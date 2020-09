"고용량 비타민D, 폐경 여성에게 해로울 수도"

비타민D의 혈중 수치가 정상인 폐경 여성에게는 고용량의 비타민D가 뼈 건강에 오히려 해로울 수 있다는 연구 결과가 나왔다.캐나다 캘거리대학 뼈·관절 건강연구소(Institute for Bone and Joint Health)의 로렌 버트 교수 연구팀이 혈중 비타민D 수치가 정상 범위인 남녀 303명(55~70세)을 대상으로 3년에 걸쳐 진행한 연구 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 의학 뉴스 포털 메드페이지 투데이(MedPage Today)가 14일 보도했다.연구팀은 이들에게 무작위로 비타민C 보충제 400IU(international unit), 4천IU, 1만IU 중 하나를 투여하는 임상시험을 36개월 동안 진행했다.이와 함께 임상시험 시작 때와 6, 12, 24, 36개월에 고해상 말단골 정량적 전산화단층촬영(pQCT: peripheral quantitative computed tomography)으로 아래팔뼈인 요골(radius)과 정강이뼈인 경골(tibia)의 용적 골밀도(vBMD: volumetric bone mineral density)를 측정하면서 어떤 변화가 나타나는지를 추적 조사했다.그 결과 3년 후 비타민D 400IU 그룹은 요골 골밀도가 여성은 1.8%, 남성은 0.9% 줄었다.비타민D 4천IU 그룹은 여성이 3.8%, 남성이 1.3% 감소했고 비타민D 1만IU 그룹은 여성이 5.5%, 남성은 1.9% 줄었다.경골 골밀도는 여성의 경우 비타민D 400IU 그룹이 1%, 4천IU 그룹은 2%, 1만IU 그룹은 3.2% 감소한 것으로 나타났다.남성은 그러나 모든 그룹에서 3년 동안 경골 골밀도에 거의 변화가 없었다.이는 골다공증 예방을 위해 폐경 여성에게 널리 처방되는 비타민D 보충제가 혈중 비타민D 수치가 정상인 폐경 여성에게는 오히려 뼈 건강에 해로울 수 있음을 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했다.그러나 혈중 비타민D 수치가 정상 이하인 폐경 여성에게는 다른 결과가 나올 가능성이 있는 만큼 추가 연구가 필요하다고 연구팀은 강조했다.이 연구 결과는 미국 뼈-미네랄 연구학회(American Society for Bone and Mineral Research) 화상 학술회의에서 발표됐다./연합뉴스