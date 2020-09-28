◈ABL생명◎임원 승진·보직 변경▷고객지원실장(상무보) 최현숙▷인적자원실장(상무보) 이상윤▷감사실장(상무보) 이찬우▷영업교육담당(전무) 김상욱
◈문화체육관광부◎승진<부이사관>▷장관비서실장 이정미▷소통정책과장 이선영▷관광산업정책과장 임성환
◈관세청◎전보<과장급>▷관세청 국제조사팀장 백형민▷〃 정보기획과장 최연수▷〃 정보개발팀장 나종태▷관세평가분류원장 이진희▷중앙관세분석소장 임병복▷인천세관 휴대품통관2국장 박계하▷부산세관 심사국장 이민근▷용당세관장 정윤성▷창원세관장 박철완
◈국가임상시험지원재단<실장>▷인증센터장 이상숙<수석팀장>▷신약접근성향상지원센터 글로벌임상협력팀장 한가희▷〃 신약개발정보관리팀장 황문일<부연구위원>▷정책연구센터 미래전략팀장 강령우
◈YTN라디오▷편성국장 김양원▷편성국 뉴스제작팀장 이은지▷〃 미래발전기획팀장 겸 편성심의팀장 김우성
◈문화체육관광부◎승진<부이사관>▷장관비서실장 이정미▷소통정책과장 이선영▷관광산업정책과장 임성환
◈관세청◎전보<과장급>▷관세청 국제조사팀장 백형민▷〃 정보기획과장 최연수▷〃 정보개발팀장 나종태▷관세평가분류원장 이진희▷중앙관세분석소장 임병복▷인천세관 휴대품통관2국장 박계하▷부산세관 심사국장 이민근▷용당세관장 정윤성▷창원세관장 박철완
◈국가임상시험지원재단<실장>▷인증센터장 이상숙<수석팀장>▷신약접근성향상지원센터 글로벌임상협력팀장 한가희▷〃 신약개발정보관리팀장 황문일<부연구위원>▷정책연구센터 미래전략팀장 강령우
◈YTN라디오▷편성국장 김양원▷편성국 뉴스제작팀장 이은지▷〃 미래발전기획팀장 겸 편성심의팀장 김우성
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