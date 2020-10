울산대 전경

울산대학교(총장 오연천)는 영국의 글로벌 대학평가 기관인 THE(Times Higher Education)가 지난 28일 발표한 ‘2021 전공별 세계대학평가’에서 3개 분야에 순위가 올랐다고 29일 발표했다.울산대는 △의학 국내 7위·세계 401-500위 △컴퓨터공학 국내 16위·세계 601-800위 △기계공학 국내 22위·세계 601-800위의 평가를 받았다.울산대의 이번 THE 순위는 THE 2021 세계대학평가 국내 12위·세계 601-800위, THE 2020 아시아 대학평가 국내 13위·아시아 110위, THE 2020 세계신흥대학평가 국내 5위·세계 101-150위에 이은 우수한 평가 결과다.전공별 평가는 1500개가 넘는 세계대학을 대상으로 11개 영역에서 △교육여건(30%) △연구실적(30%) △논문당 피인용수(30%) △국제화 수준(7.5%) △산업체 연구수입(2.5%) 등으로 이뤄졌다.울산=하인식 기자 hais@hankyung.com