진격의 K-진단키트…미 FDA 이어 국제기구 진출

"WHO 긴급사용등록, 바로 수익 내지는 않아도 국제인증 의미"국산 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단키트가 세계 각국 시장에 경쟁적으로 진출하면서 국제기구의 품질 인증을 받은 국산 제품에도 눈길이 쏠린다.9일 진단키트 업계에 따르면 세계보건기구(WHO) 긴급사용목록(EUL; Emergency Use Listing)에 이름을 올린 신속항원키트 2개 중 1개는 국산 제품이다.국내 기업 2곳은 등록 절차 진행 중이다.WHO는 지난 2014∼2016년 에볼라바이러스 발발 당시 감염성 질환 등에 신속하게 대응하기 위해 진단키트 승인을 효율화한 EUL 절차를 도입했다.지난 2일 기준 WHO EUL 목록에는 신속 항원진단키트 2개가 등록돼있으며, 이 중 하나가 국내 기업 에스디바이오센서의 'STANDARD Q COVID-19 Ag Test'다.실시간 유전자증폭(RT-PCR) 방식 검사키트는 20개가 등록돼 있다.국산 제품은 이름을 올리지 못했지만, 씨젠과 코젠바이오텍이 등록 절차를 밟고 있다.두 회사 모두 필요한 서류를 갖춰 제출한 상태로 WHO 관련 팀에서 검토 중이다.검토에는 6∼8주 정도 소요되고, 서류 보완을 요청할 경우 이보다 더 지연될 수 있다.일각에서는 국산 키트의 WHO EUL 등록 실적이 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA) 허가보다 떨어지는 게 아니냐는 지적이 나온다.FDA EUA 허가를 받은 국내 제품은 17개다.업계에 따르면 이는 WHO EUL 등록이 국제기구 조달 등의 근거자료로 쓰일 뿐, 곧바로 개별국 내 판매를 보장해주지 않기 때문이다.국내 A 진단키트 업체는 수익성이 크지 않다는 판단에서 WHO EUL 등록 절차를 중단했다.이 업체 관계자는 "리스트에 등록한다고 해도 '명목상의 의미'만 있을 뿐 WHO에서 사 간다는 보장도 없다"고 설명했다.그럼에도 불구하고 국제기구에서 품질 인증을 내줬다는 의미는 크다는 게 업계 평가다.B 진단키트 업체 관계자는 "EUL에 등록된 제품은 품질이 확인된 만큼, 여의치 않을 경우 현장 평가 없이도 사용될 수 있다는 의미다.등록이 완료되면 FDA 승인을 받지 않아도 국제기구 공급계약이나 조달 구매를 위한 제품 고려 시 품질인증 기준 중 하나로 평가된다"고 말했다./연합뉴스