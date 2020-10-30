◈세계한인무역협회(월드옥타)◎임용▷해외사업실장 박용열
◈법무부▷법무심의관 정재민
◈국방부<과장급>▷군수관리관실 물자관리과장 김경욱▷방위사업청(미래전력사업총괄팀장) 파견근무 김기영
◈교육부◎전보<서기관>▷기획조정실 최경▷정책기획위원회 파견 권민경
◈관세청◎전보<과장급>▷관세청 혁신기획재정담당관 강연호▷〃인사관리담당관 박헌▷〃통관기획과장 한민▷〃수출입물류과장 김동수▷〃심사정책과장 하유정▷〃관세국경감시과장 문행용▷울산세관장 김정
◈원자력안전위원회◎전보▷원자력심사과장 최수진
◈국민권익위원회◎신규임용<고위공무원>▷중앙행정심판위원회 상임위원 김영심◎전보<고위공무원>▷권익개선정책국장 양종삼▷국무조정실 파견 권석원
◈한국기계연구원<본부장급>▷기획본부장 박주형<실장급>▷전략조정본부 기계기술정책센터장 오승훈▷〃연구운영실장 유병민▷〃기술사업화실장 조성규▷〃기업지원실장 김재윤▷기획본부 기획예산실장 박수찬▷〃대외협력실장 오양의▷〃지역조직지원실장 이승모▷행정본부 안전시설실장 신면우▷〃재무실장 김동언
◈한국에너지기술연구원◎승진▷정책연구실장 이유아
◈아시아투데이▷주필 이효성
◈법무부▷법무심의관 정재민
◈국방부<과장급>▷군수관리관실 물자관리과장 김경욱▷방위사업청(미래전력사업총괄팀장) 파견근무 김기영
◈교육부◎전보<서기관>▷기획조정실 최경▷정책기획위원회 파견 권민경
◈관세청◎전보<과장급>▷관세청 혁신기획재정담당관 강연호▷〃인사관리담당관 박헌▷〃통관기획과장 한민▷〃수출입물류과장 김동수▷〃심사정책과장 하유정▷〃관세국경감시과장 문행용▷울산세관장 김정
◈원자력안전위원회◎전보▷원자력심사과장 최수진
◈국민권익위원회◎신규임용<고위공무원>▷중앙행정심판위원회 상임위원 김영심◎전보<고위공무원>▷권익개선정책국장 양종삼▷국무조정실 파견 권석원
◈한국기계연구원<본부장급>▷기획본부장 박주형<실장급>▷전략조정본부 기계기술정책센터장 오승훈▷〃연구운영실장 유병민▷〃기술사업화실장 조성규▷〃기업지원실장 김재윤▷기획본부 기획예산실장 박수찬▷〃대외협력실장 오양의▷〃지역조직지원실장 이승모▷행정본부 안전시설실장 신면우▷〃재무실장 김동언
◈한국에너지기술연구원◎승진▷정책연구실장 이유아
◈아시아투데이▷주필 이효성
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