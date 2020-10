한국조폐공사 하반기 신입직원 36명 모집

IT 분야 채용형 인턴 우선 채용…19∼26일 원서 접수"비대면·온라인 전형 확대하고 절차 간소화"한국조폐공사는 올해 상반기 54명에 이어 하반기에 36명의 신입직원을 채용한다고 13일 밝혔다.일반 전형 16명, 정보기술(IT) 13명(채용형 인턴), 고졸 전형 7명 등이다.이는 최근 3년 사이 신입직원 채용 인원 중 최대로, 한 해 평균 채용인원 58.7명의 1.5배 수준이다.블록체인이나 차세대 전자여권 등 디지털 기반 사업의 원활한 수행을 위해 IT 분야 신규인력을 적극적으로 뽑을 방침이다.우선 IT 전형 원서를 먼저 받는다.19일부터 26일 오후 5시까지 홈페이지(komsco.cairos.co.kr/komsco/1082/)를 통해 내면 된다.1차 서류 심사와 2차 발표 및 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.합격 후 3개월간 인턴과정을 한 다음 근무 평가를 통해 정규직으로 전환한다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 절차를 간소화하는 한편 대부분 비대면 방식으로 진행할 계획이다.일반·고졸 전형의 경우 다음 달 중 공고할 예정이다.혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법(혁신도시법) 개정에 따른 지역인재 채용도 지속해서 추진한다고 공사 측은 설명했다.조용만 사장은 "세계 최고의 조폐·인증·보안 서비스 기업이라는 비전 달성에 함께할 창의적이고 유능한 인재가 많이 지원하길 바란다"고 말했다./연합뉴스