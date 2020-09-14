◈교보핫트랙스▷대표이사 오교철
◈한국전력<상임이사>▷경영지원총괄본부장 이현빈
◈국민권익위원회◎전보<과장급>▷국민고충 긴급대응반장 김석준▷기업고충민원팀장 원영재
◈한국저작권위원회▷사무처장 김파중
◈경희대의료원◇경희대병원▷기획진료부원장 김종우▷기획진료부 교육부장 윤성상▷〃 내과부장 박명재▷의료협력본부 홍보실장 최석근◇경희대치과병원▷기획진료부 교육부장 겸 종합진료실장 최용석▷통합진료센터장 김형섭▷영상치의학과장 김규태▷구강내과장 강수경◇경희대한방병원▷기획진료부 교류협력부장 황덕상▷한의면역암센터장 이준희
◈한국외국어대<교원>▷입학처장 양재완<부장>▷재무회계팀 김승진<부장대우>▷예산조정팀 임종훈▷건설기획팀 김재준<차장>▷HUFS Dorm 학사운영팀 정향숙▷학술정보팀(서울) 명형택▷학사종합지원센터(서울) 황우정<과장>▷외대신문사 이춘매▷시설관리팀(글로벌) 정병오▷대학원사무1팀 통번역대학원 김연환▷교육지원팀 유광옥▷학사종합지원센터(서울) 유정현▷평가감사팀 이누리▷학사종합지원센터(글로벌) 정재원▷전략홍보팀 강하림▷진로취업지원센터(서울) 송드보람▷비서실 김경필
◈부산대▷기획부처장 정영석
◈한국전력<상임이사>▷경영지원총괄본부장 이현빈
◈국민권익위원회◎전보<과장급>▷국민고충 긴급대응반장 김석준▷기업고충민원팀장 원영재
◈한국저작권위원회▷사무처장 김파중
◈경희대의료원◇경희대병원▷기획진료부원장 김종우▷기획진료부 교육부장 윤성상▷〃 내과부장 박명재▷의료협력본부 홍보실장 최석근◇경희대치과병원▷기획진료부 교육부장 겸 종합진료실장 최용석▷통합진료센터장 김형섭▷영상치의학과장 김규태▷구강내과장 강수경◇경희대한방병원▷기획진료부 교류협력부장 황덕상▷한의면역암센터장 이준희
◈한국외국어대<교원>▷입학처장 양재완<부장>▷재무회계팀 김승진<부장대우>▷예산조정팀 임종훈▷건설기획팀 김재준<차장>▷HUFS Dorm 학사운영팀 정향숙▷학술정보팀(서울) 명형택▷학사종합지원센터(서울) 황우정<과장>▷외대신문사 이춘매▷시설관리팀(글로벌) 정병오▷대학원사무1팀 통번역대학원 김연환▷교육지원팀 유광옥▷학사종합지원센터(서울) 유정현▷평가감사팀 이누리▷학사종합지원센터(글로벌) 정재원▷전략홍보팀 강하림▷진로취업지원센터(서울) 송드보람▷비서실 김경필
◈부산대▷기획부처장 정영석
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