◈보건복지부▷감사담당관 최신광▷복지급여조사담당관 모두순▷운영지원과장 정재욱▷자립지원과장 김혜인
◈인사혁신처▷소청심사위원회 상임위원 최관섭
◈한국기초과학지원연구원▷분석과학연구본부장 권경훈▷연구장비개발·운영본부장 김현식▷지역분석과학본부장 윤혜온▷국가연구시설장비진흥센터장 박찬수▷분석과학연구본부 바이오융합연구부장 홍관수▷연구장비개발·운영본부 연구장비개발부장 서정주▷지역분석과학본부 부산센터장 윤장희▷〃 대구센터장 김대경▷〃서울서부센터장 방은정▷경영본부 기획부장(직무대리) 전상미▷경영본부 행정부장 김영규
◈한국원자력통제기술원▷핵비확산본부 안전조치실장 김민수▷핵비확산본부 수출입통제실장 양승효▷핵안보본부 사이버보안실장 이정호▷경영기획부 경영지원실장 김상순
◈고려대▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 배종석
◈헤럴드▷전무이사 겸 마케팅본부장 전창협▷헤럴드경제 논설위원 문호진
◈아주경제▷논설실장겸 편집 총괄 에디터 이상국▷편집부장 이낙규
◈강원일보▷편집국장 유병욱
◈인더뉴스▷편집국장 겸 편집인(부사장) 박기수
◈인사혁신처▷소청심사위원회 상임위원 최관섭
◈한국기초과학지원연구원▷분석과학연구본부장 권경훈▷연구장비개발·운영본부장 김현식▷지역분석과학본부장 윤혜온▷국가연구시설장비진흥센터장 박찬수▷분석과학연구본부 바이오융합연구부장 홍관수▷연구장비개발·운영본부 연구장비개발부장 서정주▷지역분석과학본부 부산센터장 윤장희▷〃 대구센터장 김대경▷〃서울서부센터장 방은정▷경영본부 기획부장(직무대리) 전상미▷경영본부 행정부장 김영규
◈한국원자력통제기술원▷핵비확산본부 안전조치실장 김민수▷핵비확산본부 수출입통제실장 양승효▷핵안보본부 사이버보안실장 이정호▷경영기획부 경영지원실장 김상순
◈고려대▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 배종석
◈헤럴드▷전무이사 겸 마케팅본부장 전창협▷헤럴드경제 논설위원 문호진
◈아주경제▷논설실장겸 편집 총괄 에디터 이상국▷편집부장 이낙규
◈강원일보▷편집국장 유병욱
◈인더뉴스▷편집국장 겸 편집인(부사장) 박기수
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