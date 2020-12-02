◈동아쏘시오그룹◇동아쏘시오홀딩스◎승진▷전무 정재훈▷상무 김이환▷상무보 고승현▷연구위원 박범수◇동아ST◎승진▷전무이사 이성근▷전무 신유석 소순종▷상무 김형헌 박희범 변배문 양호준 양승민▷상무보 서동인 김윤경 방미영 최수원 임진순▷연구위원 도현미 김미경◇동아제약◎승진▷상무 김학용▷상무보 최성락◇용마로지스◎승진▷상무 박상순▷상무보 이재준 김명현◇에스티팜◎승진▷상무보 이동수◇수석◎승진▷상무보 이제석◇동천수◎승진▷상무 이학일◇철근종합건설◎승진▷상무 박윤이
◈한국테크놀로지그룹◎승진▷사장 박종호▷부사장 서호성 김용학▷상무이규봉 길기종 최석호 박정수 박정수 오상현 조규왕 윤종달(한국아트라스비엑스)▷상무보 장윤호 신병호 박진선 권영종 강병욱 한정환 민경신 송호범 이성찬(한국아트라스비엑스) 성재경(한국아트라스비엑스)
◈ABL생명◎승진▷소비자부장 박병준▷영남GA사업단장 김성식▷영남BA사업단장 이응룡▷경인지역단장 문관호◎전보▷FC기획부장 박준수▷FC관리부장 양춘광▷영남지역단장 임명기▷대경지역단장 서정섭▷충청지역단장 김진호
◈GC녹십자▷전무 조정래
◈한국테크놀로지그룹◎승진▷사장 박종호▷부사장 서호성 김용학▷상무이규봉 길기종 최석호 박정수 박정수 오상현 조규왕 윤종달(한국아트라스비엑스)▷상무보 장윤호 신병호 박진선 권영종 강병욱 한정환 민경신 송호범 이성찬(한국아트라스비엑스) 성재경(한국아트라스비엑스)
◈ABL생명◎승진▷소비자부장 박병준▷영남GA사업단장 김성식▷영남BA사업단장 이응룡▷경인지역단장 문관호◎전보▷FC기획부장 박준수▷FC관리부장 양춘광▷영남지역단장 임명기▷대경지역단장 서정섭▷충청지역단장 김진호
◈GC녹십자▷전무 조정래
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