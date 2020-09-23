◈한국상장회사협의회▷회원지원본부 총괄 전무 김영균▷회원지원본부장 상무 장정수▷경영관리본부장 상무 최성현▷정책1본부장 상무보 강경진▷정책2본부장 상무보 이재혁▷회원팀장 강재석▷정책연구팀장 박성록▷경제조사팀장 한영근▷기업법제팀장 김춘
◈과학기술정보통신부◎전보▷거대공공연구협력과장 김기석▷연구개발투자기획과장 정건영
◈보건복지부<과장급>▷기획조정실 혁신행정담당관 전명숙▷〃 다자·통상담당관 박미라▷장애인정책국 장애인정책과장 이선영▷인구정책실 노인정책과장 손일룡▷연금정책국 기초연금과장 장재원▷보건의료정책실 의료자원정책과장 송영조▷건강정책국 정신건강정책과장 김한숙▷보건산업정책국 보건의료데이터진흥과장 강준▷보건산업정책국 재생의료정책과장 김정숙
◈한국금융연구원▷가계·기업부채연구센터 센터장 송민규 센터장▷〃 부센터장 박춘성(가계)·이보미(기업)
◈국가철도공단◎승진<본부·실·단장급>▷설계실장 최원일▷신호통신단장 연규영<처장급>▷충청권사업단장 허진효 ▷강원본부 안전혁신처장 윤영호<부장급>▷건설계획처 사업총괄부장 임정빈▷동해남부사업단 궤도PM부장 문병주 ▷영남본부 건설안전부장 박재윤◎전보<본부·실·단장급>▷안전본부장 김남진▷인재개발연구원장 김용완▷영남본부장 이계승▷기획조정실장 김공수<처장급>▷건설계획처장 송혜춘<부장급>▷동해남부사업단 사업총괄부장 하호태▷신호처 KTCS-2(TF)부장 박지호▷중앙선사업단 신호통신PM부장 김재송
◈디지털타임스▷산업부장 차상근
◈e대한경제▷편집국장 권혁용▷종합컨텐츠부장 김경갑(국장)▷정치부장 권혁식(부국장)▷사회문화부장 이경택(부국장)▷부동산부장 신정운(부국장)▷사업총괄실장 서태원▷사업국장 박노일▷마케팅국장 이종석▷포럼사무국장 박봉식
◈뉴스핌▷월간안다편집장(겸 사회부 선임기자) 오승주
◈과학기술정보통신부◎전보▷거대공공연구협력과장 김기석▷연구개발투자기획과장 정건영
◈보건복지부<과장급>▷기획조정실 혁신행정담당관 전명숙▷〃 다자·통상담당관 박미라▷장애인정책국 장애인정책과장 이선영▷인구정책실 노인정책과장 손일룡▷연금정책국 기초연금과장 장재원▷보건의료정책실 의료자원정책과장 송영조▷건강정책국 정신건강정책과장 김한숙▷보건산업정책국 보건의료데이터진흥과장 강준▷보건산업정책국 재생의료정책과장 김정숙
◈한국금융연구원▷가계·기업부채연구센터 센터장 송민규 센터장▷〃 부센터장 박춘성(가계)·이보미(기업)
◈국가철도공단◎승진<본부·실·단장급>▷설계실장 최원일▷신호통신단장 연규영<처장급>▷충청권사업단장 허진효 ▷강원본부 안전혁신처장 윤영호<부장급>▷건설계획처 사업총괄부장 임정빈▷동해남부사업단 궤도PM부장 문병주 ▷영남본부 건설안전부장 박재윤◎전보<본부·실·단장급>▷안전본부장 김남진▷인재개발연구원장 김용완▷영남본부장 이계승▷기획조정실장 김공수<처장급>▷건설계획처장 송혜춘<부장급>▷동해남부사업단 사업총괄부장 하호태▷신호처 KTCS-2(TF)부장 박지호▷중앙선사업단 신호통신PM부장 김재송
◈디지털타임스▷산업부장 차상근
◈e대한경제▷편집국장 권혁용▷종합컨텐츠부장 김경갑(국장)▷정치부장 권혁식(부국장)▷사회문화부장 이경택(부국장)▷부동산부장 신정운(부국장)▷사업총괄실장 서태원▷사업국장 박노일▷마케팅국장 이종석▷포럼사무국장 박봉식
◈뉴스핌▷월간안다편집장(겸 사회부 선임기자) 오승주
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