◈한국투자금융지주◇한국투자금융지주◎승진<전무>▷경영지원실장 윤형준◎신임<상무>▷경영관리2실장 빈센트 앤드류 제임스▷전략기획담당 윤희도◇한국투자증권◎승진<전무>▷IB그룹장 배영규<상무>▷중부PB본부장 조원호▷금융센터본부장 권문규▷PF1본부장 방창진<상무보>▷영남PB2본부장 이상국▷리서치센터장 유종우◎전보<전무>▷투자솔루션본부장 이준재<상무보>▷영남PB1본부장 이창호◎신임<전무>▷투자상품본부장 양해만<상무보>▷디지털플랫폼본부장 최서룡▷PB전략본부장 김도현▷PB2본부장 박재현▷호남PB본부장 이노정▷IB3본부장 김성철◇한국투자신탁운용◎승진<전무>▷최고운영책임자(COO) 박경선◎신임<상무>▷경영기획총괄 조준환◇한국투자밸류자산운용◎신임▷대표이사 이석로◎승진<상무보>▷자산총괄본부장(CIO) 장현진◇한국투자파트너스◎신임▷대표이사 황만순◎승진<전무>▷최고투자책임자(CIO) 김동엽<상무>▷투자2그룹 박민식◇한국투자캐피탈◎승진<상무>▷영업본부장 이용석◇한국투자부동산신탁◎승진<상무>▷신탁사업2본부장 김신열◎신임<상무보>▷경영지원본부장 손해원◇한국투자저축은행◎승진<상무>▷영업2본부장 이기찬<상무보>▷영업3본부장 김상필◎전보<부사장>▷영업1본부장 조성윤<상무보>▷영업4본부장 정용혁◎신임<상무>▷리테일사업본부장 전찬우
◈법무부▷여성아동인권과장 김연정
◈과학기술정보통신부◎전보▷정보통신방송기술정책과장 최동원▷정보보호기획과장 신대식▷디지털포용정책팀장 김준동
◈고용노동부◎전보<국장급>▷대변인 정경훈▷근로감독정책단장 박종필▷대구지방고용노동청장 김윤태
◈중소벤처기업부◎전보▷기업금융과장 권영학▷지역상권과장 길동▷벤처투자과장 양승욱▷혁신행정담당관 김주식▷국제협력과장 안남우▷창업정책총괄과장 김지현▷서울지방중소벤처기업청 조정협력과장 강해수▷경기지방중소벤처기업청 성장지원과장 강봉수▷충북지방중소벤처기업청장 윤영섭▷전북지방중소벤처기업청장 윤종욱
◈ 기상청◎전보▷예보국장 정관영
◈TV조선▷경제부장 장원준▷산업부장 김영진▷문화스포츠부장 문승진▷보도해설위원 이상목 엄성섭
◈아시아경제▷정치부장 신범수▷경제부장 최일권▷사회부장 이경호▷자본시장부장 겸 기업분석부장 전필수▷4차산업부장 조영주▷국제부장 강희종
◈법무부▷여성아동인권과장 김연정
◈과학기술정보통신부◎전보▷정보통신방송기술정책과장 최동원▷정보보호기획과장 신대식▷디지털포용정책팀장 김준동
◈고용노동부◎전보<국장급>▷대변인 정경훈▷근로감독정책단장 박종필▷대구지방고용노동청장 김윤태
◈중소벤처기업부◎전보▷기업금융과장 권영학▷지역상권과장 길동▷벤처투자과장 양승욱▷혁신행정담당관 김주식▷국제협력과장 안남우▷창업정책총괄과장 김지현▷서울지방중소벤처기업청 조정협력과장 강해수▷경기지방중소벤처기업청 성장지원과장 강봉수▷충북지방중소벤처기업청장 윤영섭▷전북지방중소벤처기업청장 윤종욱
◈ 기상청◎전보▷예보국장 정관영
◈TV조선▷경제부장 장원준▷산업부장 김영진▷문화스포츠부장 문승진▷보도해설위원 이상목 엄성섭
◈아시아경제▷정치부장 신범수▷경제부장 최일권▷사회부장 이경호▷자본시장부장 겸 기업분석부장 전필수▷4차산업부장 조영주▷국제부장 강희종
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