3명 숨진 황화수소 폐수 맡긴 포스코 법인 무죄, 직원만 금고형

직원에 대해서도 산업안전보건법 위반은 무죄·업무상과실치사만 인정폐수를 처리하는 과정에서 누출된 황화수소에 노동자 3명이 숨진 부산 황화수소 누출 사고와 관련해 법원이 폐수 처리를 맡긴 포스코연구소 직원에 업무상 과실치사상을 인정해 금고형의 집행유예를 선고했다.다만 법원은 폐수처리업체와 위탁계약 관계에 있는 포스코 법인이 산업안전보건법을 위반했다고는 판단하지는 않아 포스코에 무죄를 선고했다.부산 서부지원 형사4단독 정성종 판사는 산업안전보건법 위반과 업무상 과실치사상 혐의로 재판에 넘겨진 포스코 기술원 직원 A씨에게 업무상 과실치사상만 인정해 금고 8월에 집행유예 2년을 선고했다.함께 재판에 넘겨진 포스코 기술원 직원 B씨도 업무상 과실치사상이 인정돼 금고 6월에 집행유예 1년이 선고됐다.산업안전보건법 위반 혐의로만 기소됐던 포스코 법인은 무죄가 선고됐다.포스코 법인과 직원 A, B씨는 2018년 11월 부산 사상구 C 폐수 처리업체에 황화수소가 포함된 폐수를 맡겨 처리하는 과정에서 폐수 성분을 제대로 알리지 않고 맡겨 황화수소를 누출시킨 혐의를 받아왔다.당시 C 폐수처리업체 직원 3명이 숨지고 1명은 의식불명에 빠졌다.검찰은 포스코 법인은 산업안전보건법 위반 혐의로 기소해 벌금 800만원을 구형했고, 포스코 연구소 폐수 처리 책임자인 A씨는 산업안전보건법 위반과 업무상 과실치사상 혐의를 적용해 금고 8개월에 집행유예 2년을 구형했다.하지만, 법원은 폐수를 맡긴 포스코와 포스코 연구소 직원의 산업안전보건법 위반 혐의는 인정되지 않는다고 판단했다.C 폐수처리업체와 위탁관계에 있는 포스코가 이 사건 사고로 인해 숨진 노동자와 고용관계가 있는 사업주가 아니라고 판단했기 때문이다.정 판사는 "산업안전보건법에서의 사업주의 주의의무의 내용에 관한 법리에 비추어 볼 때, 포스코는 C 업체가 정한 재해방지 의무를 부담하지 않으며 A씨도 사고를 당한 근로자들에 대하여는 사고의 발생과 인과관계가 있는 위험을 예방하기 위해 필요한 안전조치를 할 의무가 있는 산업안전보건법 제71조의 행위자에 해당하지 않는다"고 말했다.다만 A, B씨 업무상 과실치사상 혐의는 인정됐다.정 판사는 "폐수를 확인할 수 있는 제대로 된 절차가 마련되지 않은 상태에서 폐수를 다른 폐수와 혼합하여 처리하던 중 황화수소가 분출되어 이를 흡입한 C 업체 근로자들이 사망하거나 상해에 이른 것으로 죄질이 좋지 않다"며 "범죄에 따른 결과가 매우 무겁고, 다수의 사상자가 발생하였다"고 말했다.이어 "이 사고는 피고인들의 과실과 피해자들의 부주의가 결합되어 인사사고가 발생한 것으로 양형을 정함에 있어서 피고인들의 주의의무 위반의 정도를 참작할 여지가 있다"고 말하며 양형 이유를 설명했다.이번 사고로 함께 기소된 C 업체 법인과 업체 대표는 산업안전보건법 위반 혐의로 각각 벌금 300만원이 선고됐다./연합뉴스