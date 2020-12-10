◈CJ그룹<대표이사>▷CJ제일제당 최은석▷CJ대한통운 강신호▷CJ ENM 강호성▷CJ CGV 허민회▷중국본사 윤도선▷CJ프레시웨이 정성필▷CJ푸드빌 김찬호▷CJ LiveCity 신형관▷CJ Feed&Care 김선강◎승진◇CJ주식회사▷부사장대우 김준현 이승화 이종화 김영수 이형준▷상무 황득수 한승아 송하경 임성철 옥진호▷상무대우 이종훈 최성준 신근섭 송재준 정수현 류호성 이경훈▷전문임원 상무대우 정혜경 권윤희◇CJ제일제당▷부사장대우 김병규 김선강 신종환▷상무 이수희 박충일 GraceKim 이주은 최자은 이창용 정훈구 최해룡 신용욱 김정수 김대현▷상무대우 김숙진 배혜원 김주연 강남철 조승범 최연재 이형석 이상현 남기돈 주혜빈 안승준 이영표 이찬▷전문임원 상무대우 김태형◇CJ대한통운▷부사장대우 최우석 윤상현▷상무 정근일 김치홍 이정국 민영학▷상무대우 도형준 이병헌 윤재승 강원석 이정현 임채현 한승완◇CJ ENM▷총괄부사장 허민호▷부사장대우 이경후▷상무 박천규 이상무 박현 정명찬▷상무대우 박성재 박상연 이선영 서성호 박현행◇CJ 푸드빌▷부사장대우 김찬호◇CJ올리브영▷상무대우 서정주◇CJ프레시웨이▷상무대우 김진중 박성진◇해외본사·지역본부▷부사장대우 이동박▷상무 안구철 임경일
◈대우조선해양건설◎승진<부사장>▷사업부문장 백운걸<상무>▷경영전략부문장 장상만▷고덕강일SH아파트 현장소장 이민영▷민간사업2본부장 박돈주<상무보>▷홍도과선교개량공사 현장소장 최완식▷춘천화천도로공사 현장소장 윤창수▷기술사업팀장 조승현▷공공사업팀장 김상곤▷건축기술팀장 정행철▷설비기술팀장 곽건◎전보<부문장>▷경영전략부문장 장상만<본부장>▷수주기획본부장 정규화▷민간사업1본부장 고영규▷민간사업2본부장 박돈주▷민간사업3본부장 권영건<팀장>▷민간사업1본부 민간사업1팀장 신민철▷민간사업2본부 민간사업1팀장 류희수▷민간사업3본부 민간사업1팀장 박한성▷경영기획팀장 조우상▷인사총무팀장 정윤철▷복합금융팀장 김성제
◈한국이노베이션◎승진<상무>▷실내건축사업총괄 피경일
◈한국테크놀로지◎전보<부문장>▷샤오미파트너그룹 국내사업본부장 심기학
◈코닝정밀소재◎승진▷전무 임상재 박태호▷상무 김태호 최상엽
◈서브원▷대표이사 김동철▷전무 이준형
◈Sh수협은행▷경영전략그룹 수석부행장(주요업무집행책임자) 신학기▷준법감시인 양우주▷리스크관리본부장(CRO) 임동훈
◈농림축산식품부▷한국농수산대학총장 조재호
◈건강보험심사평가원▷개발상임이사 장용명
◈한국핵융합에너지연구원◇KSTAR연구본부▷본부장 윤시우▷고성능플라즈마연구부장 김웅채▷초고온플라즈마연구부장 곽종구▷토카막장치기술부장 박갑래◇핵융합공학연구본부▷본부장 조승연▷증식블랑켓기술연구부장 안무영▷시스템공학연구부장 홍석호▷통합시뮬레이션연구부장 권재민◇플라즈마기술연구소▷기반기술연구부장 송미영▷융복합기술연구부장(소장 직무대행) 최용섭▷플라즈마바이오연구부장 김성봉▷운영관리실장 박종헌◇경영본부▷본부장 임진호▷기획조정부장 오창영▷행정관리부장 정병국▷안전보안부장 조광운▷정책전략부장 정현경◇플라즈마장비지능화연구단▷단장 윤정식◇윤리감사부▷부장 한치현◇성과확산실▷실장 고호은
◈대우조선해양건설◎승진<부사장>▷사업부문장 백운걸<상무>▷경영전략부문장 장상만▷고덕강일SH아파트 현장소장 이민영▷민간사업2본부장 박돈주<상무보>▷홍도과선교개량공사 현장소장 최완식▷춘천화천도로공사 현장소장 윤창수▷기술사업팀장 조승현▷공공사업팀장 김상곤▷건축기술팀장 정행철▷설비기술팀장 곽건◎전보<부문장>▷경영전략부문장 장상만<본부장>▷수주기획본부장 정규화▷민간사업1본부장 고영규▷민간사업2본부장 박돈주▷민간사업3본부장 권영건<팀장>▷민간사업1본부 민간사업1팀장 신민철▷민간사업2본부 민간사업1팀장 류희수▷민간사업3본부 민간사업1팀장 박한성▷경영기획팀장 조우상▷인사총무팀장 정윤철▷복합금융팀장 김성제
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