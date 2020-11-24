◈LS그룹◇(주)LS◎승진<상무>▷홍보담당 허영길◎신규 선임<이사>▷개경담당 강동준◇LS전선◎승진<전무>▷미주지역본부장 최창희<상무>▷에너지시스템연구소장(연구위원) 김정년◎신규 선임<이사>▷해저생산부문장 김원배▷유럽지역부문장 이상돈▷기반기술연구소(연구위원) 차금환 남기준▷LSHQ 법인장 정창원▷시공부문장(전문위원) 김낙영▷배전연구소장(연구위원) 양훈철◇LS일렉트릭◎승진<전무>▷전력CIC 연구개발본부장 CTO 김영근<상무>▷전력CIC 생산본부장 김정옥◎신규 선임<이사>▷전력CIC 글로벌사업본부 중국사업부장 어영국▷전력CIC 연구개발본부 디지털솔루션연구소장(연구위원) 서장철◎외부 영입<상무>▷전력CIC 글로벌시스템사업부장 이충희◇LS-니꼬동제련◎승진<전무>▷영업부문장 이동수<상무>▷구매물류부문장 홍형기◇LS엠트론◎선임▷부사장 구본규◇가온전선◎승진<상무>▷전력사업본부장 박영묵◎신규 선임<이사>▷통신생산부문장 상이호◇E1▷전무 구동휘 한상훈◇예스코홀딩스◎승진 및 선임▷사장 CEO 구본혁◎신규 선임<이사>▷인사홍보부문장 CHO 이정철◇예스코◎선임▷전무 정창시◎승진<상무>▷경영지원부문장 CHO 김환◎이동▷이사 방혁준◇LS메탈◎승진<전무>▷경영지원부문장 CFO 문명주◎신규 선임<이사>▷STS사업부장 장재완◇GRM◎승진<전무>▷CEO 백진수◇토리컴◎승진<상무>▷CEO 이원춘◇LS오토모티브◎승진<부사장>▷제조사업본부장 문해규<전무>▷인사노경부문장 CHO 서형석<상무>▷융복합개발센터장(연구위원) 이효철▷북미법인장 David Ha▷무석법인장 지영도◎외부 영입<상무>▷HKMC영업부문장 현상영▷SW개발센터장(연구위원) 이용욱
◈알테오젠▷글로벌신약연구 책임 조의정
◈여성가족부◎전보<국장급>▷청소년정책관 최성유▷대통령비서실 심민철
◈한국방송광고진흥공사▷전무이사 고제영
◈한국일보◇논설위원실▷논설위원 박일근 송용창◇신문국▷신문에디터 겸 논설위원 김정곤 양정대▷편집위원 이직▷종합편집부장 김영환▷편집1부장 강성래▷편집2부장 김소연◇뉴스룸국▷뉴스부문장 김영화▷디지털기획부문장 양홍주▷경제산업부장 김용식▷사회부장 강철원▷정책사회부장 조태성▷문화스포츠부장 이성원▷국제부장 박석원▷어젠다기획부장 이진희▷정책금융팀장 민재용▷산업1팀장 허재경▷산업2팀장 김창훈▷전국팀장 정민승▷스포츠팀장 성환희▷커넥트팀장 김혜영▷인스플로러랩장 김지은▷애니로그랩장 고은경
◈알테오젠▷글로벌신약연구 책임 조의정
◈여성가족부◎전보<국장급>▷청소년정책관 최성유▷대통령비서실 심민철
◈한국방송광고진흥공사▷전무이사 고제영
◈한국일보◇논설위원실▷논설위원 박일근 송용창◇신문국▷신문에디터 겸 논설위원 김정곤 양정대▷편집위원 이직▷종합편집부장 김영환▷편집1부장 강성래▷편집2부장 김소연◇뉴스룸국▷뉴스부문장 김영화▷디지털기획부문장 양홍주▷경제산업부장 김용식▷사회부장 강철원▷정책사회부장 조태성▷문화스포츠부장 이성원▷국제부장 박석원▷어젠다기획부장 이진희▷정책금융팀장 민재용▷산업1팀장 허재경▷산업2팀장 김창훈▷전국팀장 정민승▷스포츠팀장 성환희▷커넥트팀장 김혜영▷인스플로러랩장 김지은▷애니로그랩장 고은경
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