▲ 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원(아태교육원)은 올해 창립 20주년을 맞아 '국제이해교육 사진 교실'(Journey to Peace through the Lens of Youth in the Asia-Pacific)이라는 제목의 사진집을 발간했다.사진집은 아태교육원의 사진 교실에 참여한 이들의 사진을 우리(We)와 영혼(Soul), 삶(Life), 지향(Beyond) 등의 4개 주제로 편집됐다.사진 교실 참가자들은 필리핀과 부탄, 팔라우, 라오스, 몽골, 카자흐스탄, 말레이시아, 통가, 터키, 러시아 등 17개 국에서 왔다./연합뉴스