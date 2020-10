한국사진기자협회는 김범준 한국경제신문 영상정보부 기자(사진)를 제213회 이달의 보도사진상 수상자로 선정했다고 26일 밝혔다. 김 기자는 지난달 22일 국회에서 만난 박용만 대한상공회의소 회장과 이낙연 더불어민주당 대표의 서로 다른 표정을 코로나19 방역용 가림막을 활용해 함께 담은 사진 ‘시큰둥 vs 우려’를 찍어 ‘피플 인 더 뉴스(people in the news)’ 부문 최우수상을 받았다. 한국사진기자협회는 전국 신문, 통신사 등 소속 회원 500여 명이 지난 9월 취재한 보도사진을 대상으로 심사해 12개 부문별 최우수상을 선정했다고 밝혔다.