◈미래에셋대우◎신임<본부장>▷Sage솔루션본부장 박원재◎전보<본부장>▷디지털Biz본부장 권오만▷고객케어본부장 윤상화◎신임<팀장·점장>▷디지털구로WM지점장 김남수▷방이역WM지점장 하상범▷구리WM지점장 최현규▷수지WM지점장 최지선▷마산WM지점장 최상근▷순천WM지점장 장선화▷Sage솔루션2팀장 김화중▷내부회계관리팀장 노승진▷콘텐츠마케팅팀장 김세중▷m.GlobalBiz팀장 최윤혁▷디지털고객케어센터팀장 강종태▷디지털자산관리센터팀장 김은곤▷사이버침해대응팀장 서민석◎전보<팀장·점장>▷삼성WM지점장 조혁진▷가락WM지점장 표성진▷도곡WM지점장 조남주▷WM센터원지점장 장성주▷노원WM지점장 이영미▷건대역WM지점장 황순언▷인천WM지점장 제해권▷구미WM지점장 편태식▷상무WM지점장 전성국▷해외주식운영팀장 변재광▷Sage솔루션1팀장 최재인▷OCIO솔루션팀장 이승주▷OCIO운용팀장 한요섭▷채널혁신팀장 장지현▷플랫폼시너지팀장 은희일▷m.StockBiz팀장 김홍록▷디지털투자솔루션팀장 이승목▷고객센터1팀장 강현태▷고객센터2팀장 김쌍조
◈한국아스트라제네카◎영입<전무>심일 구회경◎전보<전무>명진 김수연<상무>김용준◎승진<상무>도현웅 김윤경<이사>송진욱
◈삼성경제연구소◎승진<부사장>김용관 유석진<전무>유충현 이안재 전필규<상무>김태정 오동건
◈기획재정부▷정책조정기획관(직무대리) 김재환
◈매경미디어그룹▷매경닷컴 대표 겸직 김정욱▷매경비즈 대표 장종회▷여행플러스 대표 최용성▷매일경제TV 김웅철 백순기▷매경닷컴 디지털뉴스룸 국장 파견 황형규▷매경닷컴 디지털뉴스룸 이슈대응팀장 파견 정욱▷매경닷컴 디지털뉴스룸 성정은 이상규 최기성
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