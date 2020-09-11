◈교육부◎전보<부이사관>▷교육부(그린스마트 미래학교 실무추진단 부단장 지원 근무) 오성배<서기관>▷학교안전총괄과장 김태경▷대학재정장학과장 최우성▷그린스마트 미래학교 실무추진단 미래학교 추진팀장 배정익▷교육시설안전팀장 김관영▷고등교육정책실 강양은▷교육복지정책국 허영기▷교육부(그린스마트 미래학교 실무추진단 지원 근무) 정봉출▷교육부(국외훈련) 이지은▷한국교원대 이규열▷충북대 양현오
◈국토교통부◎승진<국장급>▷자동차관리관 윤진환▷대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 이윤상◎전보<과장급>▷운영지원과장 이명섭▷혁신행정담당관 김석기▷주택정책과장 장우철▷물류정책과장 김배성▷자동차정책과장 김정희▷주거복지정책과장 김명준▷미래전략일자리담당관 정진훈
◈보건복지부<국장급>▷정책기획관 이강호▷복지정책관 박민수▷보육정책관 정호원▷정신건강정책관 염민섭▷첨단의료지원관 임을기<과장급>▷기획조정실 양자협력담당관 정혜은
◈문화체육관광부◎전보<고위공무원>▷국민소통실장 조현래▷해외문화홍보원장 박정렬
◈법제처◎승진<고위공무원>▷행정법제국 법제심의관 박영욱◎전보<부이사관>▷법제지원총괄과장 김은영<서기관>▷법제조정법제관 김태현
◈인사혁신처◎승진<국장급>▷공무원노사협력관 박용수
◈조달청◎전보▷혁신조달과장 임헌억
◈순천향대▷자연과학대학장 겸 기초과학연구소장 장봉기▷BK21교육연구지원단장 서창수▷BK21추진센터장 민세동▷BK21추진센터 부센터장 김재윤
◈국토교통부◎승진<국장급>▷자동차관리관 윤진환▷대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 이윤상◎전보<과장급>▷운영지원과장 이명섭▷혁신행정담당관 김석기▷주택정책과장 장우철▷물류정책과장 김배성▷자동차정책과장 김정희▷주거복지정책과장 김명준▷미래전략일자리담당관 정진훈
◈보건복지부<국장급>▷정책기획관 이강호▷복지정책관 박민수▷보육정책관 정호원▷정신건강정책관 염민섭▷첨단의료지원관 임을기<과장급>▷기획조정실 양자협력담당관 정혜은
◈문화체육관광부◎전보<고위공무원>▷국민소통실장 조현래▷해외문화홍보원장 박정렬
◈법제처◎승진<고위공무원>▷행정법제국 법제심의관 박영욱◎전보<부이사관>▷법제지원총괄과장 김은영<서기관>▷법제조정법제관 김태현
◈인사혁신처◎승진<국장급>▷공무원노사협력관 박용수
◈조달청◎전보▷혁신조달과장 임헌억
◈순천향대▷자연과학대학장 겸 기초과학연구소장 장봉기▷BK21교육연구지원단장 서창수▷BK21추진센터장 민세동▷BK21추진센터 부센터장 김재윤
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