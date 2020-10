"K팝 춤으로 세계인에게 희망을"…커버댄스 실감 콘텐츠 공개

문화체육관광부 산하 해외문화홍보원은 '코로나19'로 지친 세계인들에게 희망을 전하기 위해 'K팝 커버댄스 실감콘텐츠'를 내달 2일 공개한다고 30일 밝혔다.'우린 포기하지 않아(We Never Quit)'라는 제목의 이 영상은 K팝 춤을 가상현실(VR)로 구현한 5가지 체험 콘텐츠로 구성된다.방탄소년단의 '다이너마이트(Dynamite)', 있지의 '낫 샤이(Not Shy)', 트와이스의 '모어앤모어(More&More)', 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓(How you Like That)', 오마이걸의 '살짝 설렜어' 등 K팝 춤 5가지를 360도 카메라로 촬영해 외국인들이 쉽게 동작을 따라 할 수 있도록 만들었다.영상은 해외문화홍보원이 운영하는 '헬로, 케이' 누리집(https://hellok.kr)과 유튜브, 페이스북 등에서 볼 수 있다./연합뉴스