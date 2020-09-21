◈한국오노약품공업▷대표이사 최호진
◈통일부◎전보<과장급>▷기획조정실 혁신행정담당관 조영석▷통일정책실 평화정책과장 한종욱▷교류협력실 개발지원협력과장 나중출▷정세분석국 정치군사분석과장 임현정▷북한이탈주민정착지원사무소 화천분소 교육운영팀장 유재윤▷남북출입사무소 동해선운영과장 송인헌▷남북공동연락사무소 사무처 운영부 과장 안선근▷북한인권기록센터 조사과장 이효정
◈연합뉴스◎전보<선임·부국장>▷논설위원실 논설위원 추왕훈▷전국부 진병태▷인프라운영부 정태성▷정보사업국 홍보사업팀 도광환▷사진부 백승렬▷울산취재본부 이상현<부장>▷통통TV부장 김지훈▷미디어전략홍보부장 김병수▷DB부장 신영철▷소비자경제부장 김문성▷사회부장 김종우▷융합뉴스부장 공병설▷울산취재본부장 장영은▷제주취재본부장 김호천▷콘텐츠평가실 콘텐츠평가위원 고웅석▷인사교육부(연합뉴스TV 파견) 박창욱▷인프라운영부 이동익▷국제뉴스2부 김범수▷편집국 탐사보도팀장 안승섭▷국제뉴스2부 김상훈
◈통일부◎전보<과장급>▷기획조정실 혁신행정담당관 조영석▷통일정책실 평화정책과장 한종욱▷교류협력실 개발지원협력과장 나중출▷정세분석국 정치군사분석과장 임현정▷북한이탈주민정착지원사무소 화천분소 교육운영팀장 유재윤▷남북출입사무소 동해선운영과장 송인헌▷남북공동연락사무소 사무처 운영부 과장 안선근▷북한인권기록센터 조사과장 이효정
◈연합뉴스◎전보<선임·부국장>▷논설위원실 논설위원 추왕훈▷전국부 진병태▷인프라운영부 정태성▷정보사업국 홍보사업팀 도광환▷사진부 백승렬▷울산취재본부 이상현<부장>▷통통TV부장 김지훈▷미디어전략홍보부장 김병수▷DB부장 신영철▷소비자경제부장 김문성▷사회부장 김종우▷융합뉴스부장 공병설▷울산취재본부장 장영은▷제주취재본부장 김호천▷콘텐츠평가실 콘텐츠평가위원 고웅석▷인사교육부(연합뉴스TV 파견) 박창욱▷인프라운영부 이동익▷국제뉴스2부 김범수▷편집국 탐사보도팀장 안승섭▷국제뉴스2부 김상훈
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지