규▷이사 고은상
◈한국전력<본사 처(실)장>▷전력시장처장 최현근▷재무처장 박주수▷안전보건처장 조남기▷미래시스템혁신처장 연원섭▷인사처장 오흥복▷정보보안실장 최갑천▷상생협력처장 서규석▷중소벤처지원처장 최명호▷자재처장 김제동▷에너지전환처장 황광수▷기술기획처장 이중호▷기술품질처장 심은보▷ICT기획처장 김영관▷배전운영처장 전시식▷송변전건설처장 김호곤▷송변전운영처장 신근호▷신송전사업처장 이철휴<1차 사업소장>▷서울본부장 조중연▷남서울본부장 이준호▷인천본부장 김필선▷경기북부본부장 박상서▷강원본부장 박창기▷광주전남본부장 김태옥▷대구본부장 조택동▷경북본부장 이만근▷경남본부장 김병인▷경인건설본부장 이근직▷중부건설본부장 김경수▷인재개발원장 김정환▷자재검사처장 양승호▷ICT운영처장 김용호▷전력기금사업단장 임청원▷UAE나와법인장 김경민▷해외발전기술처장 김정훈
◈중소기업중앙회◎승진<1급>▷인사부 서재윤▷보증손해운영부 이창희▷충북지역본부 조인희▷대구경북지역본부 최무근<2급>▷소상공인정책부 고종섭▷교육지원부 김종하▷단체표준국 박경미▷스마트공장지원실 조동석▷경남지역본부 황명욱<3급>▷비서실 강지철▷판로지원부 김도헌▷인사부 이민주▷상생협력부 이종건▷스마트공장지원실 이준혁▷정책총괄실 정민호▷공제기획실 황보훈
◈한국남부발전<1직급>▷안전관리처장 강철민▷발전처장 서성재▷하동발전본부장 유승찬▷삼척발전본부장 박능출▷남제주발전본부장 김창환▷해외사업처장 강지훈▷출자관리처장 김미영▷환경품질처장 지석근▷하동발전본부 경영지원처장 최문달▷발전기술개발원장 박석준
◈한국소비자원▷소비자분쟁조정위원회 상임위원 문태현
◈한국에너지공단◎승진▷1급 류지현 김규식 김성훈 김진수 김주완▷2급 유영선 임태연 정종일 변천석 한윤철 최재동 강형일 류창기◎본사 전보▷경영지원실장 류지현▷혁신인재육성실장 김성복▷회계운영실장 김주완▷건물에너지실장 최재동▷수송에너지실장 이광복▷분산에너지실장 한종현▷집단에너지기술실장 장재학▷에너지진단실장 최국영▷에너지복지실장 최진규◎지역본부 전보▷부산울산지역본부장 김형중▷대구경북지역본부장 최창기▷광주전남지역본부장 김명록▷대전충남지역본부장 최일영▷세종충북지역본부장 김준호▷경기지역본부장 나을영▷강원지역본부장 이두봉▷경남지역본부장 김경태▷제주지역본부장 배상석
◈씨젠▷제조·구매 총괄 부사장 이기선
◈호반그룹▷총괄회장 김선규◇호반건설▷대표이사 박철희▷경영부문장 김양기▷사업부문장 이종태▷경영혁신실장 김성재▷설계실장 현태헌▷상품개발실장 윤종진▷안전품질관리실장 김은정◎승진▷사장 김대헌▷상무 홍성표 김정혁▷이사 배성운 조영삼 정시명 정우종 유종길 김준기 여유근 김민수 정남권 이병국 김해진◇호반산업▷경영총괄 이찬열▷재무팀장 김종건▷건축지원실장 김원익◎승진▷이사 김상욱 방동근 김경민 장영우◇호반프라퍼티▷대표이사 송종민▷경영총괄 김윤혜◇호반호텔앤리조트▷대표이사 최승남▷사업총괄 이동우▷포레스트리솜 총지배인 민윤기▷아일랜드리솜 총지배인 노충종▷퍼시픽리솜 총지배인 박용관▷레저부문 F&B 총괄 신종철◎승진▷상무 정용▷이사 박용관◇호반서서울▷서서울CC 총지배인 김석진◇호반써밋▷H1 CLUB 총지배인 박공석◇삼성금거래소▷대표이사 이우규◇대아청과◎승진▷이사 이해경◇코너스톤투자파트너스▷대표이사 이준규◎승진▷상무보 이준규▷이사 고은상
◈한국전력<본사 처(실)장>▷전력시장처장 최현근▷재무처장 박주수▷안전보건처장 조남기▷미래시스템혁신처장 연원섭▷인사처장 오흥복▷정보보안실장 최갑천▷상생협력처장 서규석▷중소벤처지원처장 최명호▷자재처장 김제동▷에너지전환처장 황광수▷기술기획처장 이중호▷기술품질처장 심은보▷ICT기획처장 김영관▷배전운영처장 전시식▷송변전건설처장 김호곤▷송변전운영처장 신근호▷신송전사업처장 이철휴<1차 사업소장>▷서울본부장 조중연▷남서울본부장 이준호▷인천본부장 김필선▷경기북부본부장 박상서▷강원본부장 박창기▷광주전남본부장 김태옥▷대구본부장 조택동▷경북본부장 이만근▷경남본부장 김병인▷경인건설본부장 이근직▷중부건설본부장 김경수▷인재개발원장 김정환▷자재검사처장 양승호▷ICT운영처장 김용호▷전력기금사업단장 임청원▷UAE나와법인장 김경민▷해외발전기술처장 김정훈
◈중소기업중앙회◎승진<1급>▷인사부 서재윤▷보증손해운영부 이창희▷충북지역본부 조인희▷대구경북지역본부 최무근<2급>▷소상공인정책부 고종섭▷교육지원부 김종하▷단체표준국 박경미▷스마트공장지원실 조동석▷경남지역본부 황명욱<3급>▷비서실 강지철▷판로지원부 김도헌▷인사부 이민주▷상생협력부 이종건▷스마트공장지원실 이준혁▷정책총괄실 정민호▷공제기획실 황보훈
◈한국남부발전<1직급>▷안전관리처장 강철민▷발전처장 서성재▷하동발전본부장 유승찬▷삼척발전본부장 박능출▷남제주발전본부장 김창환▷해외사업처장 강지훈▷출자관리처장 김미영▷환경품질처장 지석근▷하동발전본부 경영지원처장 최문달▷발전기술개발원장 박석준
◈한국소비자원▷소비자분쟁조정위원회 상임위원 문태현
◈한국에너지공단◎승진▷1급 류지현 김규식 김성훈 김진수 김주완▷2급 유영선 임태연 정종일 변천석 한윤철 최재동 강형일 류창기◎본사 전보▷경영지원실장 류지현▷혁신인재육성실장 김성복▷회계운영실장 김주완▷건물에너지실장 최재동▷수송에너지실장 이광복▷분산에너지실장 한종현▷집단에너지기술실장 장재학▷에너지진단실장 최국영▷에너지복지실장 최진규◎지역본부 전보▷부산울산지역본부장 김형중▷대구경북지역본부장 최창기▷광주전남지역본부장 김명록▷대전충남지역본부장 최일영▷세종충북지역본부장 김준호▷경기지역본부장 나을영▷강원지역본부장 이두봉▷경남지역본부장 김경태▷제주지역본부장 배상석
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지