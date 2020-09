"좁아진 취업문…한 분야 '찐' '덕후'면 없는 자리도 만들어 스카우트"

기업인사 베테랑 최현수·조현수 씨 '입사가능성' 높이는 비결

두 명의 ‘인사쟁이’가 일반인에게는 다소 생소한 제목의 번역서 《고용가능성(Employability)》을 출간했다. 번역자는 최현수 CJ제일제당 인사기획부장(41)과 조현수 로레알코리아 인사팀장(39)이다. 이 둘은 ‘현수(賢洙:현명함이 강처럼 흐르게 하라)’라는 이름을 쓰고, 국내외 기업을 오가며 10년 넘게 인사업무를 하고 있다는 공통점이 있다.조 팀장은 화이자, 포스코건설, JTI, 이베이, 페덱스를 거쳤고 최 부장은 첫 직장을 제일모직(현 삼성물산)에서 시작한 뒤 삼성경제연구소, IBM, 로레알코리아에서 인사업무를 해왔다. 둘은 3년 전 로레알코리아 인사팀에서 만났다. 생김새는 달랐지만 서로 ‘죽이 잘 맞아’ 책까지 펴내게 됐다고 했다.《고용가능성》은 디지털 트랜스포메이션(DT) 변환기와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시대에 불안에 떨고 있는 직장인과 구직자를 위한 책이다. 조 팀장은 “구직자에게는 ‘고용될 가능성(취업 경쟁력)’이 무엇인지 알려주고, 기업에도 우수 인재를 ‘고용할 가능성(채용 경쟁력)’을 제시한 책”이라며 “구직자뿐 아니라 기업 인사 담당자에게도 도움이 되는 내용을 담았다”고 소개했다.번역서는 개념 및 모델 소개, 구직자의 취업 경쟁력, 기업의 채용 경쟁력 등 3개 부문으로 나뉜다. 최 부장은 기업의 채용 경쟁력 분야를, 조 팀장은 구직자의 취업 경쟁력 분야를 각각 맡아 번역했다.코로나19로 기업 경영환경이 불투명하고 일자리가 줄고 있는 요즘 같은 시기에 어떻게 ‘고용될 가능성’을 높일 수 있을까. 최 부장은 “고용될 가능성을 오로지 기업이 제공한다고 생각하면 ‘취업문’이 좁겠지만 ‘생각의 전환(think out of the box)’을 하면 생각지도 못한 길이 열린다”고 말했다.한 분야에 전문가 기질을 가진 ‘덕후’ ‘찐’이 되면 기업에서는 어떻게든 ‘모셔가는’ 시대가 됐다는 얘기다. 최 부장은 “수시채용이 일반화되면서 기업 채용팀의 역할이 달라졌다”며 “적극적 구직자보다 숨겨진 인재를 발굴하는 일이 더 중요하다”고 강조했다.최근 글로벌 기업의 채용 트렌드는 ‘탐색적 면접(exploratory interview)’이다. 특별히 채용 소요가 있지 않더라도 인사담당자가 잠재력 있는 예비 구직자를 직접 찾아가 만난다. 조 팀장은 “앞으로 채용 담당자의 업무 중 30%는 잠재 지원자를 만나 인터뷰하는 데 써야 할 것”이라며 “회사에 필요한 인재라고 판단하면 없는 자리도 만들어서 스카우트하는 게 요즘 채용 트렌드”라고 말했다.이들이 오랜 인사업무를 하면서 만난 ‘찐’은 어떤 사람이었을까. 최 부장은 10년 전 제일모직 근무 때 해외 유명 패션 잡지 모델의 이름을 다 아는 지원자를 떠올렸다. “생명공학도였지만 패션에 관심이 많아 지원했어요. 실제 회사에 있는 잡지를 가져와 이름을 물었더니 정말 다 알고 있더라고요. 현재 뉴욕의 유명 패션회사에서 근무 중이라고 들었습니다.” 조 팀장은 “무엇을 좋아하고 잘하는지 등 자신에 대한 내면성찰과 함께 자기 효능감, 긍정적이고 열린 마음을 가지는 것이 ‘찐’이 되는 첫걸음”이라고 말했다.“인사담당자로 기업의 채용 경쟁력을 유지하는 것도 중요할 것 같다”고 하자 최 부장은 “기업은 채용으로 끝나지 않는다. 인재들이 끊임없이 오고 싶어 하도록 고용 경쟁력을 유지하도록 하는 게 인사팀의 존재이유”라고 설명했다. 그는 최근 코로나19로 일부 게임회사에서는 재택근무하는 직원들에게 의자를 보내줘 SNS에서 화제가 됐다며 사진 한 장을 내밀었다. 그는 “모바일에 익숙한 밀레니얼 세대들은 월급보다 ‘워라밸’, ‘의미’를 더 추구하기에 기업들은 끊임없이 직원들에게 감동과 의미를 줄 수 있는 미션을 설정하는 데 시간과 투자를 많이 한다”고 했다.기업의 생리를 가장 잘 아는 인사담당자들은 어떻게 자신의 ‘고용가능성’을 지속적으로 유지하는지 궁금했다. 최 부장은 전공인 인사 영역뿐 아니라 경영전략 박사과정도 공부 중이다. 글로벌 선진 기업들의 다양한 인사 제도를 놓치지 않고 글로 정리하는 노력은 필수다. 그는 “미래는 자신이 좋아하고 잘할 수 있는 분야에 역량을 발휘해 여러 직업을 가지는 ‘N잡러’의 시대”라며 “직장인들 역시 자신의 ‘가슴 뛰는 일’을 탐색하는 것이 중요하다”고 말했다. 조 팀장은 인문학과 심리학을 통해 사람의 정서지능(EQ) 개발을 위한 훈련에 두루 참여하면서 ‘인간에 대한 이해’를 넓히고 있다고 했다.이들이 책을 출간한 지 4개월이 지났다. 딱딱한 책 제목과 겉표지인데 주위의 반응이 궁금했다. 조 팀장은 “무엇보다 취업을 지도하는 대학 경력개발센터에 이 책이 알려졌으면 좋겠다”며 “무엇보다 ‘강남 엄마’들이 자녀의 진로에 대해 관심을 갖고 많이 구입하고 있어 놀라웠다”고 말했다.공태윤 기자 trues@hankyung.com