◈금호타이어◎승진<부사장>▷연구개발본부장 정일택▷영업마케팅본부장 김상엽<전무>▷유럽영업담당 조남화<상무>▷전략기획담당 마상문▷북미영업담당 진양기▷상품개발1담당 김호중▷재료개발담당 김현수▷특성연구담당 김기운
◈바이젠셀▷최고재무책임자(CFO) 김경묵
◈국토교통부◎전보▷부산지방항공청장 이상일▷제주지방항공청장 김상수▷항공안전정책과장 유경수
◈보건복지부▷인구정책실 요양보험운영과장 김우중▷연금정책국 국민연금정책과장 곽순헌▷건강정책국 건강정책과장 최홍석
◈환경부◎전보<국장급>▷국립환경과학원 환경자원연구부장 유명수▷국립환경과학원 환경기반연구부장 신선경
◈해양수산부◎전보<과장급>▷코로나19긴급대응반장 정규삼▷디지털소통팀장 김현성▷해운정책과장 서정호▷부산지방해양수산청 항만물류과장 이민석▷군산지방해양수산청장 홍성준
◈관세청◎승진·전보<국장급>▷광주세관장 김종호
◈바이젠셀▷최고재무책임자(CFO) 김경묵
◈국토교통부◎전보▷부산지방항공청장 이상일▷제주지방항공청장 김상수▷항공안전정책과장 유경수
◈보건복지부▷인구정책실 요양보험운영과장 김우중▷연금정책국 국민연금정책과장 곽순헌▷건강정책국 건강정책과장 최홍석
◈환경부◎전보<국장급>▷국립환경과학원 환경자원연구부장 유명수▷국립환경과학원 환경기반연구부장 신선경
◈해양수산부◎전보<과장급>▷코로나19긴급대응반장 정규삼▷디지털소통팀장 김현성▷해운정책과장 서정호▷부산지방해양수산청 항만물류과장 이민석▷군산지방해양수산청장 홍성준
◈관세청◎승진·전보<국장급>▷광주세관장 김종호
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