WHO 베트남 사무소, 서울대에 감사 편지 "빗물식수화 성공적"

세계보건기구(WHO) 베트남 사무소가 한무영 서울대 건설환경공학부 교수가 설계한 '빗물 식수화 시설'의 성능에 만족감을 드러내며 서울대와 과학기술정보통신부에 감사의 편지를 보냈다.'빗물 박사'로 불리는 한 교수는 "지난해 8월 베트남의 시골 보건소에 설치한 빗물 식수화 시설이 성공적으로 검증됐다"며 "지난달 WHO 베트남 사무소가 오세정 서울대 총장과 최기영 과학기술정보통신부 장관에게 감사의 편지를 보내왔다"고 7일 밝혔다.한 교수와 WHO 베트남 사무소에 따르면 지난해 8월 29일 한 교수의 설계로 베트남 북부 하남성 리년현 병원에 16t 규모의 빗물 식수화 시설을 준공해 약 1년 4개월간 가동한 결과, 적은 유지·관리 비용으로 식수가 마련돼 성과가 입증된 것으로 나타났다.이 지역은 상수원이 없고 지하수가 오염돼 있는 등 식수 여건이 매우 열악한 환경이었다.이번 성공을 기반으로 WHO 베트남 사무소는 한 교수 측에 베트남 산악지역인 라오카이성에도 빗물 식수화 시설을 추가 설치해줄 것을 제안한 것으로 전해졌다.한 교수는 "빗물 식수화 시설은 대한민국이 가장 앞서고 있다"며 "개발도상국은 물론 선진국의 식수 문제까지 해결하고자 한다"고 말했다./연합뉴스